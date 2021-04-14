https://ria.ru/20210414/strakhovschiki-1728290397.html

Страховщики вернут деньги за полисы туристам, не попавшим в Турцию

Страховщики вернут деньги за полисы туристам, не попавшим в Турцию

Россияне, купившие полисы страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) для путешествия в Турцию и Танзанию из-за ограничения авиасообщения, получат свои деньги... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T17:49

2021-04-14T17:49

2021-04-14T18:02

анна попова

сбербанк россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ингосстрах

танзания

туризм

россия

новости - туризм

турция

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россияне, купившие полисы страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) для путешествия в Турцию и Танзанию из-за ограничения авиасообщения, получат свои деньги обратно, сообщили опрошенные РИА Новости страховщики.В частности, о планах вернуть деньги туристам, не попавшим в Турцию и Танзанию, в среду сообщила компания "Сбербанк страхование". Расторгнуть договор и вернуть деньги готов и "Ингосстрах". В "Ренессанс страховании" агентству сообщили о таких же планах. При этом, как отметил страховщик, таких клиентов у него немного - в пределах тысячи."Росгосстрах" тоже готов принимать заявления о возврате средств за полис путешественника от туристов, поездки которых в Турцию или Танзанию не состоятся из-за отмены чартерного авиасообщения. Деньги будут возвращены и по полисам, включающим риск "Отмена поездки", хотя прекращение авиаперелетов по решению властей не относится к страховым случаям, добавили в компании. По ее данным, многие россияне собирались в Турцию и Танзанию на майские праздники.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию.

https://ria.ru/20210413/putevki-1728083250.html

https://ria.ru/20210414/turtsiya-1728264910.html

танзания

россия

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна попова, сбербанк россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ингосстрах, танзания, россия, новости - туризм, турция, общество