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Туризм
https://ria.ru/20210414/strakhovschiki-1728290397.html
Страховщики вернут деньги за полисы туристам, не попавшим в Турцию
Страховщики вернут деньги за полисы туристам, не попавшим в Турцию
Россияне, купившие полисы страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) для путешествия в Турцию и Танзанию из-за ограничения авиасообщения, получат свои деньги... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T17:49
2021-04-14T18:02
анна попова
сбербанк россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ингосстрах
танзания
туризм
россия
новости - туризм
турция
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россияне, купившие полисы страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) для путешествия в Турцию и Танзанию из-за ограничения авиасообщения, получат свои деньги обратно, сообщили опрошенные РИА Новости страховщики.В частности, о планах вернуть деньги туристам, не попавшим в Турцию и Танзанию, в среду сообщила компания "Сбербанк страхование". Расторгнуть договор и вернуть деньги готов и "Ингосстрах". В "Ренессанс страховании" агентству сообщили о таких же планах. При этом, как отметил страховщик, таких клиентов у него немного - в пределах тысячи."Росгосстрах" тоже готов принимать заявления о возврате средств за полис путешественника от туристов, поездки которых в Турцию или Танзанию не состоятся из-за отмены чартерного авиасообщения. Деньги будут возвращены и по полисам, включающим риск "Отмена поездки", хотя прекращение авиаперелетов по решению властей не относится к страховым случаям, добавили в компании. По ее данным, многие россияне собирались в Турцию и Танзанию на майские праздники.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию.
https://ria.ru/20210413/putevki-1728083250.html
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анна попова, сбербанк россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ингосстрах, танзания, россия, новости - туризм, турция, общество

Страховщики вернут деньги за полисы туристам, не попавшим в Турцию

17:49 14.04.2021 (обновлено: 18:02 14.04.2021)
 
© Fotolia / Alex TihonovВид на гавань в Анталье, Турция
Вид на гавань в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Fotolia / Alex Tihonov
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россияне, купившие полисы страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) для путешествия в Турцию и Танзанию из-за ограничения авиасообщения, получат свои деньги обратно, сообщили опрошенные РИА Новости страховщики.
В частности, о планах вернуть деньги туристам, не попавшим в Турцию и Танзанию, в среду сообщила компания "Сбербанк страхование". Расторгнуть договор и вернуть деньги готов и "Ингосстрах". В "Ренессанс страховании" агентству сообщили о таких же планах. При этом, как отметил страховщик, таких клиентов у него немного - в пределах тысячи.

"Мы вернем деньги за страховки ВЗР путешественникам, которых затронули ограничения полетов в Турцию и Танзанию. Мы понимаем, что часть путешественников выберет другие направления, поэтому в ближайшее время мы сообщим клиентам о возврате денег и предоставим скидку на покупку полиса", - сообщили в свою очередь в "Тинькофф Страховании".

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"Росгосстрах" тоже готов принимать заявления о возврате средств за полис путешественника от туристов, поездки которых в Турцию или Танзанию не состоятся из-за отмены чартерного авиасообщения. Деньги будут возвращены и по полисам, включающим риск "Отмена поездки", хотя прекращение авиаперелетов по решению властей не относится к страховым случаям, добавили в компании. По ее данным, многие россияне собирались в Турцию и Танзанию на майские праздники.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию.
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ТуризмАнна ПоповаСбербанк РоссииФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ИнгосстрахТанзанияРоссияНовости - ТуризмТурцияОбщество
 
 
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