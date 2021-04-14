Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210414/ssha-1728169605.html
NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
Вашингтон ждет "грандиозный стратегический провал" в случае прямой конфронтации с Москвой из-за ситуации на юго-востоке Украины, написал в статье для журнала... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T02:20
2021-04-14T02:20
грег лоусон
россия
черноморский регион
нато
владимир зеленский
дмитрий песков
москва
йенс столтенберг
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151924/78/1519247848_0:189:2968:1859_1920x0_80_0_0_33a05698b0815e2099d0616990a8f025.jpg
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Вашингтон ждет "грандиозный стратегический провал" в случае прямой конфронтации с Москвой из-за ситуации на юго-востоке Украины, написал в статье для журнала National Interest аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон.По его мнению, ошибка или неверное толкование намерений США и России "может привести к катастрофе".Автор статьи считает, что США может вступить в открытое противостояние с Россией, когда это "жизненно важно для страны". Однако, как считает аналитик, ситуация на юго-востоке Украины не соответствует этому требованию. Кроме того, конфликт с Москвой может сделать Вашингтон и его союзников "уязвимыми для Пекина".Лоусон также называет стратегической ошибкой сохранение вопроса о членстве Украины в НАТО, поскольку, по его словам, это стало причиной многих проблем в отношениях Запада и России.Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил обострение ситуации на востоке страны, и заявил, что НАТО — это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Он выразил мнение, что предоставление Украине Плана действий по членству в альянсе "станет настоящим сигналом для России". Зеленский также проинформировал Столтенберга о "стягивании" российских войск к границам Украины и повышении их готовности к наступательным действиям. Украинский лидер призвал членов НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе.В разговоре с РИА Новости представитель альянса заявил, что НАТО проводит политику "открытых дверей" по отношению к приему новых членов, но ожидает, что Украина займется внутренними реформами и развитием собственной обороны по стандартам альянса. Также собеседник агентства подчеркнул, что "НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины". Помимо этого, Североатлантический альянс обеспокоен "продолжающейся дестабилизацией России на Восточной Украине, включая ее недавнее военное наращивание и продолжающиеся нарушения режима прекращения огня".Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие на востоке Украины, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Песков обратил внимание, что Россия перемещает войска в пределах своей суверенной территории и на свое усмотрение.
https://ria.ru/20210413/ssha-1728054466.html
https://ria.ru/20210408/poterya-1727296756.html
россия
черноморский регион
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/151924/78/1519247848_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_1c89ccacbf6b850bc93f48c75588b989.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
грег лоусон, россия, черноморский регион, нато, владимир зеленский, дмитрий песков, москва, йенс столтенберг, сша, в мире

NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией

02:20 14.04.2021
 
© РИА Новости / Станислав Савельев / Перейти в фотобанкВоенный на фоне флага США
Военный на фоне флага США - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Станислав Савельев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Вашингтон ждет "грандиозный стратегический провал" в случае прямой конфронтации с Москвой из-за ситуации на юго-востоке Украины, написал в статье для журнала National Interest аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон.
По его мнению, ошибка или неверное толкование намерений США и России "может привести к катастрофе".

"Россия — великая ядерная держава. Сейчас это единственная ядерная держава, способная в короткие сроки убить десятки миллионов американцев. Это нужно осознать… Это не преувеличение", — подчеркнул Лоусон.

Автор статьи считает, что США может вступить в открытое противостояние с Россией, когда это "жизненно важно для страны". Однако, как считает аналитик, ситуация на юго-востоке Украины не соответствует этому требованию. Кроме того, конфликт с Москвой может сделать Вашингтон и его союзников "уязвимыми для Пекина".

"Вступая в конфронтацию с Россией из-за Украины, мы становимся себя уязвимыми для китайской агрессии. "Погружение" в Европу предоставит Китаю прекрасную возможность воспользоваться нашим отвлечением", — утверждает автор.

Лоусон также называет стратегической ошибкой сохранение вопроса о членстве Украины в НАТО, поскольку, по его словам, это стало причиной многих проблем в отношениях Запада и России.
Техника армии США на учениях в Восточной Европе - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
Вчера, 12:51
Экс-советник министра обороны США заявил, что Вашингтон не поможет Киеву
Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил обострение ситуации на востоке страны, и заявил, что НАТО — это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Он выразил мнение, что предоставление Украине Плана действий по членству в альянсе "станет настоящим сигналом для России". Зеленский также проинформировал Столтенберга о "стягивании" российских войск к границам Украины и повышении их готовности к наступательным действиям. Украинский лидер призвал членов НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе.
В разговоре с РИА Новости представитель альянса заявил, что НАТО проводит политику "открытых дверей" по отношению к приему новых членов, но ожидает, что Украина займется внутренними реформами и развитием собственной обороны по стандартам альянса. Также собеседник агентства подчеркнул, что "НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины". Помимо этого, Североатлантический альянс обеспокоен "продолжающейся дестабилизацией России на Восточной Украине, включая ее недавнее военное наращивание и продолжающиеся нарушения режима прекращения огня".
Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие на востоке Украины, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Песков обратил внимание, что Россия перемещает войска в пределах своей суверенной территории и на свое усмотрение.
Украинский военнослужащий на боевых позициях на линии разделения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 05:37
Генерал СБУ Вовк предупредил, что Украина потеряет территории из-за НАТО
 
Грег ЛоусонРоссияЧерноморский регионНАТОВладимир ЗеленскийДмитрий ПесковМоскваЙенс СтолтенбергСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:42Адвокаты Сергия заявили о визите силовиков в монастырь на Урале
04:33Замглавы МИД Панкин обозначил план действий в случае отключения от SWIFT
04:25В Амурском заливе дельфин застрял на отмели
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
Лента новостейМолния