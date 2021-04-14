https://ria.ru/20210414/ssha-1728169605.html

NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией

NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией

Вашингтон ждет "грандиозный стратегический провал" в случае прямой конфронтации с Москвой из-за ситуации на юго-востоке Украины, написал в статье для журнала... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T02:20

2021-04-14T02:20

2021-04-14T02:20

грег лоусон

россия

черноморский регион

нато

владимир зеленский

дмитрий песков

москва

йенс столтенберг

сша

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Вашингтон ждет "грандиозный стратегический провал" в случае прямой конфронтации с Москвой из-за ситуации на юго-востоке Украины, написал в статье для журнала National Interest аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон.По его мнению, ошибка или неверное толкование намерений США и России "может привести к катастрофе".Автор статьи считает, что США может вступить в открытое противостояние с Россией, когда это "жизненно важно для страны". Однако, как считает аналитик, ситуация на юго-востоке Украины не соответствует этому требованию. Кроме того, конфликт с Москвой может сделать Вашингтон и его союзников "уязвимыми для Пекина".Лоусон также называет стратегической ошибкой сохранение вопроса о членстве Украины в НАТО, поскольку, по его словам, это стало причиной многих проблем в отношениях Запада и России.Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудил обострение ситуации на востоке страны, и заявил, что НАТО — это единственный путь к окончанию конфликта в Донбассе. Он выразил мнение, что предоставление Украине Плана действий по членству в альянсе "станет настоящим сигналом для России". Зеленский также проинформировал Столтенберга о "стягивании" российских войск к границам Украины и повышении их готовности к наступательным действиям. Украинский лидер призвал членов НАТО уделять больше внимания вопросам безопасности в Черном море и усиливать свое военное присутствие в Черноморском регионе.В разговоре с РИА Новости представитель альянса заявил, что НАТО проводит политику "открытых дверей" по отношению к приему новых членов, но ожидает, что Украина займется внутренними реформами и развитием собственной обороны по стандартам альянса. Также собеседник агентства подчеркнул, что "НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины". Помимо этого, Североатлантический альянс обеспокоен "продолжающейся дестабилизацией России на Восточной Украине, включая ее недавнее военное наращивание и продолжающиеся нарушения режима прекращения огня".Россия не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие на востоке Украины, но использует свое влияние для выполнения соглашений. Песков обратил внимание, что Россия перемещает войска в пределах своей суверенной территории и на свое усмотрение.

https://ria.ru/20210413/ssha-1728054466.html

https://ria.ru/20210408/poterya-1727296756.html

россия

черноморский регион

москва

сша

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грег лоусон, россия, черноморский регион, нато, владимир зеленский, дмитрий песков, москва, йенс столтенберг, сша, в мире