https://ria.ru/20210414/razgovor-1728290725.html

Косачев прокомментировал разговор Путина и Байдена

Косачев прокомментировал разговор Путина и Байдена

Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться летом, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T17:50

2021-04-14T17:50

2021-04-14T17:50

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совет федерации рф

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в мире

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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена может состояться летом, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Накануне по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор глав государств."Сейчас появилась дорожная карта - это встреча в верхах, которая действительно может состояться в ближайшие месяцы, уже летом, это и поручение президентов своим администрациям, своим аппаратам готовить эту встречу", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе РФ".По его мнению, звонок Байдена Путину говорит о том, что США готовы к нормализации двусторонних отношений. Так, во вчерашнем разговоре президентов с американской стороны появились новые нотки - готовность поддерживать диалог и предпринимать усилия, чтобы двусторонние отношения нормализовать."Хотелось бы верить, что американцы осознали бесперспективность давления на Россию. Россия умеет держать удар, Россия умеет отвечать, но одновременно Россия неоднократно демонстрировала, что это не является смыслом нашей политики и не должно быть смыслом американско-российской политики", - сказал Косачев.

https://ria.ru/20210414/reaktsiya-1728194164.html

https://ria.ru/20210413/razgovor-1728161408.html

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россия, совет федерации рф, константин косачев, джо байден, владимир путин, сша, в мире