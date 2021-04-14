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Замгендиректора "Невской мануфактуры" арестовали по делу о пожаре
Замгендиректора "Невской мануфактуры" арестовали по делу о пожаре
Невский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя гендиректора "Невской мануфактуры" Алексея Михневича, где на пожаре... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T22:04
2021-04-14T22:21
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на "невской мануфактуре"
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Невский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя гендиректора "Невской мануфактуры" Алексея Михневича, где на пожаре погиб один человек, передает корреспондент РИА Новости.Следствие считает, как сообщил представитель СК на суде, что Михневич, зная о выявленных проверкой нарушениях пожарной безопасности, осознавая, что эксплуатация помещений может быть небезопасна, заключил договора аренды с ООО "Англер" и ООО "Риф", где произошло возгорание, в ходе ликвидации которого 12 апреля погиб один пожарный, а трое пострадали.Судья зачитала протокол допроса Михневича, в котором он пояснил, что не считает себя причастным к совершению преступления, так как при выявлении нарушений (пожарной инспекцией - ред.) до арендаторов было донесена необходимость устроения нарушений.Защита Михневича просила суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокат подозреваемого указал на то, что один из пунктов договора аренды обязует арендаторов осуществлять все необходимые меры по пожарной безопасности. Также по словам адвоката, хозяйственная документация АО "Невская мануфактура", на которую ссылается следствие, сгорела на пожаре, а не скрывается его подзащитным.Защита сообщила журналистам, что не согласна с решением суда об аресте и планирует его обжаловать.Ранее Невский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде ареста на 2 месяца гендиректору АО "Невская мануфактура" Максиму Макееву.В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки, всего площадь пожара составила около 25 тысяч квадратных метра. Вечером понедельника пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали. Погибший при пожаре на "Невской мануфактуре" сотрудник МЧС награжден орденом Мужества.
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на "невской мануфактуре", санкт-петербург, происшествия

Замгендиректора "Невской мануфактуры" арестовали по делу о пожаре

22:04 14.04.2021 (обновлено: 22:21 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанкПожар на фабрике "Невская мануфактура"
Пожар на фабрике Невская мануфактура - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Андрей Бессонов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Невский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя гендиректора "Невской мануфактуры" Алексея Михневича, где на пожаре погиб один человек, передает корреспондент РИА Новости.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу Михневичу по 11 июня", - объявила судья Невского районного суда Татьяна Михайлова.

Следствие считает, как сообщил представитель СК на суде, что Михневич, зная о выявленных проверкой нарушениях пожарной безопасности, осознавая, что эксплуатация помещений может быть небезопасна, заключил договора аренды с ООО "Англер" и ООО "Риф", где произошло возгорание, в ходе ликвидации которого 12 апреля погиб один пожарный, а трое пострадали.
Судья зачитала протокол допроса Михневича, в котором он пояснил, что не считает себя причастным к совершению преступления, так как при выявлении нарушений (пожарной инспекцией - ред.) до арендаторов было донесена необходимость устроения нарушений.
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
Вчера, 17:22
Эксперт рассказал, почему "Невскую мануфактуру" тушат уже три дня
Защита Михневича просила суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокат подозреваемого указал на то, что один из пунктов договора аренды обязует арендаторов осуществлять все необходимые меры по пожарной безопасности. Также по словам адвоката, хозяйственная документация АО "Невская мануфактура", на которую ссылается следствие, сгорела на пожаре, а не скрывается его подзащитным.
Защита сообщила журналистам, что не согласна с решением суда об аресте и планирует его обжаловать.
Ранее Невский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде ареста на 2 месяца гендиректору АО "Невская мануфактура" Максиму Макееву.
В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки, всего площадь пожара составила около 25 тысяч квадратных метра. Вечером понедельника пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали. Погибший при пожаре на "Невской мануфактуре" сотрудник МЧС награжден орденом Мужества.
Пожар на фабрике "Невская мануфактура"
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.

Пожар на фабрике Невская мануфактура в Санкт-Петербурге
1 из 12

Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Обрушились кровля и перекрытия.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
2 из 12

Обрушились кровля и перекрытия.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Над фабрикой стоит густой черный дым.

Пожар на фабрике Невская мануфактура в Санкт-Петербурге
3 из 12

Над фабрикой стоит густой черный дым.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
4 из 12

Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
5 из 12

При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
6 из 12

Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
7 из 12

Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
8 из 12

На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Пожару присвоили наивысший уровень сложности.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
9 из 12

Пожару присвоили наивысший уровень сложности.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

К борьбе с огнем привлекли авиацию.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
10 из 12

К борьбе с огнем привлекли авиацию.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

Работу пожарных осложняет сильный ветер.

Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
11 из 12

Работу пожарных осложняет сильный ветер.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Андрей Бессонов / Перейти в фотобанк

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.

Пожар на фабрике Невская мануфактура
12 из 12

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
1 из 12

Огонь охватил все шесть этажей здания 1861 года постройки.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
2 из 12

Обрушились кровля и перекрытия.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
3 из 12

Над фабрикой стоит густой черный дым.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
4 из 12

Площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
5 из 12

При тушении огня погибли два человека, один из них — командир отделения пожарной части.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
6 из 12

Еще двое пожарных получили ожоги 40—50 процентов поверхности тела.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
7 из 12

Из-за угрозы обрушения горящего здания всех пожарных вывели на улицу.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
8 из 12

На месте ЧП работают в общей сложности около ста человек и более 400 единиц техники.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
9 из 12

Пожару присвоили наивысший уровень сложности.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
10 из 12

К борьбе с огнем привлекли авиацию.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
11 из 12

Работу пожарных осложняет сильный ветер.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
Перейти в фотобанк
12 из 12

СК возбудил уголовное дело из-за пожара на фабрике.

© РИА Новости / Андрей Бессонов
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