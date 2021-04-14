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Замгендиректора "Невской мануфактуры" арестовали по делу о пожаре

Замгендиректора "Невской мануфактуры" арестовали по делу о пожаре

Невский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя гендиректора "Невской мануфактуры" Алексея Михневича, где на пожаре... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T22:04

2021-04-14T22:04

2021-04-14T22:21

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар на "невской мануфактуре"

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 апр - РИА Новости. Невский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу заместителя гендиректора "Невской мануфактуры" Алексея Михневича, где на пожаре погиб один человек, передает корреспондент РИА Новости.Следствие считает, как сообщил представитель СК на суде, что Михневич, зная о выявленных проверкой нарушениях пожарной безопасности, осознавая, что эксплуатация помещений может быть небезопасна, заключил договора аренды с ООО "Англер" и ООО "Риф", где произошло возгорание, в ходе ликвидации которого 12 апреля погиб один пожарный, а трое пострадали.Судья зачитала протокол допроса Михневича, в котором он пояснил, что не считает себя причастным к совершению преступления, так как при выявлении нарушений (пожарной инспекцией - ред.) до арендаторов было донесена необходимость устроения нарушений.Защита Михневича просила суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокат подозреваемого указал на то, что один из пунктов договора аренды обязует арендаторов осуществлять все необходимые меры по пожарной безопасности. Также по словам адвоката, хозяйственная документация АО "Невская мануфактура", на которую ссылается следствие, сгорела на пожаре, а не скрывается его подзащитным.Защита сообщила журналистам, что не согласна с решением суда об аресте и планирует его обжаловать.Ранее Невский районный суд вынес решение об избрании меры пресечения в виде ареста на 2 месяца гендиректору АО "Невская мануфактура" Максиму Макееву.В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки, всего площадь пожара составила около 25 тысяч квадратных метра. Вечером понедельника пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров. При тушении погиб один пожарный, еще трое пострадали. Погибший при пожаре на "Невской мануфактуре" сотрудник МЧС награжден орденом Мужества.

https://ria.ru/20210414/ekspert-1728282361.html

санкт-петербург

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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на "невской мануфактуре", санкт-петербург, происшествия