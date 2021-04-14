https://ria.ru/20210414/podlodka-1728261679.html

Источник: Северный флот получит не менее четырех дизельных подлодок

Источник: Северный флот получит не менее четырех дизельных подлодок

Северный флот России получит до 2027 года не менее четырех дизель-электрических подводных лодок, рассказал РИА Новости в среду источник в оборонно-промышленном... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:55

2021-04-14T15:55

2021-04-14T15:55

россия

кронштадт

дальний восток

адмиралтейские верфи

санкт-петербург

безопасность

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Северный флот России получит до 2027 года не менее четырех дизель-электрических подводных лодок, рассказал РИА Новости в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.Накануне некоторые СМИ сообщили о том, что Северный флот якобы испытывает проблемы с обеспечением сил флота дизельными подлодками."Северный флот до 2027 года получит не менее четырех дизель-электрических подводных лодок в рамках программы оснащения боевого состава неатомной подводной составляющей", - сказал собеседник агентства.По его словам, планируется, что это будут подлодки проекта 677, шифр "Лада", которые сейчас строятся на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге.В настоящий момент в России строятся дизель-электрические подлодки двух типов – проекта 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада". "Варшавянки" созданы на базе советского проекта 877 "Палтус". Черноморский флот уже получил шесть таких кораблей, а к 2024 году серия из шести субмарин должна поступить на Тихоокеанский флот.Первые две лодки для Дальнего Востока уже вошли в состав флота, спущена на воду третья, на стапеле находится четвертая, а еще две будут заложены до конца 2021 года.Кроме того, в опытной эксплуатации находится переданная флоту еще в 2010 году подлодка проекта 677 "Санкт-Петербург". На разных стадиях строительства находятся две подлодки этого проекта "Кронштадт" и "Великие Луки". Их сдача флоту, по плану, состоится в 2022 году, тогда же заложат четвертую и пятую такие подлодки.

https://ria.ru/20210410/fregat-1727695259.html

https://ria.ru/20201221/arktika-1590241252.html

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дальний восток

санкт-петербург

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россия, кронштадт, дальний восток, адмиралтейские верфи, санкт-петербург, безопасность