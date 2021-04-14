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Источник: Северный флот получит не менее четырех дизельных подлодок
Источник: Северный флот получит не менее четырех дизельных подлодок
Северный флот России получит до 2027 года не менее четырех дизель-электрических подводных лодок, рассказал РИА Новости в среду источник в оборонно-промышленном... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:55
2021-04-14T15:55
россия
кронштадт
дальний восток
адмиралтейские верфи
санкт-петербург
безопасность
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Северный флот России получит до 2027 года не менее четырех дизель-электрических подводных лодок, рассказал РИА Новости в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.Накануне некоторые СМИ сообщили о том, что Северный флот якобы испытывает проблемы с обеспечением сил флота дизельными подлодками."Северный флот до 2027 года получит не менее четырех дизель-электрических подводных лодок в рамках программы оснащения боевого состава неатомной подводной составляющей", - сказал собеседник агентства.По его словам, планируется, что это будут подлодки проекта 677, шифр "Лада", которые сейчас строятся на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге.В настоящий момент в России строятся дизель-электрические подлодки двух типов – проекта 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада". "Варшавянки" созданы на базе советского проекта 877 "Палтус". Черноморский флот уже получил шесть таких кораблей, а к 2024 году серия из шести субмарин должна поступить на Тихоокеанский флот.Первые две лодки для Дальнего Востока уже вошли в состав флота, спущена на воду третья, на стапеле находится четвертая, а еще две будут заложены до конца 2021 года.Кроме того, в опытной эксплуатации находится переданная флоту еще в 2010 году подлодка проекта 677 "Санкт-Петербург". На разных стадиях строительства находятся две подлодки этого проекта "Кронштадт" и "Великие Луки". Их сдача флоту, по плану, состоится в 2022 году, тогда же заложат четвертую и пятую такие подлодки.
https://ria.ru/20210410/fregat-1727695259.html
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россия
дальний восток
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россия, кронштадт, дальний восток, адмиралтейские верфи, санкт-петербург, безопасность

Источник: Северный флот получит не менее четырех дизельных подлодок

15:55 14.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка К-549 "Князь Владимир" в Гаджиево
Атомная подводная лодка К-549 Князь Владимир в Гаджиево - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Северный флот России получит до 2027 года не менее четырех дизель-электрических подводных лодок, рассказал РИА Новости в среду источник в оборонно-промышленном комплексе.
Накануне некоторые СМИ сообщили о том, что Северный флот якобы испытывает проблемы с обеспечением сил флота дизельными подлодками.
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"Северный флот до 2027 года получит не менее четырех дизель-электрических подводных лодок в рамках программы оснащения боевого состава неатомной подводной составляющей", - сказал собеседник агентства.
По его словам, планируется, что это будут подлодки проекта 677, шифр "Лада", которые сейчас строятся на "Адмиралтейских верфях" в Санкт-Петербурге.
В настоящий момент в России строятся дизель-электрические подлодки двух типов – проекта 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада". "Варшавянки" созданы на базе советского проекта 877 "Палтус". Черноморский флот уже получил шесть таких кораблей, а к 2024 году серия из шести субмарин должна поступить на Тихоокеанский флот.
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Первые две лодки для Дальнего Востока уже вошли в состав флота, спущена на воду третья, на стапеле находится четвертая, а еще две будут заложены до конца 2021 года.
Кроме того, в опытной эксплуатации находится переданная флоту еще в 2010 году подлодка проекта 677 "Санкт-Петербург". На разных стадиях строительства находятся две подлодки этого проекта "Кронштадт" и "Великие Луки". Их сдача флоту, по плану, состоится в 2022 году, тогда же заложат четвертую и пятую такие подлодки.
 
РоссияКронштадтДальний ВостокАдмиралтейские верфиСанкт-ПетербургБезопасность
 
 
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