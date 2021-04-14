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Конюхов отправится в стодневное плавание по Тихому океану на катамаране
Конюхов отправится в стодневное плавание по Тихому океану на катамаране
Российский путешественник Федор Конюхов отправится в стодневное автономное плавание на катамаране по Тихому океану в декабре 2021 года, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T18:02
2021-04-14T18:21
тихий океан
федор конюхов
в мире
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов отправится в стодневное автономное плавание на катамаране по Тихому океану в декабре 2021 года, сообщили РИА Новости в штабе подготовки экспедиции."Фёдор Конюхов в очередной раз бросил вызов морской стихии и человеческим возможностям. Ему предстоит преодолеть девять тысяч морских миль (более 16,5 тысячи километров) в режиме автономного плавания по Тихому океану от берегов Чили до Австралии. Российский путешественник проведёт в одиночестве в открытом океане более 100 дней, проходя в среднем до трех тысяч морских миль в месяц", - сообщили в штабе.В штабе пояснили, что путешествие пройдет на катамаране NOVA. Это маломерное двухкорпусное судно океанского класса длиной 11 и шириной 7 метров, способное развить скорость до 5-7 узлов. Энергетическая силовая установка уникального судна является полностью электрической и не загрязняет океан и атмосферу.Как уточняют организаторы путешествия, старт перехода из портового города Вальпараисо (Чили), расположенного на 35-м градусе Южной широты, запланирован на декабрь 2021 года. Далее маршрут пролегает в холодном и мощном течении Гумбольдта, несущем свои воды от берегов Антарктиды в сторону экватора. Несколько недель плавание будет проходить вдоль Южной Америки. Выйдя на траверз города Лима (Перу), путешественник повернёт на запад и возьмёт курс на острова Французской Полинезии. Этот отрезок относительно спокойный: пассатные широты, попутные ветра. От Французской Полинезии шкиперу предстоит пройти через лабиринт островов, лежащих на пути в Австралию. Местом финиша выбран порт Брисбен (административный центр австралийского штата Квинсленд).Конюхов совершил ряд кругосветных путешествий, в том числе на воздушном шаре, не раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах. В 2002 году Конюхов первым в России пересек в одиночку Атлантический океан на гребной лодке "УралАЗ", установив мировой рекорд в 46 суток и 4 часа.В 2013-2014 годах он совершил тихоокеанский переход на весельной лодке по маршруту Чили - Австралия с мировым рекордом в 159 суток 14 часов 45 минут. Затем стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана из Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, на это у него ушло 154 дня.
https://ria.ru/20200916/krugosvetka-1577348308.html
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тихий океан, федор конюхов, в мире

Конюхов отправится в стодневное плавание по Тихому океану на катамаране

18:02 14.04.2021 (обновлено: 18:21 14.04.2021)
 
© Фото : предоставлено НОЦ "Центр морских исследований и технологий" Севастопольского государственного университета Федор Конюхов совершил погружение к месту гибели "Линкора" Новороссийск. 16 июля 2019
Федор Конюхов совершил погружение к месту гибели Линкора Новороссийск. 16 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : предоставлено НОЦ "Центр морских исследований и технологий" Севастопольского государственного университета
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Российский путешественник Федор Конюхов отправится в стодневное автономное плавание на катамаране по Тихому океану в декабре 2021 года, сообщили РИА Новости в штабе подготовки экспедиции.
"Фёдор Конюхов в очередной раз бросил вызов морской стихии и человеческим возможностям. Ему предстоит преодолеть девять тысяч морских миль (более 16,5 тысячи километров) в режиме автономного плавания по Тихому океану от берегов Чили до Австралии. Российский путешественник проведёт в одиночестве в открытом океане более 100 дней, проходя в среднем до трех тысяч морских миль в месяц", - сообщили в штабе.
© Предоставлено штабом экспедиции Федора КонюховаПроект катамарана Федора Конюхова
Проект катамарана Федора Конюхова - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Предоставлено штабом экспедиции Федора Конюхова
Проект катамарана Федора Конюхова
В штабе пояснили, что путешествие пройдет на катамаране NOVA. Это маломерное двухкорпусное судно океанского класса длиной 11 и шириной 7 метров, способное развить скорость до 5-7 узлов. Энергетическая силовая установка уникального судна является полностью электрической и не загрязняет океан и атмосферу.
Как уточняют организаторы путешествия, старт перехода из портового города Вальпараисо (Чили), расположенного на 35-м градусе Южной широты, запланирован на декабрь 2021 года. Далее маршрут пролегает в холодном и мощном течении Гумбольдта, несущем свои воды от берегов Антарктиды в сторону экватора. Несколько недель плавание будет проходить вдоль Южной Америки. Выйдя на траверз города Лима (Перу), путешественник повернёт на запад и возьмёт курс на острова Французской Полинезии. Этот отрезок относительно спокойный: пассатные широты, попутные ветра. От Французской Полинезии шкиперу предстоит пройти через лабиринт островов, лежащих на пути в Австралию. Местом финиша выбран порт Брисбен (административный центр австралийского штата Квинсленд).
© Предоставлено штабом экспедиции Федора КонюховаПроект катамарана Федора Конюхова
Проект катамарана Федора Конюхова - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Предоставлено штабом экспедиции Федора Конюхова
Проект катамарана Федора Конюхова
Конюхов совершил ряд кругосветных путешествий, в том числе на воздушном шаре, не раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света, а также на Южном и Северном полюсах. В 2002 году Конюхов первым в России пересек в одиночку Атлантический океан на гребной лодке "УралАЗ", установив мировой рекорд в 46 суток и 4 часа.
В 2013-2014 годах он совершил тихоокеанский переход на весельной лодке по маршруту Чили - Австралия с мировым рекордом в 159 суток 14 часов 45 минут. Затем стал первым человеком в мире, переплывшим южную часть Тихого океана из Новой Зеландии до Чили на весельной лодке, на это у него ушло 154 дня.
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