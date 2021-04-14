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Пашинян назвал Путина президентом Франции
Пашинян назвал Путина президентом Франции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян оговорился во время выступления в парламенте и назвал российского лидера Владимира Путина президентом Франции. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:52
2021-04-14T12:12
никол пашинян
эммануэль макрон
владимир путин
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сша
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ЕРЕВАН, 14 апр — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян оговорился во время выступления в парламенте и назвал российского лидера Владимира Путина президентом Франции.Премьер говорил о конфликте в Нагорном Карабахе, в частности о трех договоренностях о прекращении огня, и произнес фразу: "В соответствии с заявлением, сделанным 1 октября президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Франции Владимиром Путиным…"Фраза сразу широко разошлась в соцсетях.Боевые действия в Нагорном Карабахе начались в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации продолжавшегося с конца 1980-х конфликта, все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, сообщалось о жертвах среди мирного населения.Бои продолжались полтора месяца. Три попытки прекратить огонь оказались безуспешными, но в ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали четвертый документ. Они договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Армения также передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.
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никол пашинян, эммануэль макрон, владимир путин, москва, сша, армения, в мире

Пашинян назвал Путина президентом Франции

10:52 14.04.2021 (обновлено: 12:12 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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ЕРЕВАН, 14 апр — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян оговорился во время выступления в парламенте и назвал российского лидера Владимира Путина президентом Франции.
Премьер говорил о конфликте в Нагорном Карабахе, в частности о трех договоренностях о прекращении огня, и произнес фразу: "В соответствии с заявлением, сделанным 1 октября президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Франции Владимиром Путиным…"
Оник Гаспарян - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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Фраза сразу широко разошлась в соцсетях.
Боевые действия в Нагорном Карабахе начались в конце сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации продолжавшегося с конца 1980-х конфликта, все стороны объявили полную или частичную мобилизацию, сообщалось о жертвах среди мирного населения.
Бои продолжались полтора месяца. Три попытки прекратить огонь оказались безуспешными, но в ночь на 10 ноября Азербайджан и Армения при посредничестве России подписали четвертый документ. Они договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Армения также передала Азербайджану Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября 2020, 12:16Инфографика
Нагорный Карабах 1988–2020: основные вехи конфликта
 
Никол ПашинянЭммануэль МакронВладимир ПутинМоскваСШААрменияВ мире
 
 
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