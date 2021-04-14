https://ria.ru/20210414/nato-1728324853.html

Страны НАТО договорились о выводе войск из Афганистана

Страны НАТО договорились о выводе войск из Афганистана

Постепенный вывод войск из Афганистана начнется 1 мая, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции с главами МИД и минобороны стран-союзниц. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T22:08

2021-04-14T22:08

2021-04-14T23:04

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БРЮССЕЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Постепенный вывод войск из Афганистана начнется 1 мая, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг по итогам видеоконференции с главами МИД и минобороны стран-союзниц.Он подчеркнул, что НАТО продолжит помогать афганскому народу, но "афганцы должны сами построить мир в своей стране".Президент США Джо Байден объявил, что пришло время "завершить самую долгую войну" в американской истории. Он уточнил, что вывод войск завершится к 11 сентября — 20-й годовщине терактов 2001 года.В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что американские войска выполнили свою задачу в Афганистане, не только значительно преуменьшив террористическую угрозу, но и сделав возможным прогресс в экономической и политической сферах в стране. Операция в АфганистанеСША и их союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году в ответ на террористические атаки 11 сентября.В 2014 году Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволили союзникам сохранять ограниченное военное присутствие. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".В 2020 году США и радикальное движение "Талибан" подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск уже в мае этого года при прекращении насилия в стране.Сейчас в Афганистане находятся менее десяти тысяч военных из стран НАТО и их партнеров, в том числе 2500 американских военнослужащих. Их основная задача — обучение и подготовка афганских сил безопасности.

https://ria.ru/20210414/afganistan-1728308945.html

https://ria.ru/20210330/afganistan-1603406564.html

сша

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ллойд остин, энтони блинкен, йенс столтенберг, сша, нато, афганистан, в мире