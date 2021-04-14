Синоптик рассказал об эффекте "погоды в пустыне" в Москве
"Вынос сухого воздуха с юго-востока вызвал эффект "погоды в пустыне", накануне относительная влажность понизилась до 23%", - рассказал Тишковец. По его словам, в одних из самых холодных и сухих столиц в мире – Нур-Султане и Улан-Баторе – 26%, в Каире около 33 %, в пустынных Дубае, Кувейте и Эр-Рияде – 13-16%.
Навигацию по Москве-реке открыли пока только на участке от моста "Багратион" до Южного речного вокзала.
Навигацию по Москве-реке открыли пока только на участке от моста "Багратион" до Южного речного вокзала.
Старт сезона планировали на 24 апреля, но хорошая погода позволила сдвинуть этот срок.
Старт сезона планировали на 24 апреля, но хорошая погода позволила сдвинуть этот срок.
Готовить причалы и набережные к пассажирской навигации в столице начали еще в конце марта.
Готовить причалы и набережные к пассажирской навигации в столице начали еще в конце марта.
Специалисты комплекса городского хозяйства обработали гранитные поверхности, металлические ограждения и чугунные элементы.
Специалисты комплекса городского хозяйства обработали гранитные поверхности, металлические ограждения и чугунные элементы.
Лестницы, облицовку стен и напольные покрытия причалов промыли после зимы.
Лестницы, облицовку стен и напольные покрытия причалов промыли после зимы.
Там, где это необходимо, ремонтируют гранитные и бетонные основания причалов, меняют изношенные отбойники.
Там, где это необходимо, ремонтируют гранитные и бетонные основания причалов, меняют изношенные отбойники.
Теплоход у Кремлевской набережной на Москве-реке.
Теплоход у Кремлевской набережной на Москве-реке.
Для безопасности пассажиров на всех причалах обновили разметку.
Для безопасности пассажиров на всех причалах обновили разметку.
Отдельная подготовка к навигации запланирована на причалах Северного речного вокзала.
Отдельная подготовка к навигации запланирована на причалах Северного речного вокзала.
Навигацию по Москве-реке открыли пока только на участке от моста "Багратион" до Южного речного вокзала.
Старт сезона планировали на 24 апреля, но хорошая погода позволила сдвинуть этот срок.
Готовить причалы и набережные к пассажирской навигации в столице начали еще в конце марта.
Специалисты комплекса городского хозяйства обработали гранитные поверхности, металлические ограждения и чугунные элементы.
Лестницы, облицовку стен и напольные покрытия причалов промыли после зимы.
Там, где это необходимо, ремонтируют гранитные и бетонные основания причалов, меняют изношенные отбойники.
Теплоход у Кремлевской набережной на Москве-реке.
Для безопасности пассажиров на всех причалах обновили разметку.
Отдельная подготовка к навигации запланирована на причалах Северного речного вокзала.