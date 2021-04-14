https://ria.ru/20210414/moskva-1728251439.html

Синоптик рассказал об эффекте "погоды в пустыне" в Москве

Синоптик рассказал об эффекте "погоды в пустыне" в Москве

Эффект "погоды в пустыне" наблюдается в Москве, накануне влажность понизилась до 23% при норме 68%, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:06

2021-04-14T15:06

2021-04-14T15:20

погода

москва

общество

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Эффект "погоды в пустыне" наблюдается в Москве, накануне влажность понизилась до 23% при норме 68%, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, норма влажности апреля - около 68%. В среду влажность достигла 42%."Одновременно значительно возросла запыленность. По данным экомониторинга, концентрации взвешенных веществ приблизились к предельно-допустимым значениям. Проблема в том, что, помимо принесенной пыли с юго-востока, в Москве полно своей местной пыли, оставшейся после зимы. Пока еще не смытая весенними ливнями, она поднимается в воздух многомиллионным парком автомобилей", - рассказал Тишковец.Синоптик уточнил, что экологическая ситуация усугубляется неблагоприятными метеорологическими условиями. Антициклон препятствует турбулентному перемешиванию воздуха и рассеиванию загрязняющих веществ.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество