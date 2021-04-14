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Заводи мотор: навигацию по Москве-реке открыли раньше срока

Заводи мотор: навигацию по Москве-реке открыли раньше срока

В Москве стартовала летняя пассажирская навигация. Первые в этом сезоне речные прогулки — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T13:38

2021-04-14T13:38

2021-04-14T14:01

городское хозяйство москвы

москва-река

москва

фото

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В Москве стартовала летняя пассажирская навигация. Первые в этом сезоне речные прогулки — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, москва-река, москва, фото, фото