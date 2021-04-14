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Заводи мотор: навигацию по Москве-реке открыли раньше срока
Заводи мотор: навигацию по Москве-реке открыли раньше срока
В Москве стартовала летняя пассажирская навигация. Первые в этом сезоне речные прогулки — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 14.04.2021
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городское хозяйство москвы
москва-река
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фото
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В Москве стартовала летняя пассажирская навигация. Первые в этом сезоне речные прогулки — в фотоленте Ria.ru.
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городское хозяйство москвы, москва-река, москва, фото, фото

Заводи мотор: навигацию по Москве-реке открыли раньше срока

13:38 14.04.2021 (обновлено: 14:01 14.04.2021)
 
Читать ria.ru в
В Москве стартовала летняя пассажирская навигация. Первые в этом сезоне речные прогулки — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Навигацию по Москве-реке открыли пока только на участке от моста "Багратион" до Южного речного вокзала.

Теплоход у Кремлевской набережной на Москве-реке
1 из 10

Навигацию по Москве-реке открыли пока только на участке от моста "Багратион" до Южного речного вокзала.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Старт сезона планировали на 24 апреля, но хорошая погода позволила сдвинуть этот срок.

Пассажиры на причале Устьинский мост во время посадки на теплоход для речной прогулки по Москве-реке.
2 из 10

Старт сезона планировали на 24 апреля, но хорошая погода позволила сдвинуть этот срок.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Готовить причалы и набережные к пассажирской навигации в столице начали еще в конце марта.

Теплоходы на Москве-реке
3 из 10

Готовить причалы и набережные к пассажирской навигации в столице начали еще в конце марта.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Специалисты комплекса городского хозяйства обработали гранитные поверхности, металлические ограждения и чугунные элементы.

Теплоход у Кремлёвской набережной на Москве-реке
4 из 10

Специалисты комплекса городского хозяйства обработали гранитные поверхности, металлические ограждения и чугунные элементы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Лестницы, облицовку стен и напольные покрытия причалов промыли после зимы.

Пассажиры на причале Устьинский мост во время посадки на теплоход для речной прогулки по Москве-реке
5 из 10

Лестницы, облицовку стен и напольные покрытия причалов промыли после зимы.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Там, где это необходимо, ремонтируют гранитные и бетонные основания причалов, меняют изношенные отбойники.

Теплоход у Патриаршего моста на Москве-реке
6 из 10

Там, где это необходимо, ремонтируют гранитные и бетонные основания причалов, меняют изношенные отбойники.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Теплоход у Кремлевской набережной на Москве-реке.

Теплоход у Кремлёвской набережной на Москве-реке
7 из 10

Теплоход у Кремлевской набережной на Москве-реке.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Для безопасности пассажиров на всех причалах обновили разметку.

Пассажиры на борту теплохода у причала Устьинский мост перед речной прогулкой по Москве-реке
8 из 10

Для безопасности пассажиров на всех причалах обновили разметку.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Прохожие гуляют по Москворецкой набережной.

Прохожие на Москворецкой набережной и теплоходы на Москве-реке
9 из 10

Прохожие гуляют по Москворецкой набережной.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Отдельная подготовка к навигации запланирована на причалах Северного речного вокзала.

Теплоход на Москве-реке
10 из 10

Отдельная подготовка к навигации запланирована на причалах Северного речного вокзала.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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Городское хозяйство МосквыМосква-рекаМоскваФото
 
 
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