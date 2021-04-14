https://ria.ru/20210414/monastyr-1728254351.html

Суд рассмотрит иск о закрытии Среднеуральского монастыря

Суд рассмотрит иск о закрытии Среднеуральского монастыря

Верхнепышминский городской суд 11 мая рассмотрит иск прокурора о запрете эксплуатации ранее подконтрольного арестованному бывшему схиигумену Сергию (Николаю... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T15:19

2021-04-14T15:19

2021-04-14T15:19

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

россия

сергей бидонько

москва

верхняя пышма

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Верхнепышминский городской суд 11 мая рассмотрит иск прокурора о запрете эксплуатации ранее подконтрольного арестованному бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову) Среднеуральского монастыря, из которого выселили жителей, сообщается на сайте суда.Ранее адвокаты Сергия сообщили, что силовики проникли на территорию монастыря, болгарками одновременно были вскрыты двери в абсолютно все здания обители. В управлении федеральной службы судебных приставов Свердловской области пояснили, что получили решение суда о запрете проживания людей на территории Среднеуральского монастыря из-за выявленных нарушений градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, "создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан".Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько сообщил журналистам, что всем жителям монастыря будет оказана помощь по дальнейшему размещению, в том числе в гостиницах и социальных учреждениях."Прокурор города Верхняя Пышма в интересах Российской Федерации, неопределенного круга лиц обратился в Верхнепышминский городской суд с исковым заявлением к администрации городского округа Среднеуральск о запрете осуществления деятельности, связанную с эксплуатацией объектов недвижимости, образующих монастырский комплекс Среднеуральского женского монастыря во имя иконы божьей матери "Спорительница хлебов"… Исковое заявление передано в производство судьи Вершининой М.П., судебное заседание назначено на 14.30 (12.30 мск) 11 мая", - говорится в сообщении суда.В релизе также отмечается, что в монастыре постоянно проживали 126 человек.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

https://ria.ru/20210414/monastyr-1728217238.html

https://ria.ru/20210414/monastyr-1728187991.html

россия

москва

верхняя пышма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, россия, сергей бидонько, москва, верхняя пышма