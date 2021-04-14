https://ria.ru/20210414/monastyr-1728191070.html

Вокруг Среднеуральского монастыря выставили оцепление

Вокруг Среднеуральского монастыря выставили оцепление

Оцепление из сотрудников ОМОН выставлено вокруг ранее подконтрольного арестованному бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову) Среднеуральского монастыря, из... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T10:27

2021-04-14T10:27

2021-04-14T12:46

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

религия

москва

свердловская область

общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Оцепление из сотрудников ОМОН выставлено вокруг ранее подконтрольного арестованному бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову) Среднеуральского монастыря, из которого выселили жителей, передает корреспондент РИА Новости.Ранее адвокаты Сергия сообщили, что силовики проникли на территорию монастыря, болгарками одновременно были вскрыты двери в абсолютно все здания обители. В управлении федеральной службы судебных приставов Свердловской области пояснили, что получили решение суда о запрете проживания людей на территории Среднеуральского монастыря из-за выявленных нарушений градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, "создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан".Как передает корреспондент, в настоящее время в монастырь никого не пускают, кроме силовиков и экстренных служб. На трассе выставлено несколько постов ГИБДД. Из епархии на место прибыл священник, который попытался поговорить с людьми, но они его перебивали и не слушали. Выселенным жителям, которых около сотни человек, предложили садиться в предоставленные им автобусы, однако они отказались и разъехались на автомобилях.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

https://ria.ru/20210414/monastyr-1728187991.html

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среднеуральский женский монастырь, религия, москва, свердловская область, общество