https://ria.ru/20210414/monastyr-1728190372.html

Приставы в монастыре: выселение жителей скандальной обители на Урале

Приставы в монастыре: выселение жителей скандальной обители на Урале

В Среднеуральский женский монастырь нагрянули силовики и начали выселять людей. Власти региона готовы разместить постояльцев в гостиницах и соцучреждениях или... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T12:44

2021-04-14T12:44

2021-04-14T12:48

среднеуральский женский монастырь

урал

приставы

фото

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В Среднеуральский женский монастырь нагрянули силовики и начали выселять людей. Власти региона готовы разместить постояльцев в гостиницах и соцучреждениях или помочь им переехать в другие общины. Кадры из скандально известной обители — в фотоленте Ria.ru.

урал

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

среднеуральский женский монастырь, урал, приставы, фото, фото