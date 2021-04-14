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Приставы в монастыре: выселение жителей скандальной обители на Урале
Приставы в монастыре: выселение жителей скандальной обители на Урале
В Среднеуральский женский монастырь нагрянули силовики и начали выселять людей. Власти региона готовы разместить постояльцев в гостиницах и соцучреждениях или... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T12:44
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среднеуральский женский монастырь
урал
приставы
фото
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В Среднеуральский женский монастырь нагрянули силовики и начали выселять людей. Власти региона готовы разместить постояльцев в гостиницах и соцучреждениях или помочь им переехать в другие общины. Кадры из скандально известной обители — в фотоленте Ria.ru.
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среднеуральский женский монастырь, урал, приставы, фото, фото

Приставы в монастыре: выселение жителей скандальной обители на Урале

12:44 14.04.2021 (обновлено: 12:48 14.04.2021)
 
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В Среднеуральский женский монастырь нагрянули силовики и начали выселять людей. Власти региона готовы разместить постояльцев в гостиницах и соцучреждениях или помочь им переехать в другие общины. Кадры из скандально известной обители — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Приставы получили решение суда о запрете проживания людей в монастыре, который прежде был подконтролен бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову).

Верующие во время их выселения судебными приставами из Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
1 из 8

Приставы получили решение суда о запрете проживания людей в монастыре, который прежде был подконтролен бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову).

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В монастырь пришли силовики и вскрыли болгарками двери во все здания.

Верующие во время их выселения судебными приставами из Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
2 из 8

В монастырь пришли силовики и вскрыли болгарками двери во все здания.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Жителям, которых оказалось около сотни, предложили садиться в автобусы, но люди отказались и разъехались на автомобилях.

Ситуация у Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, где судебные приставы приступили к выселению его жителей
3 из 8

Жителям, которых оказалось около сотни, предложили садиться в автобусы, но люди отказались и разъехались на автомобилях.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Местные власти пообещали помочь всем постояльцам Среднеуральского женского монастыря с дальнейшим размещением, в том числе в гостиницах и социальных учреждениях.

Ситуация у Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, где судебные приставы приступили к выселению его жителей
4 из 8

Местные власти пообещали помочь всем постояльцам Среднеуральского женского монастыря с дальнейшим размещением, в том числе в гостиницах и социальных учреждениях.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Екатеринбургская епархия предоставит желающим возможность переселиться в другие монастыри Свердловской области.

Женщина, выселенная судебными приставами из Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
5 из 8

Екатеринбургская епархия предоставит желающим возможность переселиться в другие монастыри Свердловской области.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Сейчас вокруг обители выставлено оцепление из сотрудников ОМОН.

Ситуация у Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, где судебные приставы приступили к выселению его жителей
6 из 8

Сейчас вокруг обители выставлено оцепление из сотрудников ОМОН.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В монастырь никого не пускают, кроме силовиков и сотрудников экстренных служб.

Сторонник схиигумена Сергия во время выселения судебными приставами из Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
7 из 8

В монастырь никого не пускают, кроме силовиков и сотрудников экстренных служб.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Иск прокурора о запрете эксплуатации монастыря Верхнепышминский городской суд рассмотрит 11 мая.

Верующие, выселенные судебными приставами из Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
8 из 8

Иск прокурора о запрете эксплуатации монастыря Верхнепышминский городской суд рассмотрит 11 мая.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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Среднеуральский женский монастырьУралприставыФото
 
 
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