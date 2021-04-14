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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210414/monastyr-1728187991.html
В Екатеринбургской епархии оценили ситуацию в Среднеуральском монастыре
В Екатеринбургской епархии оценили ситуацию в Среднеуральском монастыре
Монахини, которых в среду по решению суда выселили из Среднеуральского монастыря, могут выбрать любую другую обитель для продолжения своей монашеской... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:13
2021-04-14T12:46
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
религия
россия
русская православная церковь
москва
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общество
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Монахини, которых в среду по решению суда выселили из Среднеуральского монастыря, могут выбрать любую другую обитель для продолжения своей монашеской деятельности, заявила пресс-служба Екатеринбургской епархии.Ранее адвокаты Сергия сообщили, что силовики проникли на территорию монастыря, болгарками одновременно были вскрыты двери в абсолютно все здания обители. В управлении федеральной службы судебных приставов Свердловской области пояснили, что получили решение суда о запрете проживания людей на территории Среднеуральского монастыря из-за выявленных нарушений градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, "создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан"."Предлагаем, как и ранее, монашествующим выбрать любой монастырь Екатеринбургской митрополии для продолжения своего монашеского делания. В каждой обители нашей митрополии сестры и послушницы будут приняты с сердечной любовью и заботой", - говорится в сообщении.Внимание госслужб и ведомств было привлечено к монастырю, по мнению епархии, из-за "деструктивных действий его бывшего духовника и его единомышленников", а также того, что отпавший от РПЦ монастырь не смог обеспечить соблюдение законов РФ на территории обители.В епархии отметили, что насельницам Среднеуральского женского монастыря при необходимости будет оказана гуманитарная или иная помощь. Также в пресс-службе подчеркнули, что будут приложены все усилия, чтобы как можно скорее привести жизнь монастыря в соответствие с требованиями безопасности и законного порядка."Екатеринбургская епархия не снимает с себя ответственность за занимаемую ранее недостаточно жесткую позицию к руководству монастыря, в результате чего оформление зданий монастыря проходило слишком медленно, без своевременного прохождения всех необходимых формальностей", - добавили в епархии.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
https://ria.ru/20201006/monastyr-1578448570.html
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среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, религия, россия, русская православная церковь, москва, свердловская область, общество

В Екатеринбургской епархии оценили ситуацию в Среднеуральском монастыре

10:13 14.04.2021 (обновлено: 12:46 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВерующие, выселенные судебными приставами из Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
Верующие, выселенные судебными приставами из Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Монахини, которых в среду по решению суда выселили из Среднеуральского монастыря, могут выбрать любую другую обитель для продолжения своей монашеской деятельности, заявила пресс-служба Екатеринбургской епархии.
Ранее адвокаты Сергия сообщили, что силовики проникли на территорию монастыря, болгарками одновременно были вскрыты двери в абсолютно все здания обители. В управлении федеральной службы судебных приставов Свердловской области пояснили, что получили решение суда о запрете проживания людей на территории Среднеуральского монастыря из-за выявленных нарушений градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, "создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан".
Прихожане на территории Среднеуральского женского монастыр - РИА Новости, 1920, 06.10.2020
6 октября 2020, 15:43Религия и мировоззрение
Среднеуральскому монастырю прочат судьбу "секты Виссариона"
"Предлагаем, как и ранее, монашествующим выбрать любой монастырь Екатеринбургской митрополии для продолжения своего монашеского делания. В каждой обители нашей митрополии сестры и послушницы будут приняты с сердечной любовью и заботой", - говорится в сообщении.
Внимание госслужб и ведомств было привлечено к монастырю, по мнению епархии, из-за "деструктивных действий его бывшего духовника и его единомышленников", а также того, что отпавший от РПЦ монастырь не смог обеспечить соблюдение законов РФ на территории обители.
В епархии отметили, что насельницам Среднеуральского женского монастыря при необходимости будет оказана гуманитарная или иная помощь. Также в пресс-службе подчеркнули, что будут приложены все усилия, чтобы как можно скорее привести жизнь монастыря в соответствие с требованиями безопасности и законного порядка.
Монахини на территории Среднеуральского женского монастыря. Среднеуральский женский монастырь в честь иконы божией матери Спорительница хлебов, основателем которого является лишенный сана схиигумен Сергий - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа 2020, 18:53Религия и мировоззрение
Эксперт считает, что ситуация в Среднеуральском монастыре разрешится сама
"Екатеринбургская епархия не снимает с себя ответственность за занимаемую ранее недостаточно жесткую позицию к руководству монастыря, в результате чего оформление зданий монастыря проходило слишком медленно, без своевременного прохождения всех необходимых формальностей", - добавили в епархии.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.
Приставы в монастыре: выселение жителей скандальной обители на Урале
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Приставы получили решение суда о запрете проживания людей в монастыре, который прежде был подконтролен бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову).

Верующие во время их выселения судебными приставами из Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
1 из 8

Приставы получили решение суда о запрете проживания людей в монастыре, который прежде был подконтролен бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову).

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В монастырь пришли силовики и вскрыли болгарками двери во все здания.

Верующие во время их выселения судебными приставами из Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
2 из 8

В монастырь пришли силовики и вскрыли болгарками двери во все здания.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Жителям, которых оказалось около сотни, предложили садиться в автобусы, но люди отказались и разъехались на автомобилях.

Ситуация у Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, где судебные приставы приступили к выселению его жителей
3 из 8

Жителям, которых оказалось около сотни, предложили садиться в автобусы, но люди отказались и разъехались на автомобилях.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Местные власти пообещали помочь всем постояльцам Среднеуральского женского монастыря с дальнейшим размещением, в том числе в гостиницах и социальных учреждениях.

Ситуация у Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, где судебные приставы приступили к выселению его жителей
4 из 8

Местные власти пообещали помочь всем постояльцам Среднеуральского женского монастыря с дальнейшим размещением, в том числе в гостиницах и социальных учреждениях.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Екатеринбургская епархия предоставит желающим возможность переселиться в другие монастыри Свердловской области.

Женщина, выселенная судебными приставами из Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
5 из 8

Екатеринбургская епархия предоставит желающим возможность переселиться в другие монастыри Свердловской области.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Сейчас вокруг обители выставлено оцепление из сотрудников ОМОН.

Ситуация у Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области, где судебные приставы приступили к выселению его жителей
6 из 8

Сейчас вокруг обители выставлено оцепление из сотрудников ОМОН.

© РИА Новости / Павел Лисицын
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

В монастырь никого не пускают, кроме силовиков и сотрудников экстренных служб.

Сторонник схиигумена Сергия во время выселения судебными приставами из Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
7 из 8

В монастырь никого не пускают, кроме силовиков и сотрудников экстренных служб.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанк

Иск прокурора о запрете эксплуатации монастыря Верхнепышминский городской суд рассмотрит 11 мая.

Верующие, выселенные судебными приставами из Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области
8 из 8

Иск прокурора о запрете эксплуатации монастыря Верхнепышминский городской суд рассмотрит 11 мая.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
1 из 8

Приставы получили решение суда о запрете проживания людей в монастыре, который прежде был подконтролен бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову).

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
2 из 8

В монастырь пришли силовики и вскрыли болгарками двери во все здания.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
3 из 8

Жителям, которых оказалось около сотни, предложили садиться в автобусы, но люди отказались и разъехались на автомобилях.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
4 из 8

Местные власти пообещали помочь всем постояльцам Среднеуральского женского монастыря с дальнейшим размещением, в том числе в гостиницах и социальных учреждениях.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
5 из 8

Екатеринбургская епархия предоставит желающим возможность переселиться в другие монастыри Свердловской области.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
6 из 8

Сейчас вокруг обители выставлено оцепление из сотрудников ОМОН.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
7 из 8

В монастырь никого не пускают, кроме силовиков и сотрудников экстренных служб.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
8 из 8

Иск прокурора о запрете эксплуатации монастыря Верхнепышминский городской суд рассмотрит 11 мая.

© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
 
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