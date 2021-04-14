https://ria.ru/20210414/monastyr-1728187991.html

В Екатеринбургской епархии оценили ситуацию в Среднеуральском монастыре

В Екатеринбургской епархии оценили ситуацию в Среднеуральском монастыре

Монахини, которых в среду по решению суда выселили из Среднеуральского монастыря, могут выбрать любую другую обитель для продолжения своей монашеской... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T10:13

2021-04-14T10:13

2021-04-14T12:46

религия и мировоззрение

среднеуральский женский монастырь

ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря

религия

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общество

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апр – РИА Новости. Монахини, которых в среду по решению суда выселили из Среднеуральского монастыря, могут выбрать любую другую обитель для продолжения своей монашеской деятельности, заявила пресс-служба Екатеринбургской епархии.Ранее адвокаты Сергия сообщили, что силовики проникли на территорию монастыря, болгарками одновременно были вскрыты двери в абсолютно все здания обители. В управлении федеральной службы судебных приставов Свердловской области пояснили, что получили решение суда о запрете проживания людей на территории Среднеуральского монастыря из-за выявленных нарушений градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности, "создающих реальную угрозу жизни и здоровью граждан"."Предлагаем, как и ранее, монашествующим выбрать любой монастырь Екатеринбургской митрополии для продолжения своего монашеского делания. В каждой обители нашей митрополии сестры и послушницы будут приняты с сердечной любовью и заботой", - говорится в сообщении.Внимание госслужб и ведомств было привлечено к монастырю, по мнению епархии, из-за "деструктивных действий его бывшего духовника и его единомышленников", а также того, что отпавший от РПЦ монастырь не смог обеспечить соблюдение законов РФ на территории обители.В епархии отметили, что насельницам Среднеуральского женского монастыря при необходимости будет оказана гуманитарная или иная помощь. Также в пресс-службе подчеркнули, что будут приложены все усилия, чтобы как можно скорее привести жизнь монастыря в соответствие с требованиями безопасности и законного порядка."Екатеринбургская епархия не снимает с себя ответственность за занимаемую ранее недостаточно жесткую позицию к руководству монастыря, в результате чего оформление зданий монастыря проходило слишком медленно, без своевременного прохождения всех необходимых формальностей", - добавили в епархии.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Позднее церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и вести активную публичную деятельность. В сентябре прошлого года Романов был отлучен от Церкви. Сейчас он находится под арестом в Москве по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве.

https://ria.ru/20201006/monastyr-1578448570.html

https://ria.ru/20200820/monastyr-1576062528.html

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среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, религия, россия, русская православная церковь, москва, свердловская область, общество