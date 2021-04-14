В Екатеринбургской епархии оценили ситуацию в Среднеуральском монастыре
Приставы получили решение суда о запрете проживания людей в монастыре, который прежде был подконтролен бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову).
Приставы получили решение суда о запрете проживания людей в монастыре, который прежде был подконтролен бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову).
В монастырь пришли силовики и вскрыли болгарками двери во все здания.
В монастырь пришли силовики и вскрыли болгарками двери во все здания.
Жителям, которых оказалось около сотни, предложили садиться в автобусы, но люди отказались и разъехались на автомобилях.
Жителям, которых оказалось около сотни, предложили садиться в автобусы, но люди отказались и разъехались на автомобилях.
Местные власти пообещали помочь всем постояльцам Среднеуральского женского монастыря с дальнейшим размещением, в том числе в гостиницах и социальных учреждениях.
Местные власти пообещали помочь всем постояльцам Среднеуральского женского монастыря с дальнейшим размещением, в том числе в гостиницах и социальных учреждениях.
Екатеринбургская епархия предоставит желающим возможность переселиться в другие монастыри Свердловской области.
Екатеринбургская епархия предоставит желающим возможность переселиться в другие монастыри Свердловской области.
Сейчас вокруг обители выставлено оцепление из сотрудников ОМОН.
Сейчас вокруг обители выставлено оцепление из сотрудников ОМОН.
В монастырь никого не пускают, кроме силовиков и сотрудников экстренных служб.
В монастырь никого не пускают, кроме силовиков и сотрудников экстренных служб.
Иск прокурора о запрете эксплуатации монастыря Верхнепышминский городской суд рассмотрит 11 мая.
Иск прокурора о запрете эксплуатации монастыря Верхнепышминский городской суд рассмотрит 11 мая.
Приставы получили решение суда о запрете проживания людей в монастыре, который прежде был подконтролен бывшему схиигумену Сергию (Николаю Романову).
В монастырь пришли силовики и вскрыли болгарками двери во все здания.
Жителям, которых оказалось около сотни, предложили садиться в автобусы, но люди отказались и разъехались на автомобилях.
Местные власти пообещали помочь всем постояльцам Среднеуральского женского монастыря с дальнейшим размещением, в том числе в гостиницах и социальных учреждениях.
Екатеринбургская епархия предоставит желающим возможность переселиться в другие монастыри Свердловской области.
Сейчас вокруг обители выставлено оцепление из сотрудников ОМОН.
В монастырь никого не пускают, кроме силовиков и сотрудников экстренных служб.
Иск прокурора о запрете эксплуатации монастыря Верхнепышминский городской суд рассмотрит 11 мая.