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Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
Кому полезно, а кому вредно молоко, только ли лактоза виновата в том, что многие не могут его пить, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог "ФИЦ... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T02:10
2021-04-14T02:10
тамара прунцева
россия
молоко
здоровье
питание
общество
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Кому полезно, а кому вредно молоко, только ли лактоза виновата в том, что многие не могут его пить, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.По ее словам, согласно некоторым исследованиям, организм может плохо усваивать молоко из-за того, что он плохо реагирует на определенный тип казеина – белка, входящего в состав этого напитка. Казеин относится к самой большой группе белков в молоке, он может быть нескольких видов, рассказала Прунцева.В отличие от аллергии, которая связана с нарушениями в работе иммунной системы и может проявиться в ответ на незначительное количество аллергена, пищевая непереносимость проявляется тогда, когда человек съедает определенное количество неподходящего продукта.Механизм воздействия β-казеина А1 на организм до конца не изучен, отметила врач. Считается, что из-за этого белка может возникать воспаление в кишечнике, вздутие живота или диарея. Были подозрения, что β-казеин А1 может провоцировать развитие сахарного диабета первого типа, негативно влиять на сердечно-сосудистую, пищеварительную и нервную системы. Но подтверждения этому пока не нашли.Прунцева отметила, что β-казеин А2, который входит в состав человеческого молока и в разном количестве, в зависимости от породы коров, присутствует в коровьем молоке, усваивается почти в шесть раз лучше, чем β-казеин А1. Но с уверенностью сказать, что молоко А2, содержащее β-казеин А2, не может вызвать каких-то негативных симптомов, тоже нельзя. Ведь все исследования, которые проводились учеными относительно влияния этих элементов на организм, касались исключительно детей, подчеркнула она."Что касается взрослых, то нет доказательной базы, что β-казеин А1 – это плохо, а А2 – хорошо", – сказала Прунцева.Молоко очень полезный продукт, который содержит много витаминов и микроэлементов, поэтому заниматься самолечением и исключать его из своего рациона не стоит, нужно прежде проконсультироваться со специалистом, посоветовала врач. По ее словам, если организм хорошо усваивает коровье молоко, нет смысла отказываться от него, причем независимо от возраста, или ставить себя перед выбором, что лучше: А1 или А2. Определяться с выбором альтернативного молока нужно только тем, у кого медики выявили непереносимость того или иного вещества, входящего в состав продукта.
https://ria.ru/20210402/tvorog-1604038165.html
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тамара прунцева, россия, молоко, здоровье, питание, общество

Россиянам объяснили, какое молоко полезнее

02:10 14.04.2021
 
© Fotolia / NitrМолоко
Молоко - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Fotolia / Nitr
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Кому полезно, а кому вредно молоко, только ли лактоза виновата в том, что многие не могут его пить, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.
По ее словам, согласно некоторым исследованиям, организм может плохо усваивать молоко из-за того, что он плохо реагирует на определенный тип казеина – белка, входящего в состав этого напитка. Казеин относится к самой большой группе белков в молоке, он может быть нескольких видов, рассказала Прунцева.
"Существует несколько видов казеина, вторым по распространенности является β-казеин. Есть тринадцать самых распространенных его форм, основные среди них – это β-казеин А1 и β-казеин А2. Есть исследования, которые показывают, что у людей может возникать непереносимость к β-казеину А1", – уточнила врач диетолог.
В отличие от аллергии, которая связана с нарушениями в работе иммунной системы и может проявиться в ответ на незначительное количество аллергена, пищевая непереносимость проявляется тогда, когда человек съедает определенное количество неподходящего продукта.
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Механизм воздействия β-казеина А1 на организм до конца не изучен, отметила врач. Считается, что из-за этого белка может возникать воспаление в кишечнике, вздутие живота или диарея. Были подозрения, что β-казеин А1 может провоцировать развитие сахарного диабета первого типа, негативно влиять на сердечно-сосудистую, пищеварительную и нервную системы. Но подтверждения этому пока не нашли.
"Клинические исследования, проведенные в разных странах, не дали этому убедительных доказательств, с уверенностью говорить этого мы не можем. Поэтому остановились на том, что детей, которые часто пьют молоко именно с этим элементом, стоит относить к определенной группе риска", – уточнила врач-диетолог.
Прунцева отметила, что β-казеин А2, который входит в состав человеческого молока и в разном количестве, в зависимости от породы коров, присутствует в коровьем молоке, усваивается почти в шесть раз лучше, чем β-казеин А1. Но с уверенностью сказать, что молоко А2, содержащее β-казеин А2, не может вызвать каких-то негативных симптомов, тоже нельзя. Ведь все исследования, которые проводились учеными относительно влияния этих элементов на организм, касались исключительно детей, подчеркнула она.
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"Что касается взрослых, то нет доказательной базы, что β-казеин А1 – это плохо, а А2 – хорошо", – сказала Прунцева.
Молоко очень полезный продукт, который содержит много витаминов и микроэлементов, поэтому заниматься самолечением и исключать его из своего рациона не стоит, нужно прежде проконсультироваться со специалистом, посоветовала врач.
По ее словам, если организм хорошо усваивает коровье молоко, нет смысла отказываться от него, причем независимо от возраста, или ставить себя перед выбором, что лучше: А1 или А2. Определяться с выбором альтернативного молока нужно только тем, у кого медики выявили непереносимость того или иного вещества, входящего в состав продукта.
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