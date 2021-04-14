https://ria.ru/20210414/moloko-1728167117.html

Россиянам объяснили, какое молоко полезнее

Россиянам объяснили, какое молоко полезнее

Кому полезно, а кому вредно молоко, только ли лактоза виновата в том, что многие не могут его пить, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог "ФИЦ... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T02:10

2021-04-14T02:10

2021-04-14T02:10

тамара прунцева

россия

молоко

здоровье

питание

общество

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Кому полезно, а кому вредно молоко, только ли лактоза виновата в том, что многие не могут его пить, объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.По ее словам, согласно некоторым исследованиям, организм может плохо усваивать молоко из-за того, что он плохо реагирует на определенный тип казеина – белка, входящего в состав этого напитка. Казеин относится к самой большой группе белков в молоке, он может быть нескольких видов, рассказала Прунцева.В отличие от аллергии, которая связана с нарушениями в работе иммунной системы и может проявиться в ответ на незначительное количество аллергена, пищевая непереносимость проявляется тогда, когда человек съедает определенное количество неподходящего продукта.Механизм воздействия β-казеина А1 на организм до конца не изучен, отметила врач. Считается, что из-за этого белка может возникать воспаление в кишечнике, вздутие живота или диарея. Были подозрения, что β-казеин А1 может провоцировать развитие сахарного диабета первого типа, негативно влиять на сердечно-сосудистую, пищеварительную и нервную системы. Но подтверждения этому пока не нашли.Прунцева отметила, что β-казеин А2, который входит в состав человеческого молока и в разном количестве, в зависимости от породы коров, присутствует в коровьем молоке, усваивается почти в шесть раз лучше, чем β-казеин А1. Но с уверенностью сказать, что молоко А2, содержащее β-казеин А2, не может вызвать каких-то негативных симптомов, тоже нельзя. Ведь все исследования, которые проводились учеными относительно влияния этих элементов на организм, касались исключительно детей, подчеркнула она."Что касается взрослых, то нет доказательной базы, что β-казеин А1 – это плохо, а А2 – хорошо", – сказала Прунцева.Молоко очень полезный продукт, который содержит много витаминов и микроэлементов, поэтому заниматься самолечением и исключать его из своего рациона не стоит, нужно прежде проконсультироваться со специалистом, посоветовала врач. По ее словам, если организм хорошо усваивает коровье молоко, нет смысла отказываться от него, причем независимо от возраста, или ставить себя перед выбором, что лучше: А1 или А2. Определяться с выбором альтернативного молока нужно только тем, у кого медики выявили непереносимость того или иного вещества, входящего в состав продукта.

https://ria.ru/20210402/tvorog-1604038165.html

https://ria.ru/20210312/syr-1601021498.html

https://rsport.ria.ru/20201209/moloko-1588496925.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тамара прунцева, россия, молоко, здоровье, питание, общество