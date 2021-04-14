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Песков подтвердил, что Путин выступит с посланием в Манеже
Песков подтвердил, что Путин выступит с посланием в Манеже
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что оглашение послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию состоится в центральном РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T15:43
2021-04-14T15:43
2021-04-14T15:48
россия
манеж
федеральное собрание рф
дмитрий песков
владимир путин
москва
политика
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что оглашение послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию состоится в центральном выставочном зале Манеж 21 апреля.Ранее об этом сообщил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин."Послание пройдёт в Манеже", - сказал Песков журналистам.
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россия, манеж, федеральное собрание рф, дмитрий песков, владимир путин, москва, политика