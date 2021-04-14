https://ria.ru/20210414/madoff-1728299288.html

Биография Бернарда Мэдоффа

Биография Бернарда Мэдоффа

Организатор крупнейшей финансовой пирамиды в истории США Бернард Мэдофф (Bernard Madoff) родился 29 апреля 1938 года в Куинсе, Нью-Йорк. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T18:34

2021-04-14T18:34

2021-04-14T18:34

бернард мэдофф

сша

справки

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Организатор крупнейшей финансовой пирамиды в истории США Бернард Мэдофф (Bernard Madoff) родился 29 апреля 1938 года в Куинсе, Нью-Йорк. В 1960 году получил степень бакалавра политических наук в Университете Хофстра (Hofstra University). Во время учебы подрабатывал спасателем на пляже и монтажником садовых оросительных установок, накопив при этом пять тысяч долларов. На эти деньги, а также дополнительные 50 тысяч долларов, взятые в долг у своих родственников, он вместе с женой в 1960 году основал инвестиционную фирму под названием Bernard L. Madoff Investment Securities, LLC. Со временем Bernard L. Madoff Investment Securities вошла в число наиболее влиятельных инвестиционных, консалтинговых и брокерских компаний США, оперирующих на рынке. Она позиционировала себя как компания, использующая "инновационные технологии", с помощью чего с момента своего создания в 1960 году демонстрировала устойчивый рост.Мэдофф на протяжении десятилетий гарантировал клиентам высокий фиксированный доход и выплачивал его, привлекая новых инвесторов.К 2008 году компания управляла капиталом размером свыше 17 миллиардов долларов.Мэдофф также принимал участие в создании американской фондовой биржи NASDAQ. Он был председателем NASDAQ в 1990, 1991 и 1993 годах.11 декабря 2008 года Бернард Мэдофф был арестован. Его обвинили в создании финансовой пирамиды. Американские СМИ сообщали, что пирамида Мэдоффа рухнула после того, как финансист раскрыл всю правду о махинациях своим сыновьям Марку и Эндрю, которые передали эту информацию властям.В списке обманутых вкладчиков оказались крупнейшие мировые банки BNP Paribas, HSBC, Credit Agricole, Societe Generale, Natixis, Nomura, Royal Bank of Scotland, UniCredit и др.Бернард Мэдофф был отпущен под залог в размере 10 миллионов долларов, однако позднее суд отправил его под домашний арест. Бывшему финансисту было предъявлено обвинение по 11 пунктам, в том числе в махинациях с ценными бумагами, отмывании денег, мошенничестве, лжесвидетельстве.12 марта 2009 года Мэдофф полностью признал свою вину.Мэдофф рассказал в суде, что в течение 20 лет обманывал инвесторов и регуляторов, что он не совершал никаких инвестиций и сделок, а просто перечислял все средства на свой банковский счет, выдавая из него средства по требованию клиентов в виде "прибыли". Позже он перечислял счета из Нью-Йорка в Лондон, создавая видимость бизнес-активности.Прокурор заявлял, что Мэдофф сознательно втягивал в свою пирамиду физических лиц, банки, компании, общественные и пенсионные фонды, обещая некоторым клиентам до 46% прибыли в год. В то же время персонал его финансовой компании, в которую он, по данным прокурора, преднамеренно набирал неопытных сотрудников, якобы не знал об истинном бизнесе Бернарда. Размер выстроенной мошеннической схемы, по данным обвинения, составил на момент ареста Мэдоффа в декабре 2008 года 64,8 миллиарда долларов.29 июня 2009 года суд в Нью-Йорке приговорил Бернарда Мэдоффа к 150 годам тюрьмы. Суд также утвердил конфискацию имущества Мэдоффа на сумму 170 миллиардов долларов. В феврале 2020 года Бернард Мэдофф подал прошение о досрочном освобождении по состоянию здоровья. Здоровье Мэдоффа в течение многих лет находилось в новостных сводках. В январе 2014 года телеканал CNBC сообщил, что получил от него электронное письмо, в котором Мэдофф жалуется на то, что месяц назад у него случился сердечный приступ, и он болен 4-й стадией рака почек. 14 апреля 2021 года стало известно, что Бернард Мэдофф скончался в тюрьме.В 2013 году был создан "Фонд жертв Мэдоффа" (Madoff Victim Fund, MVF) для распределения средств, конфискованных в пользу правительства США, среди жертв мошенничества Мэдоффа. К моменту истечения срока подачи исков (к весне 2014 года) министерство юстиции США утвердило 42 386 исков от жертв Мэдоффа. По данным на декабрь 2020 года, сумма выплаченных компенсаций составила 3,2 миллиарда долларов (80,05% убытков).В 2017 году состоялась премьера биографического фильма о Бернарде Мэдоффе "Лжец, Великий и Ужасный" (режиссер Барри Левинсон) с Робертом Де Ниро и Мишель Пфайффер в главных ролях. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бернард мэдофф, сша, справки