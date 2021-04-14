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Умер "аферист века" Бернард Мэдофф

Умер "аферист века" Бернард Мэдофф

Американский аферист Бернард Мэдофф скончался в тюрьме, где отбывал срок в 150 лет, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T17:00

2021-04-14T17:00

2021-04-14T19:43

бернард мэдофф

северная каролина

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Американский аферист Бернард Мэдофф скончался в тюрьме, где отбывал срок в 150 лет, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник.По словам собеседника агентства, Мэдофф умер естественной смертью в городе Батнер (Северная Каролина). Ему было 82 года.Мэдоффа называют аферистом века — он считается организатором крупнейшей в истории США финансовой пирамиды. Жертвами мошенничества стали не только рядовые граждане, но и многие известные американцы — музыканты и кинозвезды, а также крупнейшие мировые банки — BNP Paribas, HSBC, Credit Agricole, Societe Generale, Natixis, Nomura, Royal Bank of Scotland, UniCredit. Афера вскрылась в 2008 году, а в июне 2009-го суд приговорил Мэдоффа к 150 годам тюрьмы. На тот момент ему исполнился 71 год. В суде он признался, что в течение 20 лет обманывал инвесторов и регуляторов: не совершал никаких сделок, а просто перечислял деньги с одного банковского счета на другой, выдавая их по требованию клиентов в виде "прибыли". По приговору суда он был обязан вернуть пострадавшим почти 171 миллиард долларов, но федеральным властям удалось найти активы лишь чуть более чем на четыре миллиарда. Общий ущерб от аферы оценивается почти в 65 миллиардов долларов.

северная каролина

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бернард мэдофф, северная каролина, в мире, сша