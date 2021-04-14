https://ria.ru/20210414/lnr-1728298209.html

В ЛНР заявили о готовности дать отпор Киеву

В ЛНР заявили о готовности дать отпор Киеву

Самопровозглашенная Луганская народная республика готова дать достойный отпор Киеву в случае начала полномасштабных боевых действий в Донбассе, заявил в среду... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T18:20

2021-04-14T18:20

2021-04-14T18:48

леонид пасечник

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика готова дать достойный отпор Киеву в случае начала полномасштабных боевых действий в Донбассе, заявил в среду глава ЛНР Леонид Пасечник.Во вторник прошли переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу. В ДНР заявили, что подгруппе по безопасности не удалось найти консенсус в вопросе координационного механизма обеспечения перемирия в регионе. В ЛНР сообщили, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала троекратный рост числа обстрелов в Донбассе с начала апреля.Пасечник подчеркнул, что республики Донбасса по-прежнему нацелены на разрешение конфликта мирным путем и следуют минским соглашениям, в чем на международном уровне их поддерживает Российская Федерация.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210413/donbass-1728145890.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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леонид пасечник, луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, в мире