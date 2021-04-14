В ЛНР заявили о готовности дать отпор Киеву
18:20 14.04.2021 (обновлено: 18:48 14.04.2021)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
ЛУГАНСК, 14 апр - РИА Новости. Самопровозглашенная Луганская народная республика готова дать достойный отпор Киеву в случае начала полномасштабных боевых действий в Донбассе, заявил в среду глава ЛНР Леонид Пасечник.
Во вторник прошли переговоры подгрупп контактной группы по Донбассу. В ДНР заявили, что подгруппе по безопасности не удалось найти консенсус в вопросе координационного механизма обеспечения перемирия в регионе. В ЛНР сообщили, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала троекратный рост числа обстрелов в Донбассе с начала апреля.
"Хочу заявить, что мы, республики Донбасса, не хотим войны и все эти годы предпринимали немало шагов для достижения мира. Но в случае начала полномасштабных боевых действий со стороны Украины мы готовы дать достойный отпор захватчикам. И никаких иллюзий в этом ни у кого быть не должно", - говорится в заявлении главы ЛНР, предоставленном РИА Новости.
Пасечник подчеркнул, что республики Донбасса по-прежнему нацелены на разрешение конфликта мирным путем и следуют минским соглашениям, в чем на международном уровне их поддерживает Российская Федерация.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.