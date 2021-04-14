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https://ria.ru/20210414/krym-1728323526.html
Сенатор ответил на заявление Киева о ядерном оружии в Крыму
Сенатор ответил на заявление Киева о ядерном оружии в Крыму
Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что слова министра обороны Украины Андрея Тарана о размещении ядерного... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T21:57
2021-04-14T21:57
россия
европарламент
сергей цеков
евросоюз
владимир путин
севастополь
оон
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что слова министра обороны Украины Андрея Тарана о размещении ядерного оружия в Крыму продиктованы желанием напугать западные страны.Таран во время своего выступления в Европарламенте заявил, что инфраструктура Крыма готовится Россией для потенциального размещения ядерного оружия. При этом министр не объяснил, почему так считает, и не привел доказательств. Таран отметил также, что Россия "представляет угрозу для национальной безопасности Украины"."Все это глупость и выдумки. На Украине просто напускают страхи на Европарламент и Евросоюз. Таран, видимо, пытается вызвать жалость у европейских стран к Украине, чтобы под шумок выпросить денежных подачек и траншев", - сказал РИА Новости Цеков.Сенатор подчеркнул, что не обладает никакими данными о размещении ядерного оружия в Крыму."Размещение любого оружия на территории России - это суверенное право Российской Федерации. Все в мире это должны понимать. Украина же намеренно постоянно разжигает военную тему, тему агрессии. Мы понимаем, что Киев к столь агрессивной риторике толкают страны НАТО. Россия же только предпринимает ответные шаги по обеспечению безопасности своих границ", - сказал сенатор.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210414/ukraina-1728096493.html
https://ria.ru/20210410/ukraina-1727604795.html
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россия, европарламент, сергей цеков, евросоюз, владимир путин, севастополь, оон, киев

Сенатор ответил на заявление Киева о ядерном оружии в Крыму

21:57 14.04.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр – РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков заявил, что слова министра обороны Украины Андрея Тарана о размещении ядерного оружия в Крыму продиктованы желанием напугать западные страны.
Таран во время своего выступления в Европарламенте заявил, что инфраструктура Крыма готовится Россией для потенциального размещения ядерного оружия. При этом министр не объяснил, почему так считает, и не привел доказательств. Таран отметил также, что Россия "представляет угрозу для национальной безопасности Украины".
Украинский пограничник на КПП Гоптовка на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
08:00
Украина пытается поставить Россию на колени новыми санкциями
"Все это глупость и выдумки. На Украине просто напускают страхи на Европарламент и Евросоюз. Таран, видимо, пытается вызвать жалость у европейских стран к Украине, чтобы под шумок выпросить денежных подачек и траншев", - сказал РИА Новости Цеков.
Сенатор подчеркнул, что не обладает никакими данными о размещении ядерного оружия в Крыму.
Украинские военнослужащие охраняют контрольно-пропускной пункт возле новой линии соприкосновения в Золотом, Луганская область - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
10 апреля, 08:00
Какая Украина нам не нужна
"Размещение любого оружия на территории России - это суверенное право Российской Федерации. Все в мире это должны понимать. Украина же намеренно постоянно разжигает военную тему, тему агрессии. Мы понимаем, что Киев к столь агрессивной риторике толкают страны НАТО. Россия же только предпринимает ответные шаги по обеспечению безопасности своих границ", - сказал сенатор.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
РоссияЕвропарламентСергей ЦековЕвросоюзВладимир ПутинСевастопольООНКиев
 
 
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