https://ria.ru/20210414/kredity-1728298354.html

Эксперт РА: МСП Банк вышел на 6-е место по объему кредитов субъектам МСП

Эксперт РА: МСП Банк вышел на 6-е место по объему кредитов субъектам МСП

МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, поднялся на 6-е место по величине портфеля кредитов субъектам МСП и общему объему выданных этому сегменту за 2020 год... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T18:20

2021-04-14T18:20

2021-04-14T18:20

россия

корпорация мсп

эксперт ра

мсп банк

новости компаний - экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544278_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_7f5a7135524c02cee1c83aac278c464c.jpg

МОСКВА, 13 апр — РИА новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, поднялся на 6-е место по величине портфеля кредитов субъектам МСП и общему объему выданных этому сегменту за 2020 год кредитов, говорится в специальном исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА".По данным исследования, МСП Банк показал рост по основным показателям по сравнению с 2019 годом. Так, размер кредитного портфеля банка в сегменте МСП вырос на 27,5% и достиг 84 миллиардов рублей, в то же время объем выданных предпринимателям кредитов по итогам 2020 года вырос на 15% до 95 миллиардов рублей. Это связано, в первую очередь, с участием банка в госпрограммах поддержки предпринимателей, пострадавших из-за пандемии, полагают в агентстве.Как отметили в МСП Банке, он является уполномоченным банком по всем программам государственной поддержки предпринимателей. С момента запуска антикризисных программ банк начал оперативно предоставлять финансирование предпринимателям на территории России с помощью системы дистанционного кредитования. При этом банк не прекращал оказание поддержки по другим льготным программам, например, программе субсидирования Минэкономразвития РФ и программе льготного кредитования Минсельхоза. Таким образом, удалось поддержать не только предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, но и те, которые нашли для себя возможности роста в новых экономических условиях.При этом существенный рост демонстрировала и поддержка приоритетных и социально-значимых для российской экономики отраслей. Особый рост по сравнению с 2019 годом показали такие ниши, как поддержка субъектов МСП в Северо-Кавказском федеральном округе (более, чем в 6 раз), финансирование предпринимателей в возрасте старше 45 лет (представителей "серебряного бизнеса" – также более, чем в 6 раз). Вдвое увеличился объем кредитов, предоставленных малому и среднему бизнесу в сфере туризма, более чем на 50% выросли объемы поддержки резидентов ДФО и лиц с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении банка.

https://ria.ru/20210412/msp-1727959732.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, корпорация мсп, эксперт ра, мсп банк, новости компаний - экономика