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Эксперт РА: МСП Банк вышел на 6-е место по объему кредитов субъектам МСП
Эксперт РА: МСП Банк вышел на 6-е место по объему кредитов субъектам МСП
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, поднялся на 6-е место по величине портфеля кредитов субъектам МСП и общему объему выданных этому сегменту за 2020 год... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T18:20
2021-04-14T18:20
россия
корпорация мсп
эксперт ра
мсп банк
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 13 апр — РИА новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, поднялся на 6-е место по величине портфеля кредитов субъектам МСП и общему объему выданных этому сегменту за 2020 год кредитов, говорится в специальном исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА".По данным исследования, МСП Банк показал рост по основным показателям по сравнению с 2019 годом. Так, размер кредитного портфеля банка в сегменте МСП вырос на 27,5% и достиг 84 миллиардов рублей, в то же время объем выданных предпринимателям кредитов по итогам 2020 года вырос на 15% до 95 миллиардов рублей. Это связано, в первую очередь, с участием банка в госпрограммах поддержки предпринимателей, пострадавших из-за пандемии, полагают в агентстве.Как отметили в МСП Банке, он является уполномоченным банком по всем программам государственной поддержки предпринимателей. С момента запуска антикризисных программ банк начал оперативно предоставлять финансирование предпринимателям на территории России с помощью системы дистанционного кредитования. При этом банк не прекращал оказание поддержки по другим льготным программам, например, программе субсидирования Минэкономразвития РФ и программе льготного кредитования Минсельхоза. Таким образом, удалось поддержать не только предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, но и те, которые нашли для себя возможности роста в новых экономических условиях.При этом существенный рост демонстрировала и поддержка приоритетных и социально-значимых для российской экономики отраслей. Особый рост по сравнению с 2019 годом показали такие ниши, как поддержка субъектов МСП в Северо-Кавказском федеральном округе (более, чем в 6 раз), финансирование предпринимателей в возрасте старше 45 лет (представителей "серебряного бизнеса" – также более, чем в 6 раз). Вдвое увеличился объем кредитов, предоставленных малому и среднему бизнесу в сфере туризма, более чем на 50% выросли объемы поддержки резидентов ДФО и лиц с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении банка.
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россия, корпорация мсп, эксперт ра, мсп банк, новости компаний - экономика

Эксперт РА: МСП Банк вышел на 6-е место по объему кредитов субъектам МСП

18:20 14.04.2021
 
© Фото : корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : корпорация МСП
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МОСКВА, 13 апр — РИА новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, поднялся на 6-е место по величине портфеля кредитов субъектам МСП и общему объему выданных этому сегменту за 2020 год кредитов, говорится в специальном исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА".
По данным исследования, МСП Банк показал рост по основным показателям по сравнению с 2019 годом. Так, размер кредитного портфеля банка в сегменте МСП вырос на 27,5% и достиг 84 миллиардов рублей, в то же время объем выданных предпринимателям кредитов по итогам 2020 года вырос на 15% до 95 миллиардов рублей. Это связано, в первую очередь, с участием банка в госпрограммах поддержки предпринимателей, пострадавших из-за пандемии, полагают в агентстве.
Как отметили в МСП Банке, он является уполномоченным банком по всем программам государственной поддержки предпринимателей. С момента запуска антикризисных программ банк начал оперативно предоставлять финансирование предпринимателям на территории России с помощью системы дистанционного кредитования. При этом банк не прекращал оказание поддержки по другим льготным программам, например, программе субсидирования Минэкономразвития РФ и программе льготного кредитования Минсельхоза. Таким образом, удалось поддержать не только предприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, но и те, которые нашли для себя возможности роста в новых экономических условиях.
При этом существенный рост демонстрировала и поддержка приоритетных и социально-значимых для российской экономики отраслей. Особый рост по сравнению с 2019 годом показали такие ниши, как поддержка субъектов МСП в Северо-Кавказском федеральном округе (более, чем в 6 раз), финансирование предпринимателей в возрасте старше 45 лет (представителей "серебряного бизнеса" – также более, чем в 6 раз). Вдвое увеличился объем кредитов, предоставленных малому и среднему бизнесу в сфере туризма, более чем на 50% выросли объемы поддержки резидентов ДФО и лиц с ограниченными возможностями здоровья, говорится в сообщении банка.
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РоссияКорпорация МСПЭксперт РАМСП БанкНовости компаний - Экономика
 
 
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