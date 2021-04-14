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Исламовед оценил требование Навального получить Коран
Исламовед оценил требование Навального получить Коран
Попытка Алексея Навального заручиться поддержкой мусульманского электората, запросив в колонии Коран, не достигнет своей цели, потому что и традиционные, и... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:52
2021-04-14T13:52
россия
ив роше
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
роман силантьев
рамзан кадыров
москва
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Попытка Алексея Навального заручиться поддержкой мусульманского электората, запросив в колонии Коран, не достигнет своей цели, потому что и традиционные, и радикально настроенные мусульмане относятся к Навальному отрицательно, уверен профессор МГЛУ, исламовед Роман Силантьев.Ранее находящийся в ИК-2 Владимирской области Навальный пожаловался на руководство колонии за то, что ему не выдают Коран и другие книги. Навальный заявил, что хочет изучать Коран, подчеркивая, что он не мусульманин. Глава Чечни Рамзан Кадыров завил, что Навальный, требующий выдать ему в колонии Коран, пытается использовать священное писание в своих политических целях.По его словам, нет проблемы в том, чтобы в колонии выдать заключенному Коран и другие книги, "но это должно быть сделано по инструкции, по правилам, нельзя просто получить книгу через минуту".Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
https://ria.ru/20210205/navalnyy-1596242051.html
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россия, ив роше, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), роман силантьев, рамзан кадыров, москва

Исламовед оценил требование Навального получить Коран

13:52 14.04.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Попытка Алексея Навального заручиться поддержкой мусульманского электората, запросив в колонии Коран, не достигнет своей цели, потому что и традиционные, и радикально настроенные мусульмане относятся к Навальному отрицательно, уверен профессор МГЛУ, исламовед Роман Силантьев.
Ранее находящийся в ИК-2 Владимирской области Навальный пожаловался на руководство колонии за то, что ему не выдают Коран и другие книги. Навальный заявил, что хочет изучать Коран, подчеркивая, что он не мусульманин. Глава Чечни Рамзан Кадыров завил, что Навальный, требующий выдать ему в колонии Коран, пытается использовать священное писание в своих политических целях.
"Я понимаю логику Кадырова. Он, на мой взгляд, изложил точку зрения и традиционных, и нетрадиционных мусульман – у них есть консенсус по Навальному, даже радикальные мусульмане не склонны доверять Навальному. Несмотря на попытки Навального понравится ваххабитам, они относятся к нему настороженно или отрицательно. Поэтому попытка Навального заручиться симпатией мусульманского электората не является очень умной", - сказал Силантьев РИА Новости.
По его словам, нет проблемы в том, чтобы в колонии выдать заключенному Коран и другие книги, "но это должно быть сделано по инструкции, по правилам, нельзя просто получить книгу через минуту".
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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РоссияИв РошеАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Роман СилантьевРамзан КадыровМосква
 
 
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