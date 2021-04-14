Депутат от Чечни назвал требование Навального получить Коран клоунадой
11:34 14.04.2021 (обновлено: 11:47 14.04.2021)
ГРОЗНЫЙ, 14 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов назвал "клоунадой шайтана" требование Алексея Навального выдать ему в колонии Коран.
Ранее находящийся в ИК-2 Владимирской области Навальный пожаловался на руководство колонии за то, что ему не выдают его Коран и другие книги. Навальный заявил, что хочет изучать Коран, подчеркивая, что он не мусульманин. Глава Чечни Рамзан Кадыров завил, что Навальный, требующий выдать ему в колонии Коран, пытается использовать Священное Писание в своих политических целях.
"Внезапно проснувшаяся конфессиональная толерантность и стремление прочесть Священный Коран больше походят на клоунаду со стороны этого шайтана", - написал депутат в своем Telegram-канале.
Делимханов подчеркнул, что Навальный был известен своей "яростной исламофобией", "бессовестно оскорблял и иронически высказывался в адрес мусульман, открыто высмеивал образ жизни верующих и активно поддерживал ксенофобию". По его словам, "популистские лозунги и фальшивые обещания со временем перестают работать, о Навальном постепенно забывают", и поэтому, по мнению депутата, его "западная команда решила сыграть на чувствах верующих в Священный месяц Рамадан".
Депутат отметил, что они готовы поддерживать людей, стремящихся к изучению ислама, но не в таком "гнусном" случае, когда "религия используется в качестве манипулятивного инструмента".
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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