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Депутат от Чечни назвал требование Навального получить Коран клоунадой
Депутат от Чечни назвал требование Навального получить Коран клоунадой
Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов назвал "клоунадой шайтана" требование Алексея Навального выдать ему в колонии Коран. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T11:34
2021-04-14T11:47
россия
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
следственный комитет россии (ск рф)
госдума рф
адам делимханов
рамзан кадыров
москва
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ГРОЗНЫЙ, 14 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов назвал "клоунадой шайтана" требование Алексея Навального выдать ему в колонии Коран.Ранее находящийся в ИК-2 Владимирской области Навальный пожаловался на руководство колонии за то, что ему не выдают его Коран и другие книги. Навальный заявил, что хочет изучать Коран, подчеркивая, что он не мусульманин. Глава Чечни Рамзан Кадыров завил, что Навальный, требующий выдать ему в колонии Коран, пытается использовать Священное Писание в своих политических целях.Делимханов подчеркнул, что Навальный был известен своей "яростной исламофобией", "бессовестно оскорблял и иронически высказывался в адрес мусульман, открыто высмеивал образ жизни верующих и активно поддерживал ксенофобию". По его словам, "популистские лозунги и фальшивые обещания со временем перестают работать, о Навальном постепенно забывают", и поэтому, по мнению депутата, его "западная команда решила сыграть на чувствах верующих в Священный месяц Рамадан".Депутат отметил, что они готовы поддерживать людей, стремящихся к изучению ислама, но не в таком "гнусном" случае, когда "религия используется в качестве манипулятивного инструмента".Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
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россия, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, адам делимханов, рамзан кадыров, москва

Депутат от Чечни назвал требование Навального получить Коран клоунадой

11:34 14.04.2021 (обновлено: 11:47 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МосгорсудаАлексей Навальный на заседании Московского городского суда
Алексей Навальный на заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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ГРОЗНЫЙ, 14 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов назвал "клоунадой шайтана" требование Алексея Навального выдать ему в колонии Коран.
Ранее находящийся в ИК-2 Владимирской области Навальный пожаловался на руководство колонии за то, что ему не выдают его Коран и другие книги. Навальный заявил, что хочет изучать Коран, подчеркивая, что он не мусульманин. Глава Чечни Рамзан Кадыров завил, что Навальный, требующий выдать ему в колонии Коран, пытается использовать Священное Писание в своих политических целях.
"Внезапно проснувшаяся конфессиональная толерантность и стремление прочесть Священный Коран больше походят на клоунаду со стороны этого шайтана", - написал депутат в своем Telegram-канале.
Делимханов подчеркнул, что Навальный был известен своей "яростной исламофобией", "бессовестно оскорблял и иронически высказывался в адрес мусульман, открыто высмеивал образ жизни верующих и активно поддерживал ксенофобию". По его словам, "популистские лозунги и фальшивые обещания со временем перестают работать, о Навальном постепенно забывают", и поэтому, по мнению депутата, его "западная команда решила сыграть на чувствах верующих в Священный месяц Рамадан".
Депутат отметил, что они готовы поддерживать людей, стремящихся к изучению ислама, но не в таком "гнусном" случае, когда "религия используется в качестве манипулятивного инструмента".
Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на три с половиной года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 02.04.2021
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Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство".
Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 миллионов рублей: 26 миллионов было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
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РоссияАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Следственный комитет России (СК РФ)Госдума РФАдам ДелимхановРамзан КадыровМосква
 
 
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