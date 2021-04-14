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"Забудь об этом — денег нет": почему инвалиды годами сидят взаперти дома
"Забудь об этом — денег нет": почему инвалиды годами сидят взаперти дома
В прошлому году прокуратура выявила почти 100 тысяч нарушений прав инвалидов. Одна из частых жалоб — отказ в установке подъемников и пандусов. Без них люди с... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T08:00
2021-04-14T08:10
михаил терентьев
госдума рф
всероссийское общество инвалидов
генеральная прокуратура рф
владимир путин
москва
волгоград
московская область (подмосковье)
омск
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Лина Панченко. В прошлому году прокуратура выявила почти 100 тысяч нарушений прав инвалидов. Одна из частых жалоб — отказ в установке подъемников и пандусов. Без них люди с ограниченными возможностями оказываются изолированными в квартирах. Почему россияне годами не могут согласовать безбарьерный доступ к дому — в материале РИА Новости. Прыжками по ступенькамРаньше 50-летний волгоградец Владимир Кузьмин работал охранником, все время на ногах. Теперь он в инвалидном кресле — да еще и в плену собственной квартиры. Из-за проблем с кровообращением ему ампутировали правую ногу. Выписавшись из больницы, он долго не мог получить средства для передвижения. Коляску, костыли и биотуалет выдали только через год. Дому № 48 по улице Рокоссовского, где живут Кузьмины, тридцать лет. В те времена подъезды не оборудовали приспособлениями для маломобильных людей. Лестница ко входу и еще одна — от двери подъезда к лифту — почти непреодолимы для Вячеслава. Чтобы выбраться на улицу, ему нужно слезать с коляски и прыгать, опираясь на ходунки. На первой ступеньке он стонет, а дальше уже не может сдерживать крик. Остановившись, долго пытается отдышаться. Это не только тяжело, но и очень для него вредно. Врач предупредил, что нагружать левую ногу нельзя. Иначе — тромбоз и ампутация. Сползал на пятой точкеСупруга инвалида обратилась в управляющую компанию ООО "ЭКЦР", обслуживающую их девятиэтажку. Попросила сделать пологий спуск на крыльце и в подъезде."Сначала даже заявление не принимали, — вспоминает она. — Потом ответили: пандус в доме не предусмотрен. Нужно собрание жильцов. Если не менее половины согласятся, можно обратиться в специализированную организацию, которая разработает проект. Что это за контора и кому туда идти — не разъяснили".На повторные обращения отвечали отписками, а потом вовсе замолчали. Возможности бегать по кабинетам у Людмилы не было: "Нельзя было оставить мужа. К тому же в пандемию нигде не принимали. Писала письма в УК чуть не ежедневно — никакой реакции".Во время одной из поездок в больницу, прыгая по ступенькам, Вячеслав упал. "Разбил лицо так, что возникло нагноение. На этот раз я лично отправилась в жилконтору и пригрозила пожаловаться в прокуратуру. Только это и подействовало", — говорит Людмила. "Летит вниз, а ухватиться не за что"Пандус на крыльце построили, однако конструкция оказалась не только неудобной, но и опасной: уклон слишком крутой, поручней нет, бортиков для колес — тоже. "Стоит чуть свернуть в сторону, и коляска летит вниз, а ухватиться не за что", — объясняет Вячеслав. Зимой таким пандусом, отмечают Кузьмины, пользоваться невозможно даже с помощниками. Делать пологий съезд от лифта к тамбуру управляющая компания наотрез отказалась. "Якобы это не входит в перечень работ по ремонту общедомового имущества и должно оплачиваться собственниками дома. Я предложила установить откидной пандус за свой счет. Но инженер заявила, что попасть в тюрьму из-за нас не хочет: вдруг кто-то поскользнется, упадет и пожалуется. А что муж шею может сломать, они не боятся". Домуправа вообще пригрозила демонтировать пандус, если Кузьмины сделают его самовольно. "За два года просто так на улицу ни разу не выходил — только в больницу, — вздыхает Вячеслав. — Мы ведь ничего особенного не просим — только то, что положено". По словам Людмилы, нервничая из-за беспомощного положения, муж заработал диабет. "После того как переболел коронавирусом, левая нога стала совсем плохая. Сидит на обезболивающих, сам даже в туалет сходить не может. Из развлечений у него — лишь телефон и телевизор. Уже не раз говорил мне, что не хочет жить", — добавляет она. В ООО "ЭКЦР" РИА Новости сообщили, что не устанавливают пандусы: "в тарифе это не заложено". На уточняющие вопросы не ответили. На следующий день после звонка корреспондента в компанию к Кузьмину, по его словам, пришли из городской администрации. Сказали, что пологий спуск в подъезде установить все же не получится, но пандус на крыльце обещали переделать.Теперь в истории с Кузьминым будет разбираться прокуратура — после запроса РИА Новости надзорное ведомство организует проверку.От представлений до уголовных дел В прошлом году, по данным Генпрокуратуры, в стране выявили более 93,5 тысячи нарушений прав инвалидов, в том числе связанных с условиями беспрепятственного доступа к жилью, транспорту и социально важным объектам. В ведомстве нас проинформировали, что нарушения зафиксировали в Марий Эл, Башкортостане, Северной Осетии, Приморском и Ставропольском краях и других регионах.Прокуроры внесли более 27 тысяч представлений, направили в суды около 16 тысяч исков. По материалам проверок к дисциплинарной ответственности привлекли 18,5 тысячи должностных лиц, к административной — 2,9 тысячи. Кроме того, завели 118 уголовных дел.Семь лет взаперти Тем не менее некоторые россияне с ограниченными возможностями годами не могут найти общий язык с чиновниками. Амангельды Ахметов из Омска в автомобильной аварии травмировал позвоночник. В результате отказали ноги. Он жил с супругой в маленьком частном доме, где на коляске не развернуться. Очередь на квартиру растянулась на пятнадцать лет. В 2014-м Амангельды дозвонился на прямую линию главы государства. Президент дал чиновникам поручение немедленно предоставить инвалиду жилье — по его выбору. Вскоре Ахметовы въехали в однушку на первом этаже в доме 43/2 на 21-й Амурской улице. "Она большая, 52 квадрата. Там и в туалет вход широкий, и кухня просторная", — объясняет свой выбор Амангельды в беседе с РИА Новости.Единственный недостаток — не было пандуса. После обращения в администрацию построили. Но слишком крутой. Он добивается переделки пандуса уже семь лет. "В последнее время у меня еще и руки ослабели: не могу крепко держаться за поручни, — отмечает собеседник. — Хорошо, если бы был электрический пандус. Но он стоит тысяч триста. Чиновники говорят: забудь об этом — денег нет. И меня обвиняют: "Зачем выбрали дом без пандуса?" То, что квартира для меня очень удобная, никто не учитывает".Амангельды с супругой вернулись в старый дом. В квартире живет их дочь. Инвалид надеется, что это только на время. "В доме тяжело, зато хоть на улицу выезжаю", — уточняет он. В Генпрокуратуре РИА Новости сообщили, что по жалобам Ахметова также проведут проверку. Барьеры и галочкиВо Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) на доступ к жилью жалуются из всех регионов."Это глобальная проблема, особенно для домов прошлого века, — говорит председатель ВОИ, депутат Госдумы Михаил Терентьев. — Если дом очень старый, найти приемлемое решение тяжело. Не обойтись без поддержки управляющей компании и муниципальных органов власти, нужна активная позиция руководителя региона".Часто оборудование подъездов пандусами упирается в финансирование. Например, поставить дорогую подъемную платформу можно, если действует программа по поддержке вспомогательных приспособлений, как, например, в Москве, Московской области и Тюмени. В остальных регионах остается только обращаться напрямую к местной власти."Мы предлагали разрешить расходовать на пандусы деньги, перечисляемые на капремонт, — добавляет Терентьев. — Такие полномочия есть у регионов, но на федеральном уровне это не закреплено". Впрочем, по словам собеседника, нередко барьеры перед инвалидами ставят их соседи."Даже если пандус откидывается к стене, некоторым он все равно мешает. Выразить несогласие могут другие маломобильные жильцы", — объясняет Терентьев. В декабре проблему безбарьерной среды обсуждали на встрече президента России с общественными организациями инвалидов. Владимир Путин обратил внимание на то, что чиновники в регионах должны заниматься этим не для галочки или отчетов, а чтобы люди не оказывались в положении вынужденных затворников.
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михаил терентьев, госдума рф, всероссийское общество инвалидов, генеральная прокуратура рф, владимир путин, москва, волгоград, московская область (подмосковье), омск, тюмень, общество

"Забудь об этом — денег нет": почему инвалиды годами сидят взаперти дома

08:00 14.04.2021 (обновлено: 08:10 14.04.2021)
 
© Фото : предоставлено Вячеславом КузьминымВячеслав Кузьмин
Вячеслав Кузьмин - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© Фото : предоставлено Вячеславом Кузьминым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости, Лина Панченко. В прошлому году прокуратура выявила почти 100 тысяч нарушений прав инвалидов. Одна из частых жалоб — отказ в установке подъемников и пандусов. Без них люди с ограниченными возможностями оказываются изолированными в квартирах. Почему россияне годами не могут согласовать безбарьерный доступ к дому — в материале РИА Новости.

Прыжками по ступенькам

Раньше 50-летний волгоградец Владимир Кузьмин работал охранником, все время на ногах. Теперь он в инвалидном кресле — да еще и в плену собственной квартиры.
Из-за проблем с кровообращением ему ампутировали правую ногу. Выписавшись из больницы, он долго не мог получить средства для передвижения. Коляску, костыли и биотуалет выдали только через год.

"Первое время муж не вставал с постели, — рассказывает его жена Людмила. — Пришлось бросить работу и ухаживать за ним, выбивать инвалидность".

Дому № 48 по улице Рокоссовского, где живут Кузьмины, тридцать лет. В те времена подъезды не оборудовали приспособлениями для маломобильных людей. Лестница ко входу и еще одна — от двери подъезда к лифту — почти непреодолимы для Вячеслава. Чтобы выбраться на улицу, ему нужно слезать с коляски и прыгать, опираясь на ходунки. На первой ступеньке он стонет, а дальше уже не может сдерживать крик. Остановившись, долго пытается отдышаться. Это не только тяжело, но и очень для него вредно. Врач предупредил, что нагружать левую ногу нельзя. Иначе — тромбоз и ампутация.

Сползал на пятой точке

Супруга инвалида обратилась в управляющую компанию ООО "ЭКЦР", обслуживающую их девятиэтажку. Попросила сделать пологий спуск на крыльце и в подъезде.
© Фото : предоставлено Вячеславом КузьминымПандус у подъезда Вячеслава Кузьмина
Пандус у подъезда Вячеслава Кузьмина - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : предоставлено Вячеславом Кузьминым
Пандус у подъезда Вячеслава Кузьмина
"Сначала даже заявление не принимали, — вспоминает она. — Потом ответили: пандус в доме не предусмотрен. Нужно собрание жильцов. Если не менее половины согласятся, можно обратиться в специализированную организацию, которая разработает проект. Что это за контора и кому туда идти — не разъяснили".
На повторные обращения отвечали отписками, а потом вовсе замолчали. Возможности бегать по кабинетам у Людмилы не было: "Нельзя было оставить мужа. К тому же в пандемию нигде не принимали. Писала письма в УК чуть не ежедневно — никакой реакции".
Во время одной из поездок в больницу, прыгая по ступенькам, Вячеслав упал.
"Разбил лицо так, что возникло нагноение. На этот раз я лично отправилась в жилконтору и пригрозила пожаловаться в прокуратуру. Только это и подействовало", — говорит Людмила.

"Летит вниз, а ухватиться не за что"

Пандус на крыльце построили, однако конструкция оказалась не только неудобной, но и опасной: уклон слишком крутой, поручней нет, бортиков для колес — тоже.
"Стоит чуть свернуть в сторону, и коляска летит вниз, а ухватиться не за что", — объясняет Вячеслав.
Зимой таким пандусом, отмечают Кузьмины, пользоваться невозможно даже с помощниками.

"Однажды мы и втроем не удержали коляску, так было скользко. Она свалилась, перевернулась, и муж сильно ударился, — приводит пример Людмила. — В другой раз за Вячеславом приехала скорая с худенькими девочками-врачами. Им пришлось усадить Славу на простыню. Он сползал на пятой точке, а мы тянули".

Делать пологий съезд от лифта к тамбуру управляющая компания наотрез отказалась.
"Якобы это не входит в перечень работ по ремонту общедомового имущества и должно оплачиваться собственниками дома. Я предложила установить откидной пандус за свой счет. Но инженер заявила, что попасть в тюрьму из-за нас не хочет: вдруг кто-то поскользнется, упадет и пожалуется. А что муж шею может сломать, они не боятся".
Домуправа вообще пригрозила демонтировать пандус, если Кузьмины сделают его самовольно.
"За два года просто так на улицу ни разу не выходил — только в больницу, — вздыхает Вячеслав. — Мы ведь ничего особенного не просим — только то, что положено".
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По словам Людмилы, нервничая из-за беспомощного положения, муж заработал диабет.
"После того как переболел коронавирусом, левая нога стала совсем плохая. Сидит на обезболивающих, сам даже в туалет сходить не может. Из развлечений у него — лишь телефон и телевизор. Уже не раз говорил мне, что не хочет жить", — добавляет она.
В ООО "ЭКЦР" РИА Новости сообщили, что не устанавливают пандусы: "в тарифе это не заложено". На уточняющие вопросы не ответили.
На следующий день после звонка корреспондента в компанию к Кузьмину, по его словам, пришли из городской администрации. Сказали, что пологий спуск в подъезде установить все же не получится, но пандус на крыльце обещали переделать.
Теперь в истории с Кузьминым будет разбираться прокуратура — после запроса РИА Новости надзорное ведомство организует проверку.

От представлений до уголовных дел

В прошлом году, по данным Генпрокуратуры, в стране выявили более 93,5 тысячи нарушений прав инвалидов, в том числе связанных с условиями беспрепятственного доступа к жилью, транспорту и социально важным объектам. В ведомстве нас проинформировали, что нарушения зафиксировали в Марий Эл, Башкортостане, Северной Осетии, Приморском и Ставропольском краях и других регионах.
Прокуроры внесли более 27 тысяч представлений, направили в суды около 16 тысяч исков. По материалам проверок к дисциплинарной ответственности привлекли 18,5 тысячи должностных лиц, к административной — 2,9 тысячи. Кроме того, завели 118 уголовных дел.

Семь лет взаперти

Тем не менее некоторые россияне с ограниченными возможностями годами не могут найти общий язык с чиновниками.
© Фото : предоставлено Амангельды АхметовымАмангельды Ахметов с супругой
Амангельды Ахметов с супругой - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : предоставлено Амангельды Ахметовым
Амангельды Ахметов с супругой
Амангельды Ахметов из Омска в автомобильной аварии травмировал позвоночник. В результате отказали ноги. Он жил с супругой в маленьком частном доме, где на коляске не развернуться. Очередь на квартиру растянулась на пятнадцать лет. В 2014-м Амангельды дозвонился на прямую линию главы государства. Президент дал чиновникам поручение немедленно предоставить инвалиду жилье — по его выбору. Вскоре Ахметовы въехали в однушку на первом этаже в доме 43/2 на 21-й Амурской улице.
"Она большая, 52 квадрата. Там и в туалет вход широкий, и кухня просторная", — объясняет свой выбор Амангельды в беседе с РИА Новости.
Единственный недостаток — не было пандуса. После обращения в администрацию построили. Но слишком крутой.

"Два раза упал — перевернулся в коляске на спину. Головой сильно стукнулся, ноги болеть стали. Сижу на обезболивающих", — вздыхает Ахметов.

Он добивается переделки пандуса уже семь лет.
"В последнее время у меня еще и руки ослабели: не могу крепко держаться за поручни, — отмечает собеседник. — Хорошо, если бы был электрический пандус. Но он стоит тысяч триста. Чиновники говорят: забудь об этом — денег нет. И меня обвиняют: "Зачем выбрали дом без пандуса?" То, что квартира для меня очень удобная, никто не учитывает".
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Амангельды с супругой вернулись в старый дом. В квартире живет их дочь. Инвалид надеется, что это только на время.
"В доме тяжело, зато хоть на улицу выезжаю", — уточняет он.
В Генпрокуратуре РИА Новости сообщили, что по жалобам Ахметова также проведут проверку.

Барьеры и галочки

Во Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) на доступ к жилью жалуются из всех регионов.
"Это глобальная проблема, особенно для домов прошлого века, — говорит председатель ВОИ, депутат Госдумы Михаил Терентьев. — Если дом очень старый, найти приемлемое решение тяжело. Не обойтись без поддержки управляющей компании и муниципальных органов власти, нужна активная позиция руководителя региона".
Часто оборудование подъездов пандусами упирается в финансирование. Например, поставить дорогую подъемную платформу можно, если действует программа по поддержке вспомогательных приспособлений, как, например, в Москве, Московской области и Тюмени. В остальных регионах остается только обращаться напрямую к местной власти.
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"Мы предлагали разрешить расходовать на пандусы деньги, перечисляемые на капремонт, — добавляет Терентьев. — Такие полномочия есть у регионов, но на федеральном уровне это не закреплено".
Впрочем, по словам собеседника, нередко барьеры перед инвалидами ставят их соседи.
"Даже если пандус откидывается к стене, некоторым он все равно мешает. Выразить несогласие могут другие маломобильные жильцы", — объясняет Терентьев.
В декабре проблему безбарьерной среды обсуждали на встрече президента России с общественными организациями инвалидов. Владимир Путин обратил внимание на то, что чиновники в регионах должны заниматься этим не для галочки или отчетов, а чтобы люди не оказывались в положении вынужденных затворников.
 
Михаил ТерентьевГосдума РФВсероссийское общество инвалидовГенеральная прокуратура РФВладимир ПутинМоскваВолгоградМосковская область (Подмосковье)ОмскТюменьОбщество
 
 
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