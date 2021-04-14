В Москве завели дело о клевете из-за публикаций сотрудника ФБК* Волкова
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГлава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков отвечает на вопросы журналистов у здания Симоновского суда Москвы. 2 октября 2017
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Следователи МВД России в Москве возбудили уголовное дело о клевете после публикаций сотрудника "Фонда борьбы с коррупций"* Леонида Волкова, бизнесмен Евгений Пригожин признан потерпевшим по делу, сообщил РИА Новости юридический представитель предпринимателя Игорь Елисеев.
"Дело по статье "клевета" возбуждено по фактам публикаций от имени Леонида Волкова на странице в Facebook. Евгений Пригожин признан потерпевшим по делу, Волков же пока не находится в каком-либо статусе. Следствию необходимо установить, что именно он писал клеветнические высказывания, так как там были текстовые публикации, а не видео. В связи с этим проводится лингвистическая экспертиза. Мы ожидаем, что после этих двух моментов он перейдет в статус подозреваемого и обвиняемого", - рассказал собеседник агентства.
Пресс-служба принадлежащей Пригожину компании "Конкорд" в соцсетях опубликовала постановления о возбуждении уголовного дела и признании предпринимателя потерпевшим.
В середине октября в компании "Конкорд" информировали, что юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения". Позже, как рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Конкорд", Пригожин отказался от одного из исков к Навальному о защите чести и достоинства, согласившись с доводом ответчика о том, что Навальный не имеет отношения к YouTube-каналу "Навальный LIVE". Как сообщал РИА Новости представитель Пригожина Игорь Елисеев, в большинстве исков бизнесмен просит взыскать с ответчиков суммы от 5 до 7 миллионов рублей, а также удалить размещенные ими сведения. Впоследствии суд отказал Пригожину в удовлетворении иска к Шевченко, а с Соболь взыскал 500 тысяч рублей.
Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и Фонда по борьбе с коррупцией* 88 миллионов рублей по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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