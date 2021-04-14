https://ria.ru/20210414/delo-1728187162.html

В Москве завели дело о клевете из-за публикаций сотрудника ФБК* Волкова

В Москве завели дело о клевете из-за публикаций сотрудника ФБК* Волкова

Следователи МВД России в Москве возбудили уголовное дело о клевете после публикаций сотрудника "Фонда борьбы с коррупций"* Леонида Волкова, бизнесмен Евгений... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T10:05

2021-04-14T10:05

2021-04-14T10:05

россия

евгений пригожин

фонд борьбы с коррупцией

алексей навальный

москва

происшествия

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Следователи МВД России в Москве возбудили уголовное дело о клевете после публикаций сотрудника "Фонда борьбы с коррупций"* Леонида Волкова, бизнесмен Евгений Пригожин признан потерпевшим по делу, сообщил РИА Новости юридический представитель предпринимателя Игорь Елисеев.Пресс-служба принадлежащей Пригожину компании "Конкорд" в соцсетях опубликовала постановления о возбуждении уголовного дела и признании предпринимателя потерпевшим.В середине октября в компании "Конкорд" информировали, что юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения". Позже, как рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Конкорд", Пригожин отказался от одного из исков к Навальному о защите чести и достоинства, согласившись с доводом ответчика о том, что Навальный не имеет отношения к YouTube-каналу "Навальный LIVE". Как сообщал РИА Новости представитель Пригожина Игорь Елисеев, в большинстве исков бизнесмен просит взыскать с ответчиков суммы от 5 до 7 миллионов рублей, а также удалить размещенные ими сведения. Впоследствии суд отказал Пригожину в удовлетворении иска к Шевченко, а с Соболь взыскал 500 тысяч рублей.Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и Фонда по борьбе с коррупцией* 88 миллионов рублей по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html

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россия, евгений пригожин, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, происшествия