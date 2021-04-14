Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210414/delo-1728187162.html
В Москве завели дело о клевете из-за публикаций сотрудника ФБК* Волкова
В Москве завели дело о клевете из-за публикаций сотрудника ФБК* Волкова
Следователи МВД России в Москве возбудили уголовное дело о клевете после публикаций сотрудника "Фонда борьбы с коррупций"* Леонида Волкова, бизнесмен Евгений... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T10:05
2021-04-14T10:05
россия
евгений пригожин
фонд борьбы с коррупцией
алексей навальный
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150601/86/1506018623_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_035d06eecb03a424c3c8ce0323b1929d.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Следователи МВД России в Москве возбудили уголовное дело о клевете после публикаций сотрудника "Фонда борьбы с коррупций"* Леонида Волкова, бизнесмен Евгений Пригожин признан потерпевшим по делу, сообщил РИА Новости юридический представитель предпринимателя Игорь Елисеев.Пресс-служба принадлежащей Пригожину компании "Конкорд" в соцсетях опубликовала постановления о возбуждении уголовного дела и признании предпринимателя потерпевшим.В середине октября в компании "Конкорд" информировали, что юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения". Позже, как рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Конкорд", Пригожин отказался от одного из исков к Навальному о защите чести и достоинства, согласившись с доводом ответчика о том, что Навальный не имеет отношения к YouTube-каналу "Навальный LIVE". Как сообщал РИА Новости представитель Пригожина Игорь Елисеев, в большинстве исков бизнесмен просит взыскать с ответчиков суммы от 5 до 7 миллионов рублей, а также удалить размещенные ими сведения. Впоследствии суд отказал Пригожину в удовлетворении иска к Шевченко, а с Соболь взыскал 500 тысяч рублей.Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и Фонда по борьбе с коррупцией* 88 миллионов рублей по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20210331/navalnyy-1603698172.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/150601/86/1506018623_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_5c3a29ab9a0d8bd528cdb91873cd431e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, евгений пригожин, фонд борьбы с коррупцией, алексей навальный, москва, происшествия

В Москве завели дело о клевете из-за публикаций сотрудника ФБК* Волкова

10:05 14.04.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГлава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков отвечает на вопросы журналистов у здания Симоновского суда Москвы. 2 октября 2017
Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков отвечает на вопросы журналистов у здания Симоновского суда Москвы. 2 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Следователи МВД России в Москве возбудили уголовное дело о клевете после публикаций сотрудника "Фонда борьбы с коррупций"* Леонида Волкова, бизнесмен Евгений Пригожин признан потерпевшим по делу, сообщил РИА Новости юридический представитель предпринимателя Игорь Елисеев.
"Дело по статье "клевета" возбуждено по фактам публикаций от имени Леонида Волкова на странице в Facebook. Евгений Пригожин признан потерпевшим по делу, Волков же пока не находится в каком-либо статусе. Следствию необходимо установить, что именно он писал клеветнические высказывания, так как там были текстовые публикации, а не видео. В связи с этим проводится лингвистическая экспертиза. Мы ожидаем, что после этих двух моментов он перейдет в статус подозреваемого и обвиняемого", - рассказал собеседник агентства.
Пресс-служба принадлежащей Пригожину компании "Конкорд" в соцсетях опубликовала постановления о возбуждении уголовного дела и признании предпринимателя потерпевшим.
В середине октября в компании "Конкорд" информировали, что юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести и достоинства к Алексею Навальному, Любови Соболь, Леониду Волкову, Максиму Шевченко и Владимиру Милову. Отмечалось, что поводом для обращений явились "публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения". Позже, как рассказали РИА Новости в пресс-службе компании "Конкорд", Пригожин отказался от одного из исков к Навальному о защите чести и достоинства, согласившись с доводом ответчика о том, что Навальный не имеет отношения к YouTube-каналу "Навальный LIVE". Как сообщал РИА Новости представитель Пригожина Игорь Елисеев, в большинстве исков бизнесмен просит взыскать с ответчиков суммы от 5 до 7 миллионов рублей, а также удалить размещенные ими сведения. Впоследствии суд отказал Пригожину в удовлетворении иска к Шевченко, а с Соболь взыскал 500 тысяч рублей.
Ранее же Пригожин добился судебного решения о взыскании с Навального, Соболь и Фонда по борьбе с коррупцией* 88 миллионов рублей по иску компании "Московский школьник" за утверждения об аферах с питанием школьников. Затем этот долг был выкуплен у компании лично Пригожиным. Взыскание подтверждено на уровне Верховного суда России.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
Алексей Навальный в зале Бабушкинского районного суда - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 20:32
Спастись из "секты" Навального
 
РоссияЕвгений ПригожинФонд борьбы с коррупциейАлексей НавальныйМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:10Назван способ избавиться от морщин курильщика
04:04Кинолог посоветовал не оставлять собак на привязи перед магазином
03:58Bloomberg: США намерены выслать десять российских дипломатов
03:53Ростех разрабатывает легкую колесную РСЗО 80-милиметрового калибра
03:36Глава ОСК рассказал о проблемах с проектом эсминца "Лидер"
03:35Президент Аргентины высоко оценил "Спутник V" после болезни
03:28Politico: военные в США выступали за сохранение присутствия в Афганистане
03:27Кравчук объяснил слова о готовности стрелять "по людям с флагами России"
03:15Эксперт предупредил об обмане с проверкой газа
03:15Ученые обнаружили "горячие точки" в мозге, указывающие на признаки рака
03:09В России хотят разработать систему жизнеобеспечения экипажа лунной базы
03:00В России создали качественный и дешевый бензин из отходов газодобычи
02:43На приморца завели дело за поджог дома с маленьким ребенком внутри
02:42Адвокат рассказал о событиях накануне убийства вора в законе в Москве
02:39В МЧС предупредили об опасности весеннего льда
02:15Юрист напомнил о старых и новых запретах для дачников
02:10Названы опасные для мужчин продукты
01:19Экс-замглавы СБУ предрек Зеленскому импичмент "из-за его гражданства"
01:16Ряд стран Запада призвали Россию к деэскалации в Украине
01:15Финансист объяснил способ накоплений по принципу снежного кома
Лента новостейМолния