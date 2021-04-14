https://ria.ru/20210414/delfin-1728173173.html

Стало известно состояние дельфина, застрявшего на отмели во Владивостоке

Стало известно состояние дельфина, застрявшего на отмели во Владивостоке

Застрявший у берега во Владивостоке тихоокеанский белобокий дельфин находится в плохом состоянии, ему нужна ветеринарная помощь, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T05:28

2021-04-14T05:28

2021-04-14T05:28

россия

российская академия наук

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

владивосток

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Застрявший у берега во Владивостоке тихоокеанский белобокий дельфин находится в плохом состоянии, ему нужна ветеринарная помощь, сообщил РИА Новости научный сотрудник Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева ДВО РАН Сергей Рязанов.В соцсетях появилось видео, на котором видно, что животное находится на отмели у самого берега. Автор отмечает, что дельфин или детеныш кита Минке застрял у берега в районе станции Океанская во Владивостоке.По его словам, скорее всего, животное болело, поэтому попало на отмель. Без ветеринарной помощи нет смысла отводить дельфина на глубину, добавил он."Если его на глубину отведут, он обратно вернется или утонет", - сказал собеседник.Как сообщил РИА Новости специалист по морским животным, руководитель организации "Эковахта Сахалина" Дмитрий Лисицын, шансов у дельфина выжить мало."Он в критическом состоянии, приплыл на берег уже от безысходности, потому что сил уже не было … Там его пытаются сейчас спасти. Он делает круг и возвращается к берегу. Эксперты уверены, что он обречен", - отметил Лисицын.В правительстве Приморья РИА Новости сообщили, что на место выехали представители Росрыболовства и Росприроднадзора.

https://ria.ru/20210406/delfin-1604411613.html

https://ria.ru/20210406/kitenok-1604380713.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, российская академия наук, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), владивосток, происшествия