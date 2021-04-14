https://ria.ru/20210414/chipsy-1728225087.html

Человечеству может грозить дефицит чипсов и картошки фри

Человечеству может грозить дефицит чипсов и картошки фри

Cорт картофеля, из которого обычно делают чипсы и картошку фри, оказался под угрозой из-за глобального потепления, сообщает портал YCC. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T13:24

2021-04-14T13:24

2021-04-14T13:50

министерство сельского хозяйства сша

сша

айдахо

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/137018/27/1370182723_0:199:2000:1324_1920x0_80_0_0_d05da8c427ce63cad8e555b7d5caeb54.jpg

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Cорт картофеля, из которого обычно делают чипсы и картошку фри, оказался под угрозой из-за глобального потепления, сообщает портал YCC.Речь идет о сорте под названием "Рассет Бурбанк", который растет в Северной Америке. Он отличается высоким содержанием крахмала и особенным вкусом при жарке, поэтому его предпочитают рестораны быстрого питания по всему миру. Однако, как сообщают фермеры штата Айдахо, из-за глобального потепления сокращается количество горного снега, который идет на орошение посевов этого сорта.Селекционер и генетик Ричард Нови из Министерства сельского хозяйства США рассказал, что обычно хороший снежный покров появляется к апрелю и медленно тает в течение лета, обеспечивая запасы воды. Однако в 2018 году исследование установило, что с середины XX века снега в горах стало меньше на 15-30 процентов. Кроме того, жаркая и сухая погода влияет и на темпы роста картофеля, и на его вкус и внешний вид.Чтобы решить эту проблему, Нови и другие специалисты в области растениеводства разрабатывают гибридные сорта картофеля, которые будут более устойчивы к изменениям климата.

https://ria.ru/20210413/banany-1728016553.html

сша

айдахо

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство сельского хозяйства сша, сша, айдахо, в мире