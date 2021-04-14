https://ria.ru/20210414/chipsy-1728225087.html
Человечеству может грозить дефицит чипсов и картошки фри
Человечеству может грозить дефицит чипсов и картошки фри
Cорт картофеля, из которого обычно делают чипсы и картошку фри, оказался под угрозой из-за глобального потепления, сообщает портал YCC. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:24
2021-04-14T13:24
2021-04-14T13:50
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Cорт картофеля, из которого обычно делают чипсы и картошку фри, оказался под угрозой из-за глобального потепления, сообщает портал YCC.Речь идет о сорте под названием "Рассет Бурбанк", который растет в Северной Америке. Он отличается высоким содержанием крахмала и особенным вкусом при жарке, поэтому его предпочитают рестораны быстрого питания по всему миру. Однако, как сообщают фермеры штата Айдахо, из-за глобального потепления сокращается количество горного снега, который идет на орошение посевов этого сорта.Селекционер и генетик Ричард Нови из Министерства сельского хозяйства США рассказал, что обычно хороший снежный покров появляется к апрелю и медленно тает в течение лета, обеспечивая запасы воды. Однако в 2018 году исследование установило, что с середины XX века снега в горах стало меньше на 15-30 процентов. Кроме того, жаркая и сухая погода влияет и на темпы роста картофеля, и на его вкус и внешний вид.Чтобы решить эту проблему, Нови и другие специалисты в области растениеводства разрабатывают гибридные сорта картофеля, которые будут более устойчивы к изменениям климата.
https://ria.ru/20210413/banany-1728016553.html
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