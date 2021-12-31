Жареная картошка: простые и вкусные рецепты любимого с детства блюда

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Как пожарить картошку на сковороде, чтобы получилось вкусно и красиво, — вопрос, волнующий многих начинающих кулинаров. Жарить корнеплод на растительном масле можно многими разными способами. О том, как добиться картофельных ломтиков с золотистой корочкой, какие рецепты разнообразят привычное меню – в материале РИА Новости.

Жареный картофель

Картофель входит в состав многокомпонентных блюд и выступает как самостоятельное блюдо в разных вариациях: отварной с зеленым луком, пюре, печеный в мундире, фри, драники и т.д. Неизменным фаворитом является жареная картошка — простое и быстрое в приготовлении блюдо: от задумки до исполнения редко проходит больше получаса.

Выбор корнеплодов

Чтобы картошка на сковороде не разваливалась на части, — нужно выбирать сорта с низким или умеренным содержанием крахмала. К таким относятся: “Ред Леди”, “Синеглазка”, “Жуковский”, “Лидер”, “Лазурит”, “Невский”, “Славянка” и пр. При покупке в магазине стоит обратить внимание на маркировку: иногда производители делают специальную пометку "картофель для жарки".

“Когда затруднительно причислить картофель к тому или иному сорту, можно провести эксперимент на содержание крахмала. Для этого нужно очистить и разрезать клубень на половинки, потереть их друг о друга.Если возникнет ощущение, что дольки склеились между собой, значит, крахмала довольно много. А вода, проступившая на срезе, напротив, говорит о том, что содержание крахмала невысоко, такая картошка хорошо прожарится и не развалится”, - отмечает повар Нина Белохвостова

Избавить корнеплоды от избытка крахмала помогает замачивание в холодной воде минут на 30-60. После чего картофель нужно насухо вытереть.

Помимо сорта важен цвет. Кулинары советуют отдавать предпочтение розовым, желтым и светлым клубням круглой или овальной формы без дефектов в виде трещин, вмятин, бугорков и пр.

Выбор масла

Чаще всего картошку готовят на растительном масле, а выбрать рафинированное или “с запахом” — зависит от предпочтений кулинара.

Однако жарят не только на подсолнечном масле, альтернативой могут стать:

— сливочное масло;

сливочное масло; — топленое;

топленое; — оливковое;

оливковое; — кокосовое;

кокосовое; — животные жиры: утиный или куриный, свиное сало, говяжий бекон, курдюк.

животные жиры: утиный или куриный, свиное сало, говяжий бекон, курдюк. — комбинации: сливочное масло и бараний жир, топленое масло и растительное и т.д.

Нарезка картофеля

Перед готовкой картофель моют, очищают и режут на брусочки или кубики примерно равного размера, чтобы картошка полноценно прожарилась. Слишком маленькие дольки могут развалиться в процессе приготовления, а чересчур большие, напротив, — подгореть снаружи, внутри оставшись сырыми. Когда хочется подать на стол большие ломтики, перед жаркой рекомендуют поварить клубни 5-7 минут до полуготовности, и лишь после этого класть на сковороду.

Картошку для жарки режут обычно:

— брусочками. Картофель такой формы может дополнить мясные и рыбные стейки, запеканки на основе мяса, сыра, помидоров и пр.

брусочками. Картофель такой формы может дополнить мясные и рыбные стейки, запеканки на основе мяса, сыра, помидоров и пр. — кружочками/слайсами. Посыпанные свежей зеленью, такие ломтики являются красивым гарниром к рыбе.

кружочками/слайсами. Посыпанные свежей зеленью, такие ломтики являются красивым гарниром к рыбе. — соломкой. Форма считается наиболее подходящей к котлетам, бифштексам и пр.

соломкой. Форма считается наиболее подходящей к котлетам, бифштексам и пр. — кубиками. Наиболее предпочтительный вариант для салатов или супа.

Ингредиенты

Отличительная черта блюда — его доступность: необходимый минимум компонентов почти всегда есть на кухне.

Основные ингредиенты:

— картошка;

картошка; — масло/жир;

масло/жир; — соль.

По вкусу можно добавить:

— черный перец;

черный перец; — паприку;

паприку; — репчатый лук (белый или красный);

репчатый лук (белый или красный); — зеленый лук;

зеленый лук; — чеснок;

чеснок; — разные виды приправ.

Другие ингредиенты, например, бекон или вяленые томаты, усложнят процесс приготовления, но сделают вкус более интересным и богатым.

Как пожарить с корочкой

Хрустящая золотистая корочка — самая аппетитная часть жареной картошки. Однако сделать ее не так просто. От чего зависит появление корочки:

— от сковороды. Наиболее подходящей является посуда из чугуна или стали, глубокая и с толстыми стенками;

от сковороды. Наиболее подходящей является посуда из чугуна или стали, глубокая и с толстыми стенками; — наличия/отсутствия влаги в ломтиках. Перед приготовлением картофельные дольки следует просушить хлопковым или бумажным полотенцем;

наличия/отсутствия влаги в ломтиках. Перед приготовлением картофельные дольки следует просушить хлопковым или бумажным полотенцем; — размера брусочков. Чтобы весь картофель прожарился равномерно и в одно время, дольки должны быть одинаковой длины и толщины;

размера брусочков. Чтобы весь картофель прожарился равномерно и в одно время, дольки должны быть одинаковой длины и толщины; — готовности масла. Картофель кладут на сковороду после того, как прогреется масло. При опускании пробной дольки "готовое" к жарке масло должно шипеть;

готовности масла. Картофель кладут на сковороду после того, как прогреется масло. При опускании пробной дольки "готовое" к жарке масло должно шипеть; — количества слоев. Чем больше картошки, тем труднее добиться равномерной прожарки с золотой корочкой. Оптимальный вариант — три-четыре слоя.

По словам эксперта Нины Белохвостовой, не менее важна частота перемешивания:

"Если картошки немного — достаточно двух-трех перемешиваний за все время приготовления. Когда картофеля больше, после пары перемешиваний стоит накрыть сковороду крышкой и оставить так почти до конца жарки. За несколько минут до готовности крышку снимают и дожаривают без нее, не меняя интенсивности огня".

На результат влияет и время добавления специй. Соль и другие приправы обязательно кладут в конце, чтобы не только придать вкус, но и сохранить ломтикам форму.

Популярные рецепты

Вариантов приготовления жареной картошки много, но подготовка ее к жарке всегда одинакова: корнеплод необходимо вымыть, очистить, просушить, нарезать на дольки нужной формы.

Классический Категория Гарнир Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 25 мин. Ингредиенты 4-5 шт. картофель 0,05 л растительное масло 180 г репчатый лук 2-3 шт. зубчики чеснока по вкусу соль и перец по вкусу Пищевая ценность порции Калорийность 190 ккал Белки 3 г Жиры 10 г Углеводы 23 г Приготовление 1 Картофель выложить на разогретую сковороду и жарить на среднем огне при открытой крышке, не забывая перемешивать. 2 При появлении румяной корочки (примерно за 10 минут до готовности) добавить мелко нарезанный лук. 3 Следить, чтобы лук не подгорел, иначе вкус блюда будет испорчен. 4 Чеснок, как соль и перец, добавить за две-три минуты до готовности, после чего накрыть сковороду крышкой, дав запаху "настояться". 5 Перед подачей на стол чесночные дольки нужно убрать.

С грибами Категория Основное блюдо Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 25 мин. Ингредиенты 3-5 шт. картофель 100-200 г грибы (шампиньоны) 0,05 л растительное масло 50 г зеленый лук, петрушка, укроп по вкусу соль по вкусу Пищевая ценность порции Калорийность 120 ккал Белки 2 г Жиры 7 г Углеводы 13 г Приготовление 1 Грибы и очищенный картофель просушить, нарезать дольками. Для того чтобы оба ингредиента прожарились с одинаковой скоростью, картофельные ломтики должны быть меньшего размера, чем грибные. 2 Картофель выложить в горячее масло и жарить пять минут на сильном огне, периодически помешивая. 3 Как только на ломтиках появится корочка, добавить грибы и дождаться, пока выпарится влага (5-8 минут). 4 После этого нужно добавить соль и перец и довести блюдо до полной готовности. 5 Яркий вкус жареной картошки с грибами может дополнить лук. Репчатый нужно выложить на сковороду за 10 минут до окончания жарки, зеленый — непосредственно перед подачей на стол.

На сале Категория Гарнир Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 25 мин. Ингредиенты 4-6 шт. картофель 100-120 г свиное сало 180 г репчатый лук 50 г зеленый лук, укроп, петрушка по вкусу соль и перец по вкусу Пищевая ценность порции Калорийность 212 ккал Белки 3 г Жиры 13 г Углеводы 16 г Приготовление 1 Сало нарезать брусочками, положить в сковороду, поставить на огонь и обжарить пару минут. 2 Добавить заранее подготовленный картофель и кубики или кольца лука. 3 Все вместе жарить на сильном огне несколько (3-5 минут), затем огонь убавить, сковороду закрыть крышкой и, периодически помешивая, довести блюдо до готовности. 4 За 2-3 минуты до окончания жарки добавить соль и перец, уже в тарелках картошку украсить зеленью.

С тмином и розмарином Категория Гарнир Кухня Европейская Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 25 мин. Ингредиенты 5-6 шт. картофель 180 г репчатый лук 2-3 шт. зубчики чеснока 0,05 л растительное масло 5 г тмин 5-10 г розмарин сушеный по вкусу соль и перец по вкусу Пищевая ценность порции Калорийность 190 ккал Белки 3 г Жиры 10 г Углеводы 23 г Приготовление 1 На сковороде разогреть масло, после чего добавить картофельные дольки. 2 Лук нарезать полукольцами и выложить, когда на картошке образуется корочка. 3 Перед самым финалом положить в картошку листья розмарина, тмин, соль, черный молотый перец, измельченный чеснок. 4 Специи и картошку перемешать, накрыть крышкой и через 1-2 минуты снять с огня.

С соевым соусом Категория Гарнир Кухня Разное Сложность Сложно Время подготовки 10 мин. Время готовки 25 мин. Ингредиенты 4-5 шт. картофель 0,05 л соевый соус 2-3 шт. зубчики чеснока 0,05 л растительное масло 40-50 г укроп, петрушка, зеленый лук 30-50 г листья базилика 150 г сметана/майонез по вкусу соль и перец по вкусу Пищевая ценность порции Калорийность 140 ккал Белки 3 г Жиры 7 г Углеводы 18 г Приготовление 1 Сковороду поставить на огонь, добавить масло и соевый соус, дать нагреться. 2 Выложить картофель, и жарить на сильном огне 5-7 минут, постоянно помешивая. 3 Затем убавить огонь, закрыть сковороду крышкой и 10-15 минут томить, не забывая перемешивать. 4 За 2-3 минуты до готовности и подачи на стол посолить и поперчить. 5 Когда картошка разложена по тарелкам, украсить мелко порубленной зеленью. 6 Для приготовления соуса сметану или майонез смешать с мелко порезанным базиликом и щепоткой соли, тщательно перемешать и выложить в соусник.

С сыром Категория Гарнир Кухня Разное Сложность Сложно Время подготовки 10 мин. Время готовки 25 мин. Ингредиенты 4-5 шт. картофель 0,05 л растительное масло 100-150 г сыр (твердые сорта) 100-150 г репчатый лук по вкусу соль и перец по вкусу Пищевая ценность порции Калорийность 190 ккал Белки 6 г Жиры 14 г Углеводы 12 г Приготовление 1 Картофель нарезать соломкой, лук кубиками и выложить на разогретую сковороду с подсолнечным маслом. 2 Обжаривать в течение 15-20 минут, не забывая перемешивать. 3 За 3-5 минут до конца жарки добавить соль и перец, за пару минут до готовности выложить крупно натертый сыр. 4 Сковороду накрыть крышкой, выключить огонь и дать время на образование сырной корочки.

С тушенкой Категория Основное блюдо Кухня Русская Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 25 мин. Ингредиенты 5-6 шт. картофель 300-400 г тушенка свиная/говяжья 0,05 л растительное масло/жир из тушенки 180 г репчатый лук по вкусу соль и перец по вкусу Пищевая ценность порции Калорийность 205 ккал Белки 6 г Жиры 10 г Углеводы 20 г Приготовление 1 Очищенный картофель нарезать дольками, предпочтительно соломкой. 2 Сковороду поставить на огонь, добавить растительное масло и/или жир из тушенки, картошку. 3 Жарить до золотистой корочки, перевернуть и снова жарить до полуготовности. 4 За 10 минут до окончания добавить нарезанный кубиками или полукольцами лук, за 2-3 минуты до готовности выложить тушенку (если куски мяса крупные, размять их вилкой), высыпать специи. 5 В финале выключить огонь, накрыть крышкой и дать настояться. В тарелках украсить зеленым луком или петрушкой с укропом.

По-индийски Категория Гарнир Кухня Восточная Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 30 мин. Ингредиенты 4-5 шт. картофель 180-200 г красный репчатый лук 10-15 г имбирь тертый 50 г зира 40-50 г кориандр молотый 20-30 г черный молотый перец/чили 30-50 г карри 0,05 л растительное масло по вкусу соль по вкусу Пищевая ценность порции Калорийность 70 ккал Белки 2 г Жиры 1 г Углеводы 10 г Приготовление 1 Картофель нарезать кубиками, сковороду поставить на огонь, влить масло и высыпать специи: зиру, кориандр, перец. 2 Жарить их несколько секунд (10-15), после чего добавить картошку и тщательно перемешать. 3 Через 10 минут выложить в сковороду мелко нарезанный лук, снова перемешать и жарить еще 1-2 минуты. 4 Затем высыпать остальные специи — карри, имбирь, соль, — накрыть крышкой и довести до готовности. 5 Один из рецептов жареной картошки по-индийски включает добавление мягкого белого сыра (например, адыгейского). Ингредиент заранее нарезать кубиками и выложить в сковороду за пять минут до готовности, перемешав с картошкой.

В мультиварке Категория Гарнир Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 45 мин. Ингредиенты 5-6 шт. картофель 150-180 г репчатый лук 0,05 л растительное масло 50-70 г сливочное масло по вкусу соль и перец по вкусу Пищевая ценность порции Калорийность 190 ккал Белки 3 г Жиры 10 г Углеводы 23 г Приготовление 1 Чашу мультиварки смазать растительным маслом и выложить нарезанный дольками картофель. 2 Выбрать подходящую программу ("Жарка"/ "Овощи"/"Выпечка"), выставить таймер на 15-20 минут и закрыть крышкой. 3 По завершении программы открыть крышку, добавить к картошке мелко нарезанный лук, специи и соль, все перемешать и снова жарить 15-20 минут. 4 За 5 минут до завершения программы в картошку выложить сливочное масло и довести до готовности. Перед подачей на стол украсить зеленью.

В микроволновке Категория Гарнир Кухня Разное Сложность Средне Время подготовки 10 мин. Время готовки 15 мин. Ингредиенты 4-5 шт. картофель 0,05 л растительное масло 20-30 г паприка по вкусу соль и перец по вкусу Пищевая ценность порции Калорийность 190 ккал Белки 3 г Жиры 10 г Углеводы 23 г Приготовление 1 Очищенный картофель нарезать соломкой (до 1 см толщиной и до 3 см длиной). 2 Положить в жаропрочную глубокую посуду, добавить масло, соль и специи, тщательно перемешать и отправить в микроволновку на 10-15 минут, выставив предварительно мощность на 850 Вт. 3 Примерно на 6-7 минуте приготовления картофель нужно перемешать, после чего следует довести до готовности.

С чем есть жареный картофель

Жареную картошку можно есть как полноценное самостоятельное блюдо, так и дополнив ее другими продуктами. Выбор зависит от индивидуальных предпочтений.

Картофель хорошо сочетается с: