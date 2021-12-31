Жареная картошка: простые и вкусные рецепты любимого с детства блюда

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Как пожарить картошку на сковороде, чтобы получилось вкусно и красиво, — вопрос, волнующий многих начинающих кулинаров. Жарить корнеплод на растительном масле можно многими разными способами. О том, как добиться картофельных ломтиков с золотистой корочкой, какие рецепты разнообразят привычное меню – в материале РИА Новости.
Жареный картофель
Картофель входит в состав многокомпонентных блюд и выступает как самостоятельное блюдо в разных вариациях: отварной с зеленым луком, пюре, печеный в мундире, фри, драники и т.д. Неизменным фаворитом является жареная картошка — простое и быстрое в приготовлении блюдо: от задумки до исполнения редко проходит больше получаса.
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Выбор корнеплодов
Чтобы картошка на сковороде не разваливалась на части, — нужно выбирать сорта с низким или умеренным содержанием крахмала. К таким относятся: “Ред Леди”, “Синеглазка”, “Жуковский”, “Лидер”, “Лазурит”, “Невский”, “Славянка” и пр. При покупке в магазине стоит обратить внимание на маркировку: иногда производители делают специальную пометку "картофель для жарки".
“Когда затруднительно причислить картофель к тому или иному сорту, можно провести эксперимент на содержание крахмала. Для этого нужно очистить и разрезать клубень на половинки, потереть их друг о друга.Если возникнет ощущение, что дольки склеились между собой, значит, крахмала довольно много. А вода, проступившая на срезе, напротив, говорит о том, что содержание крахмала невысоко, такая картошка хорошо прожарится и не развалится”, - отмечает повар Нина Белохвостова
Избавить корнеплоды от избытка крахмала помогает замачивание в холодной воде минут на 30-60. После чего картофель нужно насухо вытереть.
Помимо сорта важен цвет. Кулинары советуют отдавать предпочтение розовым, желтым и светлым клубням круглой или овальной формы без дефектов в виде трещин, вмятин, бугорков и пр.
Выбор масла
Чаще всего картошку готовят на растительном масле, а выбрать рафинированное или “с запахом” — зависит от предпочтений кулинара.
Однако жарят не только на подсолнечном масле, альтернативой могут стать:
- —сливочное масло;
- —топленое;
- —оливковое;
- —кокосовое;
- —животные жиры: утиный или куриный, свиное сало, говяжий бекон, курдюк.
- —комбинации: сливочное масло и бараний жир, топленое масло и растительное и т.д.
Нарезка картофеля
Перед готовкой картофель моют, очищают и режут на брусочки или кубики примерно равного размера, чтобы картошка полноценно прожарилась. Слишком маленькие дольки могут развалиться в процессе приготовления, а чересчур большие, напротив, — подгореть снаружи, внутри оставшись сырыми. Когда хочется подать на стол большие ломтики, перед жаркой рекомендуют поварить клубни 5-7 минут до полуготовности, и лишь после этого класть на сковороду.
Картошку для жарки режут обычно:
- —брусочками. Картофель такой формы может дополнить мясные и рыбные стейки, запеканки на основе мяса, сыра, помидоров и пр.
- —кружочками/слайсами. Посыпанные свежей зеленью, такие ломтики являются красивым гарниром к рыбе.
- —соломкой. Форма считается наиболее подходящей к котлетам, бифштексам и пр.
- —кубиками. Наиболее предпочтительный вариант для салатов или супа.
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Ингредиенты
Отличительная черта блюда — его доступность: необходимый минимум компонентов почти всегда есть на кухне.
Основные ингредиенты:
- —картошка;
- —масло/жир;
- —соль.
По вкусу можно добавить:
- —черный перец;
- —паприку;
- —репчатый лук (белый или красный);
- —зеленый лук;
- —чеснок;
- —разные виды приправ.
Другие ингредиенты, например, бекон или вяленые томаты, усложнят процесс приготовления, но сделают вкус более интересным и богатым.
Как пожарить с корочкой
Хрустящая золотистая корочка — самая аппетитная часть жареной картошки. Однако сделать ее не так просто. От чего зависит появление корочки:
- —от сковороды. Наиболее подходящей является посуда из чугуна или стали, глубокая и с толстыми стенками;
- —наличия/отсутствия влаги в ломтиках. Перед приготовлением картофельные дольки следует просушить хлопковым или бумажным полотенцем;
- —размера брусочков. Чтобы весь картофель прожарился равномерно и в одно время, дольки должны быть одинаковой длины и толщины;
- —готовности масла. Картофель кладут на сковороду после того, как прогреется масло. При опускании пробной дольки "готовое" к жарке масло должно шипеть;
- —количества слоев. Чем больше картошки, тем труднее добиться равномерной прожарки с золотой корочкой. Оптимальный вариант — три-четыре слоя.
По словам эксперта Нины Белохвостовой, не менее важна частота перемешивания:
"Если картошки немного — достаточно двух-трех перемешиваний за все время приготовления. Когда картофеля больше, после пары перемешиваний стоит накрыть сковороду крышкой и оставить так почти до конца жарки. За несколько минут до готовности крышку снимают и дожаривают без нее, не меняя интенсивности огня".
На результат влияет и время добавления специй. Соль и другие приправы обязательно кладут в конце, чтобы не только придать вкус, но и сохранить ломтикам форму.
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Популярные рецепты
Вариантов приготовления жареной картошки много, но подготовка ее к жарке всегда одинакова: корнеплод необходимо вымыть, очистить, просушить, нарезать на дольки нужной формы.
Классический
Категория
Гарнир
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
4-5 шт.
картофель
0,05 л
растительное масло
180 г
репчатый лук
2-3 шт.
зубчики чеснока
по вкусу
соль и перец по вкусу
Пищевая ценность порции
Калорийность
190 ккал
Белки
3 г
Жиры
10 г
Углеводы
23 г
Приготовление
1
Картофель выложить на разогретую сковороду и жарить на среднем огне при открытой крышке, не забывая перемешивать.
2
При появлении румяной корочки (примерно за 10 минут до готовности) добавить мелко нарезанный лук.
3
Следить, чтобы лук не подгорел, иначе вкус блюда будет испорчен.
4
Чеснок, как соль и перец, добавить за две-три минуты до готовности, после чего накрыть сковороду крышкой, дав запаху "настояться".
5
Перед подачей на стол чесночные дольки нужно убрать.
С грибами
Категория
Основное блюдо
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
3-5 шт.
картофель
100-200 г
грибы (шампиньоны)
0,05 л
растительное масло
50 г
зеленый лук, петрушка, укроп
по вкусу
соль по вкусу
Пищевая ценность порции
Калорийность
120 ккал
Белки
2 г
Жиры
7 г
Углеводы
13 г
Приготовление
1
Грибы и очищенный картофель просушить, нарезать дольками. Для того чтобы оба ингредиента прожарились с одинаковой скоростью, картофельные ломтики должны быть меньшего размера, чем грибные.
2
Картофель выложить в горячее масло и жарить пять минут на сильном огне, периодически помешивая.
3
Как только на ломтиках появится корочка, добавить грибы и дождаться, пока выпарится влага (5-8 минут).
4
После этого нужно добавить соль и перец и довести блюдо до полной готовности.
5
Яркий вкус жареной картошки с грибами может дополнить лук. Репчатый нужно выложить на сковороду за 10 минут до окончания жарки, зеленый — непосредственно перед подачей на стол.
16 сентября, 02:15Диетолог перечислила самые вредные блюда из картофеля
На сале
Категория
Гарнир
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
4-6 шт.
картофель
100-120 г
свиное сало
180 г
репчатый лук
50 г
зеленый лук, укроп, петрушка
по вкусу
соль и перец по вкусу
Пищевая ценность порции
Калорийность
212 ккал
Белки
3 г
Жиры
13 г
Углеводы
16 г
Приготовление
1
Сало нарезать брусочками, положить в сковороду, поставить на огонь и обжарить пару минут.
2
Добавить заранее подготовленный картофель и кубики или кольца лука.
3
Все вместе жарить на сильном огне несколько (3-5 минут), затем огонь убавить, сковороду закрыть крышкой и, периодически помешивая, довести блюдо до готовности.
4
За 2-3 минуты до окончания жарки добавить соль и перец, уже в тарелках картошку украсить зеленью.
С тмином и розмарином
Категория
Гарнир
Кухня
Европейская
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
5-6 шт.
картофель
180 г
репчатый лук
2-3 шт.
зубчики чеснока
0,05 л
растительное масло
5 г
тмин
5-10 г
розмарин сушеный
по вкусу
соль и перец по вкусу
Пищевая ценность порции
Калорийность
190 ккал
Белки
3 г
Жиры
10 г
Углеводы
23 г
Приготовление
1
На сковороде разогреть масло, после чего добавить картофельные дольки.
2
Лук нарезать полукольцами и выложить, когда на картошке образуется корочка.
3
Перед самым финалом положить в картошку листья розмарина, тмин, соль, черный молотый перец, измельченный чеснок.
4
Специи и картошку перемешать, накрыть крышкой и через 1-2 минуты снять с огня.
С соевым соусом
Категория
Гарнир
Кухня
Разное
Сложность
Сложно
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
4-5 шт.
картофель
0,05 л
соевый соус
2-3 шт.
зубчики чеснока
0,05 л
растительное масло
40-50 г
укроп, петрушка, зеленый лук
30-50 г
листья базилика
150 г
сметана/майонез
по вкусу
соль и перец по вкусу
Пищевая ценность порции
Калорийность
140 ккал
Белки
3 г
Жиры
7 г
Углеводы
18 г
Приготовление
1
Сковороду поставить на огонь, добавить масло и соевый соус, дать нагреться.
2
Выложить картофель, и жарить на сильном огне 5-7 минут, постоянно помешивая.
3
Затем убавить огонь, закрыть сковороду крышкой и 10-15 минут томить, не забывая перемешивать.
4
За 2-3 минуты до готовности и подачи на стол посолить и поперчить.
5
Когда картошка разложена по тарелкам, украсить мелко порубленной зеленью.
6
Для приготовления соуса сметану или майонез смешать с мелко порезанным базиликом и щепоткой соли, тщательно перемешать и выложить в соусник.
С сыром
Категория
Гарнир
Кухня
Разное
Сложность
Сложно
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
4-5 шт.
картофель
0,05 л
растительное масло
100-150 г
сыр (твердые сорта)
100-150 г
репчатый лук
по вкусу
соль и перец по вкусу
Пищевая ценность порции
Калорийность
190 ккал
Белки
6 г
Жиры
14 г
Углеводы
12 г
Приготовление
1
Картофель нарезать соломкой, лук кубиками и выложить на разогретую сковороду с подсолнечным маслом.
2
Обжаривать в течение 15-20 минут, не забывая перемешивать.
3
За 3-5 минут до конца жарки добавить соль и перец, за пару минут до готовности выложить крупно натертый сыр.
4
Сковороду накрыть крышкой, выключить огонь и дать время на образование сырной корочки.
С тушенкой
Категория
Основное блюдо
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
5-6 шт.
картофель
300-400 г
тушенка свиная/говяжья
0,05 л
растительное масло/жир из тушенки
180 г
репчатый лук
по вкусу
соль и перец по вкусу
Пищевая ценность порции
Калорийность
205 ккал
Белки
6 г
Жиры
10 г
Углеводы
20 г
Приготовление
1
Очищенный картофель нарезать дольками, предпочтительно соломкой.
2
Сковороду поставить на огонь, добавить растительное масло и/или жир из тушенки, картошку.
3
Жарить до золотистой корочки, перевернуть и снова жарить до полуготовности.
4
За 10 минут до окончания добавить нарезанный кубиками или полукольцами лук, за 2-3 минуты до готовности выложить тушенку (если куски мяса крупные, размять их вилкой), высыпать специи.
5
В финале выключить огонь, накрыть крышкой и дать настояться. В тарелках украсить зеленым луком или петрушкой с укропом.
30 августа 2019, 08:32Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
По-индийски
Категория
Гарнир
Кухня
Восточная
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
4-5 шт.
картофель
180-200 г
красный репчатый лук
10-15 г
имбирь тертый
50 г
зира
40-50 г
кориандр молотый
20-30 г
черный молотый перец/чили
30-50 г
карри
0,05 л
растительное масло
по вкусу
соль по вкусу
Пищевая ценность порции
Калорийность
70 ккал
Белки
2 г
Жиры
1 г
Углеводы
10 г
Приготовление
1
Картофель нарезать кубиками, сковороду поставить на огонь, влить масло и высыпать специи: зиру, кориандр, перец.
2
Жарить их несколько секунд (10-15), после чего добавить картошку и тщательно перемешать.
3
Через 10 минут выложить в сковороду мелко нарезанный лук, снова перемешать и жарить еще 1-2 минуты.
4
Затем высыпать остальные специи — карри, имбирь, соль, — накрыть крышкой и довести до готовности.
5
Один из рецептов жареной картошки по-индийски включает добавление мягкого белого сыра (например, адыгейского). Ингредиент заранее нарезать кубиками и выложить в сковороду за пять минут до готовности, перемешав с картошкой.
В мультиварке
Категория
Гарнир
Кухня
Разное
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
45 мин.
Ингредиенты
5-6 шт.
картофель
150-180 г
репчатый лук
0,05 л
растительное масло
50-70 г
сливочное масло
по вкусу
соль и перец по вкусу
Пищевая ценность порции
Калорийность
190 ккал
Белки
3 г
Жиры
10 г
Углеводы
23 г
Приготовление
1
Чашу мультиварки смазать растительным маслом и выложить нарезанный дольками картофель.
2
Выбрать подходящую программу ("Жарка"/ "Овощи"/"Выпечка"), выставить таймер на 15-20 минут и закрыть крышкой.
3
По завершении программы открыть крышку, добавить к картошке мелко нарезанный лук, специи и соль, все перемешать и снова жарить 15-20 минут.
4
За 5 минут до завершения программы в картошку выложить сливочное масло и довести до готовности. Перед подачей на стол украсить зеленью.
В микроволновке
Категория
Гарнир
Кухня
Разное
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
15 мин.
Ингредиенты
4-5 шт.
картофель
0,05 л
растительное масло
20-30 г
паприка
по вкусу
соль и перец по вкусу
Пищевая ценность порции
Калорийность
190 ккал
Белки
3 г
Жиры
10 г
Углеводы
23 г
Приготовление
1
Очищенный картофель нарезать соломкой (до 1 см толщиной и до 3 см длиной).
2
Положить в жаропрочную глубокую посуду, добавить масло, соль и специи, тщательно перемешать и отправить в микроволновку на 10-15 минут, выставив предварительно мощность на 850 Вт.
3
Примерно на 6-7 минуте приготовления картофель нужно перемешать, после чего следует довести до готовности.
С чем есть жареный картофель
Жареную картошку можно есть как полноценное самостоятельное блюдо, так и дополнив ее другими продуктами. Выбор зависит от индивидуальных предпочтений.
Картофель хорошо сочетается с:
- —соленьями: огурцами, помидорами, грибами, лечо;
- —мясными блюдами из свинины, говядины, баранины: отбивной, люля-кебабом, котлетой, копченым беконом и пр.;
- —стейками из свежей рыбы, копченой рыбой и пресервами, например, из сельди;
- —салатами из свежих сезонных овощей;
- —квашеной капустой;
- —многокомпонентными салатами, заправленными майонезом, сметаной и другими соусами;
- —острыми салатами: морковью по-корейски, спаржей и пр.
- —полуфабрикатами: сардельками, сосисками, колбасой.