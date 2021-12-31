Жареная картошка: простые и вкусные рецепты любимого с детства блюда

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Классический
Как пожарить картошку на сковороде, чтобы получилось вкусно и красиво, — вопрос, волнующий многих начинающих кулинаров. Жарить корнеплод на растительном масле... РИА Новости, 31.12.2021
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5
5
PT25M
PT10M
Гарнир
Русская
190
3
10
23
картофель, 4-5 шт.
растительное масло, 0,05 л
репчатый лук, 180 г
зубчики чеснока, 2-3 шт.
соль и перец по вкусу
Картофель выложить на разогретую сковороду и жарить на среднем огне при открытой крышке, не забывая перемешивать.
Шаг 1
При появлении румяной корочки (примерно за 10 минут до готовности) добавить мелко нарезанный лук.
Шаг 2
Следить, чтобы лук не подгорел, иначе вкус блюда будет испорчен.
Шаг 3
Чеснок, как соль и перец, добавить за две-три минуты до готовности, после чего накрыть сковороду крышкой, дав запаху "настояться".
Шаг 4
Перед подачей на стол чесночные дольки нужно убрать.
Шаг 5
общество, праздник
С грибами
Как пожарить картошку на сковороде, чтобы получилось вкусно и красиво, — вопрос, волнующий многих начинающих кулинаров. Жарить корнеплод на растительном масле... РИА Новости, 31.12.2021
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1
5
5
PT25M
PT10M
Основное блюдо
Русская
120
2
7
13
картофель, 3-5 шт.
грибы (шампиньоны) , 100-200 г
растительное масло , 0,05 л
зеленый лук, петрушка, укроп , 50 г
соль по вкусу
Грибы и очищенный картофель просушить, нарезать дольками. Для того чтобы оба ингредиента прожарились с одинаковой скоростью, картофельные ломтики должны быть меньшего размера, чем грибные.
Шаг 1
Картофель выложить в горячее масло и жарить пять минут на сильном огне, периодически помешивая.
Шаг 2
Как только на ломтиках появится корочка, добавить грибы и дождаться, пока выпарится влага (5-8 минут).
Шаг 3
После этого нужно добавить соль и перец и довести блюдо до полной готовности.
Шаг 4
Яркий вкус жареной картошки с грибами может дополнить лук. Репчатый нужно выложить на сковороду за 10 минут до окончания жарки, зеленый — непосредственно перед подачей на стол.
Шаг 5
общество, праздник
На сале
Как пожарить картошку на сковороде, чтобы получилось вкусно и красиво, — вопрос, волнующий многих начинающих кулинаров. Жарить корнеплод на растительном масле... РИА Новости, 31.12.2021
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5
5
PT25M
PT10M
Гарнир
Русская
212
3
13
16
картофель , 4-6 шт.
свиное сало , 100-120 г
репчатый лук , 180 г
зеленый лук, укроп, петрушка , 50 г
соль и перец по вкусу
Сало нарезать брусочками, положить в сковороду, поставить на огонь и обжарить пару минут.
Шаг 1
Добавить заранее подготовленный картофель и кубики или кольца лука.
Шаг 2
Все вместе жарить на сильном огне несколько (3-5 минут), затем огонь убавить, сковороду закрыть крышкой и, периодически помешивая, довести блюдо до готовности.
Шаг 3
За 2-3 минуты до окончания жарки добавить соль и перец, уже в тарелках картошку украсить зеленью.
Шаг 4
общество, праздник
С тмином и розмарином
Как пожарить картошку на сковороде, чтобы получилось вкусно и красиво, — вопрос, волнующий многих начинающих кулинаров. Жарить корнеплод на растительном масле... РИА Новости, 31.12.2021
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5
5
PT25M
PT10M
Гарнир
Европейская
190
3
10
23
картофель, 5-6 шт.
репчатый лук , 180 г
зубчики чеснока, 2-3 шт.
растительное масло , 0,05 л
тмин, 5 г
розмарин сушеный , 5-10 г
соль и перец по вкусу
На сковороде разогреть масло, после чего добавить картофельные дольки.
Шаг 1
Лук нарезать полукольцами и выложить, когда на картошке образуется корочка.
Шаг 2
Перед самым финалом положить в картошку листья розмарина, тмин, соль, черный молотый перец, измельченный чеснок.
Шаг 3
Специи и картошку перемешать, накрыть крышкой и через 1-2 минуты снять с огня.
Шаг 4
общество, праздник
С соевым соусом
Как пожарить картошку на сковороде, чтобы получилось вкусно и красиво, — вопрос, волнующий многих начинающих кулинаров. Жарить корнеплод на растительном масле... РИА Новости, 31.12.2021
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5
5
PT25M
PT10M
Гарнир
Разное
140
3
7
18
картофель, 4-5 шт.
соевый соус , 0,05 л
зубчики чеснока , 2-3 шт.
растительное масло , 0,05 л
укроп, петрушка, зеленый лук , 40-50 г
листья базилика , 30-50 г
сметана/майонез , 150 г
соль и перец по вкусу
Сковороду поставить на огонь, добавить масло и соевый соус, дать нагреться.
Шаг 1
Выложить картофель, и жарить на сильном огне 5-7 минут, постоянно помешивая.
Шаг 2
Затем убавить огонь, закрыть сковороду крышкой и 10-15 минут томить, не забывая перемешивать.
Шаг 3
За 2-3 минуты до готовности и подачи на стол посолить и поперчить.
Шаг 4
Когда картошка разложена по тарелкам, украсить мелко порубленной зеленью.
Шаг 5
Для приготовления соуса сметану или майонез смешать с мелко порезанным базиликом и щепоткой соли, тщательно перемешать и выложить в соусник.
Шаг 6
общество, праздник
С сыром
Как пожарить картошку на сковороде, чтобы получилось вкусно и красиво, — вопрос, волнующий многих начинающих кулинаров. Жарить корнеплод на растительном масле... РИА Новости, 31.12.2021
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PT10M
Гарнир
Разное
190
6
14
12
картофель, 4-5 шт.
растительное масло, 0,05 л
сыр (твердые сорта) , 100-150 г
репчатый лук , 100-150 г
соль и перец по вкусу
Картофель нарезать соломкой, лук кубиками и выложить на разогретую сковороду с подсолнечным маслом.
Шаг 1
Обжаривать в течение 15-20 минут, не забывая перемешивать.
Шаг 2
За 3-5 минут до конца жарки добавить соль и перец, за пару минут до готовности выложить крупно натертый сыр.
Шаг 3
Сковороду накрыть крышкой, выключить огонь и дать время на образование сырной корочки.
Шаг 4
общество, праздник
С тушенкой
Как пожарить картошку на сковороде, чтобы получилось вкусно и красиво, — вопрос, волнующий многих начинающих кулинаров. Жарить корнеплод на растительном масле... РИА Новости, 31.12.2021
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5
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PT25M
PT10M
Основное блюдо
Русская
205
6
10
20
картофель, 5-6 шт.
тушенка свиная/говяжья , 300-400 г
растительное масло/жир из тушенки , 0,05 л
репчатый лук , 180 г
соль и перец по вкусу
Очищенный картофель нарезать дольками, предпочтительно соломкой.
Шаг 1
Сковороду поставить на огонь, добавить растительное масло и/или жир из тушенки, картошку.
Шаг 2
Жарить до золотистой корочки, перевернуть и снова жарить до полуготовности.
Шаг 3
За 10 минут до окончания добавить нарезанный кубиками или полукольцами лук, за 2-3 минуты до готовности выложить тушенку (если куски мяса крупные, размять их вилкой), высыпать специи.
Шаг 4
В финале выключить огонь, накрыть крышкой и дать настояться. В тарелках украсить зеленым луком или петрушкой с укропом.
Шаг 5
общество, праздник
По-индийски
Как пожарить картошку на сковороде, чтобы получилось вкусно и красиво, — вопрос, волнующий многих начинающих кулинаров. Жарить корнеплод на растительном масле... РИА Новости, 31.12.2021
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5
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PT30M
PT10M
Гарнир
Восточная
70
2
1
10
картофель, 4-5 шт.
красный репчатый лук, 180-200 г
имбирь тертый , 10-15 г
зира , 50 г
кориандр молотый , 40-50 г
черный молотый перец/чили , 20-30 г
карри, 30-50 г
растительное масло , 0,05 л
соль по вкусу
Картофель нарезать кубиками, сковороду поставить на огонь, влить масло и высыпать специи: зиру, кориандр, перец.
Шаг 1
Жарить их несколько секунд (10-15), после чего добавить картошку и тщательно перемешать.
Шаг 2
Через 10 минут выложить в сковороду мелко нарезанный лук, снова перемешать и жарить еще 1-2 минуты.
Шаг 3
Затем высыпать остальные специи — карри, имбирь, соль, — накрыть крышкой и довести до готовности.
Шаг 4
Один из рецептов жареной картошки по-индийски включает добавление мягкого белого сыра (например, адыгейского). Ингредиент заранее нарезать кубиками и выложить в сковороду за пять минут до готовности, перемешав с картошкой.
Шаг 5
общество, праздник
В мультиварке
Как пожарить картошку на сковороде, чтобы получилось вкусно и красиво, — вопрос, волнующий многих начинающих кулинаров. Жарить корнеплод на растительном масле... РИА Новости, 31.12.2021
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PT45M
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Гарнир
Разное
190
3
10
23
картофель, 5-6 шт.
репчатый лук , 150-180 г
растительное масло , 0,05 л
сливочное масло , 50-70 г
соль и перец по вкусу
Чашу мультиварки смазать растительным маслом и выложить нарезанный дольками картофель.
Шаг 1
Выбрать подходящую программу ("Жарка"/ "Овощи"/"Выпечка"), выставить таймер на 15-20 минут и закрыть крышкой.
Шаг 2
По завершении программы открыть крышку, добавить к картошке мелко нарезанный лук, специи и соль, все перемешать и снова жарить 15-20 минут.
Шаг 3
За 5 минут до завершения программы в картошку выложить сливочное масло и довести до готовности. Перед подачей на стол украсить зеленью.
Шаг 4
общество, праздник
В микроволновке
Как пожарить картошку на сковороде, чтобы получилось вкусно и красиво, — вопрос, волнующий многих начинающих кулинаров. Жарить корнеплод на растительном масле... РИА Новости, 31.12.2021
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5
5
PT15M
PT10M
Гарнир
Разное
190
3
10
23
картофель , 4-5 шт.
растительное масло , 0,05 л
паприка, 20-30 г
соль и перец по вкусу
Очищенный картофель нарезать соломкой (до 1 см толщиной и до 3 см длиной).
Шаг 1
Положить в жаропрочную глубокую посуду, добавить масло, соль и специи, тщательно перемешать и отправить в микроволновку на 10-15 минут, выставив предварительно мощность на 850 Вт.
Шаг 2
Примерно на 6-7 минуте приготовления картофель нужно перемешать, после чего следует довести до готовности.
Шаг 3
общество, праздник
15:46 31.12.2021
 

Жареная картошка: простые и вкусные рецепты любимого с детства блюда

© Pixabay / arinajaКак пожарить картошку
Как пожарить картошку - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© Pixabay / arinaja
Как пожарить картошку. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Как пожарить картошку на сковороде, чтобы получилось вкусно и красиво, — вопрос, волнующий многих начинающих кулинаров. Жарить корнеплод на растительном масле можно многими разными способами. О том, как добиться картофельных ломтиков с золотистой корочкой, какие рецепты разнообразят привычное меню – в материале РИА Новости.

Жареный картофель

Картофель входит в состав многокомпонентных блюд и выступает как самостоятельное блюдо в разных вариациях: отварной с зеленым луком, пюре, печеный в мундире, фри, драники и т.д. Неизменным фаворитом является жареная картошка — простое и быстрое в приготовлении блюдо: от задумки до исполнения редко проходит больше получаса.
Мужчина в дискаунтере 365+ торговой сети Лента - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
15 декабря, 19:27
В России подешевели картофель, помидоры и лук

Выбор корнеплодов

Чтобы картошка на сковороде не разваливалась на части, — нужно выбирать сорта с низким или умеренным содержанием крахмала. К таким относятся: “Ред Леди”, “Синеглазка”, “Жуковский”, “Лидер”, “Лазурит”, “Невский”, “Славянка” и пр. При покупке в магазине стоит обратить внимание на маркировку: иногда производители делают специальную пометку "картофель для жарки".
“Когда затруднительно причислить картофель к тому или иному сорту, можно провести эксперимент на содержание крахмала. Для этого нужно очистить и разрезать клубень на половинки, потереть их друг о друга.Если возникнет ощущение, что дольки склеились между собой, значит, крахмала довольно много. А вода, проступившая на срезе, напротив, говорит о том, что содержание крахмала невысоко, такая картошка хорошо прожарится и не развалится”, - отмечает повар Нина Белохвостова
Избавить корнеплоды от избытка крахмала помогает замачивание в холодной воде минут на 30-60. После чего картофель нужно насухо вытереть.
Помимо сорта важен цвет. Кулинары советуют отдавать предпочтение розовым, желтым и светлым клубням круглой или овальной формы без дефектов в виде трещин, вмятин, бугорков и пр.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКартофель
Картофель - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Картофель

Выбор масла

Чаще всего картошку готовят на растительном масле, а выбрать рафинированное или “с запахом” — зависит от предпочтений кулинара.
Однако жарят не только на подсолнечном масле, альтернативой могут стать:
  • сливочное масло;
  • топленое;
  • оливковое;
  • кокосовое;
  • животные жиры: утиный или куриный, свиное сало, говяжий бекон, курдюк.
  • комбинации: сливочное масло и бараний жир, топленое масло и растительное и т.д.

Нарезка картофеля

Перед готовкой картофель моют, очищают и режут на брусочки или кубики примерно равного размера, чтобы картошка полноценно прожарилась. Слишком маленькие дольки могут развалиться в процессе приготовления, а чересчур большие, напротив, — подгореть снаружи, внутри оставшись сырыми. Когда хочется подать на стол большие ломтики, перед жаркой рекомендуют поварить клубни 5-7 минут до полуготовности, и лишь после этого класть на сковороду.
Картошку для жарки режут обычно:
  • брусочками. Картофель такой формы может дополнить мясные и рыбные стейки, запеканки на основе мяса, сыра, помидоров и пр.
  • кружочками/слайсами. Посыпанные свежей зеленью, такие ломтики являются красивым гарниром к рыбе.
  • соломкой. Форма считается наиболее подходящей к котлетам, бифштексам и пр.
  • кубиками. Наиболее предпочтительный вариант для салатов или супа.
Праздничный стол - РИА Новости, 1920, 14.12.2021
14 декабря, 03:23ЗОЖ
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Ингредиенты

Отличительная черта блюда — его доступность: необходимый минимум компонентов почти всегда есть на кухне.
Основные ингредиенты:
  • картошка;
  • масло/жир;
  • соль.
По вкусу можно добавить:
  • черный перец;
  • паприку;
  • репчатый лук (белый или красный);
  • зеленый лук;
  • чеснок;
  • разные виды приправ.
Другие ингредиенты, например, бекон или вяленые томаты, усложнят процесс приготовления, но сделают вкус более интересным и богатым.

Как пожарить с корочкой

Хрустящая золотистая корочка — самая аппетитная часть жареной картошки. Однако сделать ее не так просто. От чего зависит появление корочки:
  • от сковороды. Наиболее подходящей является посуда из чугуна или стали, глубокая и с толстыми стенками;
  • наличия/отсутствия влаги в ломтиках. Перед приготовлением картофельные дольки следует просушить хлопковым или бумажным полотенцем;
  • размера брусочков. Чтобы весь картофель прожарился равномерно и в одно время, дольки должны быть одинаковой длины и толщины;
  • готовности масла. Картофель кладут на сковороду после того, как прогреется масло. При опускании пробной дольки "готовое" к жарке масло должно шипеть;
  • количества слоев. Чем больше картошки, тем труднее добиться равномерной прожарки с золотой корочкой. Оптимальный вариант — три-четыре слоя.
По словам эксперта Нины Белохвостовой, не менее важна частота перемешивания:
"Если картошки немного — достаточно двух-трех перемешиваний за все время приготовления. Когда картофеля больше, после пары перемешиваний стоит накрыть сковороду крышкой и оставить так почти до конца жарки. За несколько минут до готовности крышку снимают и дожаривают без нее, не меняя интенсивности огня".
На результат влияет и время добавления специй. Соль и другие приправы обязательно кладут в конце, чтобы не только придать вкус, но и сохранить ломтикам форму.
Картофельные чипсы - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
14 апреля, 13:24
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Популярные рецепты

Вариантов приготовления жареной картошки много, но подготовка ее к жарке всегда одинакова: корнеплод необходимо вымыть, очистить, просушить, нарезать на дольки нужной формы.
Классический
Категория
Гарнир
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
4-5 шт.
картофель
0,05 л
растительное масло
180 г
репчатый лук
2-3 шт.
зубчики чеснока
по вкусу
соль и перец по вкусу
Пищевая ценность порции
Калорийность
190 ккал
Белки
3 г
Жиры
10 г
Углеводы
23 г
Приготовление
1
Картофель выложить на разогретую сковороду и жарить на среднем огне при открытой крышке, не забывая перемешивать.
2
При появлении румяной корочки (примерно за 10 минут до готовности) добавить мелко нарезанный лук.
3
Следить, чтобы лук не подгорел, иначе вкус блюда будет испорчен.
4
Чеснок, как соль и перец, добавить за две-три минуты до готовности, после чего накрыть сковороду крышкой, дав запаху "настояться".
5
Перед подачей на стол чесночные дольки нужно убрать.
С грибами
Категория
Основное блюдо
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
3-5 шт.
картофель
100-200 г
грибы (шампиньоны)
0,05 л
растительное масло
50 г
зеленый лук, петрушка, укроп
по вкусу
соль по вкусу
Пищевая ценность порции
Калорийность
120 ккал
Белки
2 г
Жиры
7 г
Углеводы
13 г
Приготовление
1
Грибы и очищенный картофель просушить, нарезать дольками. Для того чтобы оба ингредиента прожарились с одинаковой скоростью, картофельные ломтики должны быть меньшего размера, чем грибные.
2
Картофель выложить в горячее масло и жарить пять минут на сильном огне, периодически помешивая.
3
Как только на ломтиках появится корочка, добавить грибы и дождаться, пока выпарится влага (5-8 минут).
4
После этого нужно добавить соль и перец и довести блюдо до полной готовности.
5
Яркий вкус жареной картошки с грибами может дополнить лук. Репчатый нужно выложить на сковороду за 10 минут до окончания жарки, зеленый — непосредственно перед подачей на стол.
Картофельное пюре - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 02:15
Диетолог перечислила самые вредные блюда из картофеля
На сале
Категория
Гарнир
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
4-6 шт.
картофель
100-120 г
свиное сало
180 г
репчатый лук
50 г
зеленый лук, укроп, петрушка
по вкусу
соль и перец по вкусу
Пищевая ценность порции
Калорийность
212 ккал
Белки
3 г
Жиры
13 г
Углеводы
16 г
Приготовление
1
Сало нарезать брусочками, положить в сковороду, поставить на огонь и обжарить пару минут.
2
Добавить заранее подготовленный картофель и кубики или кольца лука.
3
Все вместе жарить на сильном огне несколько (3-5 минут), затем огонь убавить, сковороду закрыть крышкой и, периодически помешивая, довести блюдо до готовности.
4
За 2-3 минуты до окончания жарки добавить соль и перец, уже в тарелках картошку украсить зеленью.
С тмином и розмарином
Категория
Гарнир
Кухня
Европейская
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
5-6 шт.
картофель
180 г
репчатый лук
2-3 шт.
зубчики чеснока
0,05 л
растительное масло
5 г
тмин
5-10 г
розмарин сушеный
по вкусу
соль и перец по вкусу
Пищевая ценность порции
Калорийность
190 ккал
Белки
3 г
Жиры
10 г
Углеводы
23 г
Приготовление
1
На сковороде разогреть масло, после чего добавить картофельные дольки.
2
Лук нарезать полукольцами и выложить, когда на картошке образуется корочка.
3
Перед самым финалом положить в картошку листья розмарина, тмин, соль, черный молотый перец, измельченный чеснок.
4
Специи и картошку перемешать, накрыть крышкой и через 1-2 минуты снять с огня.
С соевым соусом
Категория
Гарнир
Кухня
Разное
Сложность
Сложно
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
4-5 шт.
картофель
0,05 л
соевый соус
2-3 шт.
зубчики чеснока
0,05 л
растительное масло
40-50 г
укроп, петрушка, зеленый лук
30-50 г
листья базилика
150 г
сметана/майонез
по вкусу
соль и перец по вкусу
Пищевая ценность порции
Калорийность
140 ккал
Белки
3 г
Жиры
7 г
Углеводы
18 г
Приготовление
1
Сковороду поставить на огонь, добавить масло и соевый соус, дать нагреться.
2
Выложить картофель, и жарить на сильном огне 5-7 минут, постоянно помешивая.
3
Затем убавить огонь, закрыть сковороду крышкой и 10-15 минут томить, не забывая перемешивать.
4
За 2-3 минуты до готовности и подачи на стол посолить и поперчить.
5
Когда картошка разложена по тарелкам, украсить мелко порубленной зеленью.
6
Для приготовления соуса сметану или майонез смешать с мелко порезанным базиликом и щепоткой соли, тщательно перемешать и выложить в соусник.
© Pixabay / Alexei_otherЖаренный картофель
Жаренный картофель - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© Pixabay / Alexei_other
Жаренный картофель
С сыром
Категория
Гарнир
Кухня
Разное
Сложность
Сложно
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
4-5 шт.
картофель
0,05 л
растительное масло
100-150 г
сыр (твердые сорта)
100-150 г
репчатый лук
по вкусу
соль и перец по вкусу
Пищевая ценность порции
Калорийность
190 ккал
Белки
6 г
Жиры
14 г
Углеводы
12 г
Приготовление
1
Картофель нарезать соломкой, лук кубиками и выложить на разогретую сковороду с подсолнечным маслом.
2
Обжаривать в течение 15-20 минут, не забывая перемешивать.
3
За 3-5 минут до конца жарки добавить соль и перец, за пару минут до готовности выложить крупно натертый сыр.
4
Сковороду накрыть крышкой, выключить огонь и дать время на образование сырной корочки.
С тушенкой
Категория
Основное блюдо
Кухня
Русская
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
25 мин.
Ингредиенты
5-6 шт.
картофель
300-400 г
тушенка свиная/говяжья
0,05 л
растительное масло/жир из тушенки
180 г
репчатый лук
по вкусу
соль и перец по вкусу
Пищевая ценность порции
Калорийность
205 ккал
Белки
6 г
Жиры
10 г
Углеводы
20 г
Приготовление
1
Очищенный картофель нарезать дольками, предпочтительно соломкой.
2
Сковороду поставить на огонь, добавить растительное масло и/или жир из тушенки, картошку.
3
Жарить до золотистой корочки, перевернуть и снова жарить до полуготовности.
4
За 10 минут до окончания добавить нарезанный кубиками или полукольцами лук, за 2-3 минуты до готовности выложить тушенку (если куски мяса крупные, размять их вилкой), высыпать специи.
5
В финале выключить огонь, накрыть крышкой и дать настояться. В тарелках украсить зеленым луком или петрушкой с укропом.
Жареный картофель - РИА Новости, 1920, 30.08.2019
30 августа 2019, 08:32
Роскачество рассказало, как правильно жарить картошку
По-индийски
Категория
Гарнир
Кухня
Восточная
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
30 мин.
Ингредиенты
4-5 шт.
картофель
180-200 г
красный репчатый лук
10-15 г
имбирь тертый
50 г
зира
40-50 г
кориандр молотый
20-30 г
черный молотый перец/чили
30-50 г
карри
0,05 л
растительное масло
по вкусу
соль по вкусу
Пищевая ценность порции
Калорийность
70 ккал
Белки
2 г
Жиры
1 г
Углеводы
10 г
Приготовление
1
Картофель нарезать кубиками, сковороду поставить на огонь, влить масло и высыпать специи: зиру, кориандр, перец.
2
Жарить их несколько секунд (10-15), после чего добавить картошку и тщательно перемешать.
3
Через 10 минут выложить в сковороду мелко нарезанный лук, снова перемешать и жарить еще 1-2 минуты.
4
Затем высыпать остальные специи — карри, имбирь, соль, — накрыть крышкой и довести до готовности.
5
Один из рецептов жареной картошки по-индийски включает добавление мягкого белого сыра (например, адыгейского). Ингредиент заранее нарезать кубиками и выложить в сковороду за пять минут до готовности, перемешав с картошкой.
© Pixabay / boguslawbyrskiНарезка картофеля
Нарезка картофеля - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© Pixabay / boguslawbyrski
Нарезка картофеля
В мультиварке
Категория
Гарнир
Кухня
Разное
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
45 мин.
Ингредиенты
5-6 шт.
картофель
150-180 г
репчатый лук
0,05 л
растительное масло
50-70 г
сливочное масло
по вкусу
соль и перец по вкусу
Пищевая ценность порции
Калорийность
190 ккал
Белки
3 г
Жиры
10 г
Углеводы
23 г
Приготовление
1
Чашу мультиварки смазать растительным маслом и выложить нарезанный дольками картофель.
2
Выбрать подходящую программу ("Жарка"/ "Овощи"/"Выпечка"), выставить таймер на 15-20 минут и закрыть крышкой.
3
По завершении программы открыть крышку, добавить к картошке мелко нарезанный лук, специи и соль, все перемешать и снова жарить 15-20 минут.
4
За 5 минут до завершения программы в картошку выложить сливочное масло и довести до готовности. Перед подачей на стол украсить зеленью.
В микроволновке
Категория
Гарнир
Кухня
Разное
Сложность
Средне
Время подготовки
10 мин.
Время готовки
15 мин.
Ингредиенты
4-5 шт.
картофель
0,05 л
растительное масло
20-30 г
паприка
по вкусу
соль и перец по вкусу
Пищевая ценность порции
Калорийность
190 ккал
Белки
3 г
Жиры
10 г
Углеводы
23 г
Приготовление
1
Очищенный картофель нарезать соломкой (до 1 см толщиной и до 3 см длиной).
2
Положить в жаропрочную глубокую посуду, добавить масло, соль и специи, тщательно перемешать и отправить в микроволновку на 10-15 минут, выставив предварительно мощность на 850 Вт.
3
Примерно на 6-7 минуте приготовления картофель нужно перемешать, после чего следует довести до готовности.
Жареный картофель с грибами и томатами черри - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 02:00Сказано в эфире
Диетолог назвала блюда из картошки, от которых лучше отказаться

С чем есть жареный картофель

Жареную картошку можно есть как полноценное самостоятельное блюдо, так и дополнив ее другими продуктами. Выбор зависит от индивидуальных предпочтений.
Картофель хорошо сочетается с:
  • соленьями: огурцами, помидорами, грибами, лечо;
  • мясными блюдами из свинины, говядины, баранины: отбивной, люля-кебабом, котлетой, копченым беконом и пр.;
  • стейками из свежей рыбы, копченой рыбой и пресервами, например, из сельди;
  • салатами из свежих сезонных овощей;
  • квашеной капустой;
  • многокомпонентными салатами, заправленными майонезом, сметаной и другими соусами;
  • острыми салатами: морковью по-корейски, спаржей и пр.
  • полуфабрикатами: сардельками, сосисками, колбасой.
© Pixabay / mariabaroЖаренный картофель
Жаренный картофель - РИА Новости, 1920, 31.12.2021
© Pixabay / mariabaro
Жаренный картофель
 
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