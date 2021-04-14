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На авиапараде покажут новый элемент с участием Су-35 и Ту-160
На авиапараде покажут новый элемент с участием Су-35 и Ту-160
Воздушно-космические силы покажут новый элемент на авиационном параде в 2021 году: истребители Су-35с сопроводят стратегический ракетоносец Ту-160 дальней... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T14:13
2021-04-14T14:14
россия
су-30см
воздушно-космические силы россии
русские витязи
миг-29
миг-31
липецкий авиацентр
безопасность
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КУБИНКА (Московская область), 14 апр - РИА Новости. Воздушно-космические силы покажут новый элемент на авиационном параде в 2021 году: истребители Су-35с сопроводят стратегический ракетоносец Ту-160 дальней авиации, сообщил журналистам начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Центра показа авиационной техники Александр Ивашкин по итогам пятой авиационной тренировки парада.Заместитель командира 237-го Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба по летной подготовке полковник Сергей Осяйкин отметил, что из-за прогрева атмосферы в приземном слое появляется болтанка, которая усложняет пилотирование. "Я считаю, что тренировка прошла сегодня хорошо. Были определенные моменты, потому что начинается прогрев, в приземном слое появляется болтанка, что накладывает определенные особенности на выдерживание места в строю. Но летчики все подготовленные, поэтому это не доставило особых сложностей", - сказал он.Осяйкин пояснил, что в большой группе ведомые, которые стоят крайними, пилотируют по впереди стоящему самолету, который тоже является ведомым. "И каждое отклонение ведущего передается в геометрической прогрессии. Здесь каждый должен прежде всего думать о том человеке, который стоит за ним и которому сложнее", - подчеркнул он.В Минобороны РФ сообщили, что также в этом году воздушную часть парада впервые откроют три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа "Беркуты" на Ми-28Н.В составе парадного строя задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие типы авиационной техники. "Авиационную часть парада завершат экипажи самолетов МиГ-31К и Су-57, а также три группы самолетов - "тактическое крыло" Липецкого авиацентра, "кубинский бриллиант" в составе пилотажных групп "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29 и шесть штурмовиков Су-25, которые окрашивают небо в цвета российского флага", - рассказали в министерстве.В ведомстве отметили, что все полеты выполняются на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час. Пятая тренировка авиационной части военного парада прошла в среду над площадкой в подмосковном Алабине. В ней приняли участие более 70 самолетов и вертолетов ВКС.
https://ria.ru/20210331/su-35-1603583705.html
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россия, су-30см, воздушно-космические силы россии, русские витязи, миг-29, миг-31, липецкий авиацентр, безопасность

На авиапараде покажут новый элемент с участием Су-35 и Ту-160

14:13 14.04.2021 (обновлено: 14:14 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИстребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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КУБИНКА (Московская область), 14 апр - РИА Новости. Воздушно-космические силы покажут новый элемент на авиационном параде в 2021 году: истребители Су-35с сопроводят стратегический ракетоносец Ту-160 дальней авиации, сообщил журналистам начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Центра показа авиационной техники Александр Ивашкин по итогам пятой авиационной тренировки парада.
"Пролет над Красной площадью мы планируем традиционным строем, но в этом году добавилась группа в составе самолета Ту-160 в сопровождении четверки истребителей Су-35 авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи", - сказал Ивашкин. Он подчеркнул, что тренировка прошла в непростых погодных условиях, но летчики готовы к выполнению задач в любую погоду. "Погода неоднородная: над Кубинкой солнечно, по западу - 10-балльная облачность", - уточнил Ивашкин.
Заместитель командира 237-го Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба по летной подготовке полковник Сергей Осяйкин отметил, что из-за прогрева атмосферы в приземном слое появляется болтанка, которая усложняет пилотирование. "Я считаю, что тренировка прошла сегодня хорошо. Были определенные моменты, потому что начинается прогрев, в приземном слое появляется болтанка, что накладывает определенные особенности на выдерживание места в строю. Но летчики все подготовленные, поэтому это не доставило особых сложностей", - сказал он.
Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35 - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
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Осяйкин пояснил, что в большой группе ведомые, которые стоят крайними, пилотируют по впереди стоящему самолету, который тоже является ведомым. "И каждое отклонение ведущего передается в геометрической прогрессии. Здесь каждый должен прежде всего думать о том человеке, который стоит за ним и которому сложнее", - подчеркнул он.
В Минобороны РФ сообщили, что также в этом году воздушную часть парада впервые откроют три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа "Беркуты" на Ми-28Н.
Танк Т-34-85 и мотоцикл Урал во время подготовки исторической военной техники для участия в параде, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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В составе парадного строя задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие типы авиационной техники. "Авиационную часть парада завершат экипажи самолетов МиГ-31К и Су-57, а также три группы самолетов - "тактическое крыло" Липецкого авиацентра, "кубинский бриллиант" в составе пилотажных групп "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29 и шесть штурмовиков Су-25, которые окрашивают небо в цвета российского флага", - рассказали в министерстве.
В ведомстве отметили, что все полеты выполняются на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час. Пятая тренировка авиационной части военного парада прошла в среду над площадкой в подмосковном Алабине. В ней приняли участие более 70 самолетов и вертолетов ВКС.
Высший пилотаж: первая репетиция парада Победы
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В репетиции впервые приняли участие пешие расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации.

Танки Т-34 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
1 из 18

В репетиции впервые приняли участие пешие расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Пешую колонну сформировали из 37 парадных расчетов.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
2 из 18

Пешую колонну сформировали из 37 парадных расчетов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков на репетиции парада Победы.

Главнокомандующий сухопутными войсками МО РФ генерал армии Олег Салюков во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
3 из 18

Главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков на репетиции парада Победы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В этом году в параде впервые задействовали расчет военной полиции.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
4 из 18

В этом году в параде впервые задействовали расчет военной полиции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Всего в репетиции участвовали 12 тысяч военнослужащих.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
5 из 18

Всего в репетиции участвовали 12 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В составе механизированной колонны прошли более 190 единиц военной техники — от танков времен войны до самых современных образцов.

Зенитно-ракетный комплекс Бук-М3 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
6 из 18

В составе механизированной колонны прошли более 190 единиц военной техники — от танков времен войны до самых современных образцов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В колонне были ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", гаубицы "Мста-С" и "Коалиция-СВ", комплексы ПВО "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С" и С-400.

Автономная пусковая установка ПГРК Ярс во время репетиции парада Победы в Алабино
7 из 18

В колонне были ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", гаубицы "Мста-С" и "Коалиция-СВ", комплексы ПВО "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С" и С-400.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Репетиция военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
8 из 18

Репетиция военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Военнослужащие на репетиции военного парада в Алабино.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
9 из 18

Военнослужащие на репетиции военного парада в Алабино.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

В тренировке участвовали пять типов танков: легендарные Т-34, основные машины сегодняшней армии Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" и перспективный Т-14 "Армата".

Танк Т-72Б3 во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
10 из 18

В тренировке участвовали пять типов танков: легендарные Т-34, основные машины сегодняшней армии Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" и перспективный Т-14 "Армата".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Репетиция парада Победы в Алабино.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
11 из 18

Репетиция парада Победы в Алабино.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В колонне также прошли машины семейства "Тайфун", БМП-2, БМП-3 и перспективный "Курганец-25". Вооружение Воздушно-десантных войск представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".

Бронетранспортеры БТР-МДМ Ракушка во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
12 из 18

В колонне также прошли машины семейства "Тайфун", БМП-2, БМП-3 и перспективный "Курганец-25". Вооружение Воздушно-десантных войск представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Военнослужащим в общей сложности предстоит провести 12 совместных тренировок на специальной площадке, имитирующей главную площадь страны.

Военнослужащие во время репетиции военного парада, приуроченного к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, в подмосковном Алабино
13 из 18

Военнослужащим в общей сложности предстоит провести 12 совместных тренировок на специальной площадке, имитирующей главную площадь страны.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Авиационную часть парада представляют 76 самолетов и вертолетов.

Истребитель Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи, которая 5 апреля 2021 года отмечают свое 30-летие, на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке
14 из 18

Авиационную часть парада представляют 76 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

В составе парадного строя авиации — пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолетах Су-30СМ и МиГ-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, истребителей Су-35С, бомбардировщиков Су-34, Су-24М и других типов техники.

Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.
15 из 18

В составе парадного строя авиации — пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолетах Су-30СМ и МиГ-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, истребителей Су-35С, бомбардировщиков Су-34, Су-24М и других типов техники.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Пилот в кабине истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи".

Пилот в кабине истребителя Су-30СМ пилотажной группы Русские витязи во время репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке
16 из 18

Пилот в кабине истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Завершали авиационную часть самолеты, которые на параде окрашивают небо в цвета российского флага.

Штурмовики Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке
17 из 18

Завершали авиационную часть самолеты, которые на параде окрашивают небо в цвета российского флага.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Штурмовик Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.

Штурмовик Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.
18 из 18

Штурмовик Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
1 из 18

В репетиции впервые приняли участие пешие расчеты, механизированная колонна и парадный строй авиации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
2 из 18

Пешую колонну сформировали из 37 парадных расчетов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
3 из 18

Главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков на репетиции парада Победы.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
4 из 18

В этом году в параде впервые задействовали расчет военной полиции.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
5 из 18

Всего в репетиции участвовали 12 тысяч военнослужащих.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 18

В составе механизированной колонны прошли более 190 единиц военной техники — от танков времен войны до самых современных образцов.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 18

В колонне были ракетные комплексы "Искандер-М" и "Ярс", реактивные системы залпового огня "Торнадо-С", гаубицы "Мста-С" и "Коалиция-СВ", комплексы ПВО "Бук-М3", "Тор-М2", "Панцирь-С" и С-400.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
8 из 18

Репетиция военного парада, приуроченного к 76-летию победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 18

Военнослужащие на репетиции военного парада в Алабино.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
10 из 18

В тренировке участвовали пять типов танков: легендарные Т-34, основные машины сегодняшней армии Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" и перспективный Т-14 "Армата".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 18

Репетиция парада Победы в Алабино.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
12 из 18

В колонне также прошли машины семейства "Тайфун", БМП-2, БМП-3 и перспективный "Курганец-25". Вооружение Воздушно-десантных войск представлено боевыми машинами десанта БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 18

Военнослужащим в общей сложности предстоит провести 12 совместных тренировок на специальной площадке, имитирующей главную площадь страны.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
14 из 18

Авиационную часть парада представляют 76 самолетов и вертолетов.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
15 из 18

В составе парадного строя авиации — пилотажные группы "Русские Витязи" и "Стрижи" на самолетах Су-30СМ и МиГ-29, "Беркуты" на вертолетах Ми-28н, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС, истребителей Су-35С, бомбардировщиков Су-34, Су-24М и других типов техники.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
16 из 18

Пилот в кабине истребителя Су-30СМ пилотажной группы "Русские витязи".

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
17 из 18

Завершали авиационную часть самолеты, которые на параде окрашивают небо в цвета российского флага.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
18 из 18

Штурмовик Су-25 на репетиции воздушной части парада Победы в Кубинке.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
 
РоссияСу-30СМВоздушно-космические силы РоссииРусские ВитязиМиГ-29МиГ-31Липецкий авиацентрБезопасность
 
 
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