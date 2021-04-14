https://ria.ru/20210414/aviaparad-1728237887.html

На авиапараде покажут новый элемент с участием Су-35 и Ту-160

На авиапараде покажут новый элемент с участием Су-35 и Ту-160

Воздушно-космические силы покажут новый элемент на авиационном параде в 2021 году: истребители Су-35с сопроводят стратегический ракетоносец Ту-160 дальней... РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T14:13

2021-04-14T14:13

2021-04-14T14:14

россия

су-30см

воздушно-космические силы россии

русские витязи

миг-29

миг-31

липецкий авиацентр

безопасность

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КУБИНКА (Московская область), 14 апр - РИА Новости. Воздушно-космические силы покажут новый элемент на авиационном параде в 2021 году: истребители Су-35с сопроводят стратегический ракетоносец Ту-160 дальней авиации, сообщил журналистам начальник воздушно-огневой и тактической подготовки Центра показа авиационной техники Александр Ивашкин по итогам пятой авиационной тренировки парада.Заместитель командира 237-го Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба по летной подготовке полковник Сергей Осяйкин отметил, что из-за прогрева атмосферы в приземном слое появляется болтанка, которая усложняет пилотирование. "Я считаю, что тренировка прошла сегодня хорошо. Были определенные моменты, потому что начинается прогрев, в приземном слое появляется болтанка, что накладывает определенные особенности на выдерживание места в строю. Но летчики все подготовленные, поэтому это не доставило особых сложностей", - сказал он.Осяйкин пояснил, что в большой группе ведомые, которые стоят крайними, пилотируют по впереди стоящему самолету, который тоже является ведомым. "И каждое отклонение ведущего передается в геометрической прогрессии. Здесь каждый должен прежде всего думать о том человеке, который стоит за ним и которому сложнее", - подчеркнул он.В Минобороны РФ сообщили, что также в этом году воздушную часть парада впервые откроют три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа "Беркуты" на Ми-28Н.В составе парадного строя задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие типы авиационной техники. "Авиационную часть парада завершат экипажи самолетов МиГ-31К и Су-57, а также три группы самолетов - "тактическое крыло" Липецкого авиацентра, "кубинский бриллиант" в составе пилотажных групп "Русские витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29 и шесть штурмовиков Су-25, которые окрашивают небо в цвета российского флага", - рассказали в министерстве.В ведомстве отметили, что все полеты выполняются на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час. Пятая тренировка авиационной части военного парада прошла в среду над площадкой в подмосковном Алабине. В ней приняли участие более 70 самолетов и вертолетов ВКС.

https://ria.ru/20210331/su-35-1603583705.html

https://ria.ru/20210317/tekhnika-1601593940.html

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россия, су-30см, воздушно-космические силы россии, русские витязи, миг-29, миг-31, липецкий авиацентр, безопасность