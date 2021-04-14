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Суд арестовал более 90 машин Арашуковых
Суд арестовал более 90 машин Арашуковых
В рамках следствия наложен арест на более чем 90 автомобилей, принадлежащих семье бывшего сенатора Рауфа Арашукова, об этом стало известно в Верховном суде... РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T17:27
2021-04-14T17:27
россия
газпром газораспределение
рауль арашуков
дело клана арашуковых
рауф арашуков
северный кавказ
lexus
совет федерации рф
санкт-петербург
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В рамках следствия наложен арест на более чем 90 автомобилей, принадлежащих семье бывшего сенатора Рауфа Арашукова, об этом стало известно в Верховном суде России во время рассмотрения ходатайства об изменении подсудности по уголовному делу, передает корреспондент РИА Новости."В рамках следствия установлено, что Арашукову Рауфу и Арашукову Раулю фактически принадлежит более 90 автомобилей, которые оформлены на третьих лиц или организации", - заявил гособвинитель в суде.Верховный суд России продлил обеспечительные меры, наложенные на машины. Среди них есть Porsche, Mercedes, Lexus, Toyota.В деле Арашуковых 20 фигурантов. В зависимости от роли и степени участия предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пп. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ(присвоение или растрата), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ(заведомо ложный донос).Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.Более двух лет назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимавшие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.В конце 2019 года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.
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россия, газпром газораспределение, рауль арашуков, дело клана арашуковых, рауф арашуков, северный кавказ, lexus, совет федерации рф, санкт-петербург, происшествия

Суд арестовал более 90 машин Арашуковых

17:27 14.04.2021
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСоветник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. В рамках следствия наложен арест на более чем 90 автомобилей, принадлежащих семье бывшего сенатора Рауфа Арашукова, об этом стало известно в Верховном суде России во время рассмотрения ходатайства об изменении подсудности по уголовному делу, передает корреспондент РИА Новости.
"В рамках следствия установлено, что Арашукову Рауфу и Арашукову Раулю фактически принадлежит более 90 автомобилей, которые оформлены на третьих лиц или организации", - заявил гособвинитель в суде.
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков после заседания Басманного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября 2020, 12:30
Арашуков пожаловался на переводы из камеры в камеру в "Лефортово"
Верховный суд России продлил обеспечительные меры, наложенные на машины. Среди них есть Porsche, Mercedes, Lexus, Toyota.
В деле Арашуковых 20 фигурантов. В зависимости от роли и степени участия предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пп. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ(присвоение или растрата), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ(заведомо ложный донос).
Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.05.2020
27 мая 2020, 20:52
Рауф Арашуков пожаловался на питание в СИЗО "Лефортово"
Более двух лет назад Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии Совфед лишил Арашукова статуса сенатора. В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ. Под стражу взяты оба Арашукова, а также их родственники и друзья, занимавшие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
В конце 2019 года против Арашукова-старшего были возбуждены четыре новых уголовных дела о растрате. Речь идет о переводе со счетов "Газпром газораспределения Ставрополь" около 760 миллионов рублей на счета подконтрольных ему фирм, а также о хищениях почти 16 миллионов рублей при фиктивном трудоустройстве в эту же организацию его жены и дочери. Обе находятся в розыске.
 
РоссияГазпром газораспределениеРауль АрашуковДело клана АрашуковыхРауф АрашуковСеверный КавказLexusСовет Федерации РФСанкт-ПетербургПроисшествия
 
 
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