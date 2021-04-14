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Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210414/android-1728223477.html
В тестовой версии ОС Android 12 обнаружены неожиданные функции
В тестовой версии ОС Android 12 обнаружены неожиданные функции
В очередной тестовой сборке операционной системы от Google обнаружен ряд новшеств. Доступ к третьей бета-версии Android 12 получил портал XDA-developers. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:12
2021-04-14T15:22
наука
google
google android
технологии
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В очередной тестовой сборке операционной системы от Google обнаружен ряд новшеств. Доступ к третьей бета-версии Android 12 получил портал XDA-developers.Так, пользователям предлагается функция App Pairs, суть которой сводится в объединение приложений в пары для одновременной работы на одном экране. Если раньше это приходилось делать вручную, а система не запоминала сочетание, то теперь все будет автоматизировано.Изменится логика и скриншотов — система предложит специальное меню, в котором пользователь сможет выбрать, какую часть экрана нужно захватить. Аналогичный функционал хорошо известен по смартфонам Xiaomi.Среди нововведений Android 12 beta 3 значатся новое меню управления подключением к интернету, вызов голосового ассистента Google кнопкой включения и многое другое. Анонс новой версии операционной системы запланирован на май, а релизный Android 12 выйдет осенью 2021 года.
https://ria.ru/20210227/android-1599146290.html
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google, google android, технологии

В тестовой версии ОС Android 12 обнаружены неожиданные функции

13:12 14.04.2021 (обновлено: 15:22 14.04.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПокупатели в магазине бытовой техники и электроники "М.Видео"
Покупатели в магазине бытовой техники и электроники М.Видео - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В очередной тестовой сборке операционной системы от Google обнаружен ряд новшеств. Доступ к третьей бета-версии Android 12 получил портал XDA-developers.
Так, пользователям предлагается функция App Pairs, суть которой сводится в объединение приложений в пары для одновременной работы на одном экране. Если раньше это приходилось делать вручную, а система не запоминала сочетание, то теперь все будет автоматизировано.
Изменится логика и скриншотов — система предложит специальное меню, в котором пользователь сможет выбрать, какую часть экрана нужно захватить. Аналогичный функционал хорошо известен по смартфонам Xiaomi.
Среди нововведений Android 12 beta 3 значатся новое меню управления подключением к интернету, вызов голосового ассистента Google кнопкой включения и многое другое. Анонс новой версии операционной системы запланирован на май, а релизный Android 12 выйдет осенью 2021 года.
Cмартфон - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 08:00Наука
Какой станет главная операционка для смартфонов. Честно об Android 12
 
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