https://ria.ru/20210414/android-1728223477.html
В тестовой версии ОС Android 12 обнаружены неожиданные функции
В тестовой версии ОС Android 12 обнаружены неожиданные функции
В очередной тестовой сборке операционной системы от Google обнаружен ряд новшеств. Доступ к третьей бета-версии Android 12 получил портал XDA-developers. РИА Новости, 14.04.2021
2021-04-14T13:12
2021-04-14T13:12
2021-04-14T15:22
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В очередной тестовой сборке операционной системы от Google обнаружен ряд новшеств. Доступ к третьей бета-версии Android 12 получил портал XDA-developers.Так, пользователям предлагается функция App Pairs, суть которой сводится в объединение приложений в пары для одновременной работы на одном экране. Если раньше это приходилось делать вручную, а система не запоминала сочетание, то теперь все будет автоматизировано.Изменится логика и скриншотов — система предложит специальное меню, в котором пользователь сможет выбрать, какую часть экрана нужно захватить. Аналогичный функционал хорошо известен по смартфонам Xiaomi.Среди нововведений Android 12 beta 3 значатся новое меню управления подключением к интернету, вызов голосового ассистента Google кнопкой включения и многое другое. Анонс новой версии операционной системы запланирован на май, а релизный Android 12 выйдет осенью 2021 года.
https://ria.ru/20210227/android-1599146290.html
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google, google android, технологии
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости.
В очередной тестовой сборке операционной системы от Google
обнаружен ряд новшеств. Доступ к третьей бета-версии Android
12 получил
портал XDA-developers.
Так, пользователям предлагается функция App Pairs, суть которой сводится в объединение приложений в пары для одновременной работы на одном экране. Если раньше это приходилось делать вручную, а система не запоминала сочетание, то теперь все будет автоматизировано.
Изменится логика и скриншотов — система предложит специальное меню, в котором пользователь сможет выбрать, какую часть экрана нужно захватить. Аналогичный функционал хорошо известен по смартфонам Xiaomi.
Среди нововведений Android 12 beta 3 значатся новое меню управления подключением к интернету, вызов голосового ассистента Google кнопкой включения и многое другое. Анонс новой версии операционной системы запланирован на май, а релизный Android 12 выйдет осенью 2021 года.