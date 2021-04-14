https://ria.ru/20210414/android-1728223477.html

В тестовой версии ОС Android 12 обнаружены неожиданные функции

В тестовой версии ОС Android 12 обнаружены неожиданные функции

В очередной тестовой сборке операционной системы от Google обнаружен ряд новшеств. Доступ к третьей бета-версии Android 12 получил портал XDA-developers. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-14T13:12

2021-04-14T13:12

2021-04-14T15:22

наука

google

google android

технологии

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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. В очередной тестовой сборке операционной системы от Google обнаружен ряд новшеств. Доступ к третьей бета-версии Android 12 получил портал XDA-developers.Так, пользователям предлагается функция App Pairs, суть которой сводится в объединение приложений в пары для одновременной работы на одном экране. Если раньше это приходилось делать вручную, а система не запоминала сочетание, то теперь все будет автоматизировано.Изменится логика и скриншотов — система предложит специальное меню, в котором пользователь сможет выбрать, какую часть экрана нужно захватить. Аналогичный функционал хорошо известен по смартфонам Xiaomi.Среди нововведений Android 12 beta 3 значатся новое меню управления подключением к интернету, вызов голосового ассистента Google кнопкой включения и многое другое. Анонс новой версии операционной системы запланирован на май, а релизный Android 12 выйдет осенью 2021 года.

https://ria.ru/20210227/android-1599146290.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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