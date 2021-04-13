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Косачев оценил значимость договоренности Путина и Байдена о встрече
Косачев оценил значимость договоренности Путина и Байдена о встрече
Договоренность лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена о встрече является глобальной по своим перспективам и значимости, заявил вице-спикер Совета... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T20:05
2021-04-13T20:28
совет федерации рф
россия
константин косачев
джо байден
владимир путин
сша
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Договоренность лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена о встрече является глобальной по своим перспективам и значимости, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Самое главное - возможная личная встреча в ближайшие месяцы, а также поручения ведомствам и помощникам ее основательно готовить. Это новость не только дня. Это новость глобального уровня и по масштабам, и по значимости, и по перспективам", - написал сенатор в Facebook.Как подчеркнул парламентарий, впереди предстоит труднейшая работа. "Преуменьшать проблемы было бы неправильно. Но когда есть форматы для их обсуждения, для сближения позиций или хотя бы для лучшего понимания обеспокоенностей и намерений друг друга - это уже немало", - отметил он.По мнению Косачева, то, что именно Байден позвонил Путину, "во всех смыслах показательно, особенно в сумятице последнего времени".Разговор президентов России и США свидетельствует о желании "расчистить" двустороннюю повестку, добавил Константин Косачев."Это взаимное желание расчистить, насколько возможно, двустороннюю повестку дня, чтобы не создавать ненужных помех в совместной работе", - написал сенатор в Facebook.По словам Косачева, разговор также свидетельствует о взаимной готовности обсуждать все накопившиеся вопросы в интересах обеспечения стратегической стабильности. "Очень важный шаг вперед", - считает он.Он отметил, что ещё одним важным моментом беседы президентов является "фиксация разногласий, но без их драматизации".
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совет федерации рф, россия, константин косачев, джо байден, владимир путин, сша, в мире

Косачев оценил значимость договоренности Путина и Байдена о встрече

20:05 13.04.2021 (обновлено: 20:28 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Договоренность лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена о встрече является глобальной по своим перспективам и значимости, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Самое главное - возможная личная встреча в ближайшие месяцы, а также поручения ведомствам и помощникам ее основательно готовить. Это новость не только дня. Это новость глобального уровня и по масштабам, и по значимости, и по перспективам", - написал сенатор в Facebook.
Как подчеркнул парламентарий, впереди предстоит труднейшая работа. "Преуменьшать проблемы было бы неправильно. Но когда есть форматы для их обсуждения, для сближения позиций или хотя бы для лучшего понимания обеспокоенностей и намерений друг друга - это уже немало", - отметил он.
По мнению Косачева, то, что именно Байден позвонил Путину, "во всех смыслах показательно, особенно в сумятице последнего времени".
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Разговор президентов России и США свидетельствует о желании "расчистить" двустороннюю повестку, добавил Константин Косачев.
"Это взаимное желание расчистить, насколько возможно, двустороннюю повестку дня, чтобы не создавать ненужных помех в совместной работе", - написал сенатор в Facebook.
По словам Косачева, разговор также свидетельствует о взаимной готовности обсуждать все накопившиеся вопросы в интересах обеспечения стратегической стабильности. "Очень важный шаг вперед", - считает он.
Он отметил, что ещё одним важным моментом беседы президентов является "фиксация разногласий, но без их драматизации".
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Совет Федерации РФРоссияКонстантин КосачевДжо БайденВладимир ПутинСШАВ мире
 
 
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