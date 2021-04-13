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Лавров прокомментировал просьбу Германии по данным о российских войсках
Лавров прокомментировал просьбу Германии по данным о российских войсках
Россия хотела бы получить от Германии информацию по Алексею Навальному, если Берлин, в свою очередь, просит данные о передвижении российских войск вблизи... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T10:10
2021-04-13T12:07
ив роше
сергей лавров
алексей навальный
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
владимир путин
москва
берлин (город)
украина
в мире
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия хотела бы получить от Германии информацию по Алексею Навальному, если Берлин, в свою очередь, просит данные о передвижении российских войск вблизи границы с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе РФ и Украины, выразила мнение, что Россия должна объяснить передвижения своих войск."Мы хотели бы, чтобы уважали право Российской Федерации проводить те или иные мероприятия на своей территории. А что касается германской стороны, у нее оказался при известных обстоятельствах господин Навальный, о состоянии здоровья которого нам германская сторона до сих пор ничего не рассказывает", - сказал Лавров на пресс-конференции в Тегеране.При этом, по его словам, в адрес российского руководства звучат бездоказательные обвинения в том, что Навальный был отравлен на российской территории."Ни единого факта нам не предоставили. Поэтому я бы хотел, если уж госпожа Крамп-Карренбауэр так одержима необходимостью получать информацию по тому или иному поводу, чтобы она отвечала нам взаимностью и добилась от своего правительства предоставления той информации, которую от нас тщательно скрывают немецкие коллеги", - подчеркнул Лавров.Навального в августе прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". При этом власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у местной разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы России представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали российские прокуратура и полиция.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Ранее ряд стран Запада заявили, что РФ должна объяснить передвижения своих войск на границе с Украиной. В Кремле ответили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20210405/voyska-1604305426.html
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ив роше, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир путин, москва, берлин (город), украина, в мире

Лавров прокомментировал просьбу Германии по данным о российских войсках

10:10 13.04.2021 (обновлено: 12:07 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия хотела бы получить от Германии информацию по Алексею Навальному, если Берлин, в свою очередь, просит данные о передвижении российских войск вблизи границы с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе РФ и Украины, выразила мнение, что Россия должна объяснить передвижения своих войск.
"Мы хотели бы, чтобы уважали право Российской Федерации проводить те или иные мероприятия на своей территории. А что касается германской стороны, у нее оказался при известных обстоятельствах господин Навальный, о состоянии здоровья которого нам германская сторона до сих пор ничего не рассказывает", - сказал Лавров на пресс-конференции в Тегеране.
При этом, по его словам, в адрес российского руководства звучат бездоказательные обвинения в том, что Навальный был отравлен на российской территории.
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"Ни единого факта нам не предоставили. Поэтому я бы хотел, если уж госпожа Крамп-Карренбауэр так одержима необходимостью получать информацию по тому или иному поводу, чтобы она отвечала нам взаимностью и добилась от своего правительства предоставления той информации, которую от нас тщательно скрывают немецкие коллеги", - подчеркнул Лавров.
Навального в августе прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". При этом власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у местной разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".
В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы России представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали российские прокуратура и полиция.
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Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.
Ранее ряд стран Запада заявили, что РФ должна объяснить передвижения своих войск на границе с Украиной. В Кремле ответили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
Ив РошеСергей ЛавровАлексей НавальныйФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Владимир ПутинМоскваБерлин (город)УкраинаВ мире
 
 
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