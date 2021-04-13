https://ria.ru/20210413/voyska-1728021888.html

Лавров прокомментировал просьбу Германии по данным о российских войсках

Лавров прокомментировал просьбу Германии по данным о российских войсках

Россия хотела бы получить от Германии информацию по Алексею Навальному, если Берлин, в свою очередь, просит данные о передвижении российских войск вблизи... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T10:10

2021-04-13T10:10

2021-04-13T12:07

ив роше

сергей лавров

алексей навальный

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Россия хотела бы получить от Германии информацию по Алексею Навальному, если Берлин, в свою очередь, просит данные о передвижении российских войск вблизи границы с Украиной, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, комментируя сообщения о ситуации на границе РФ и Украины, выразила мнение, что Россия должна объяснить передвижения своих войск."Мы хотели бы, чтобы уважали право Российской Федерации проводить те или иные мероприятия на своей территории. А что касается германской стороны, у нее оказался при известных обстоятельствах господин Навальный, о состоянии здоровья которого нам германская сторона до сих пор ничего не рассказывает", - сказал Лавров на пресс-конференции в Тегеране.При этом, по его словам, в адрес российского руководства звучат бездоказательные обвинения в том, что Навальный был отравлен на российской территории."Ни единого факта нам не предоставили. Поэтому я бы хотел, если уж госпожа Крамп-Карренбауэр так одержима необходимостью получать информацию по тому или иному поводу, чтобы она отвечала нам взаимностью и добилась от своего правительства предоставления той информации, которую от нас тщательно скрывают немецкие коллеги", - подчеркнул Лавров.Навального в августе прошлого года госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". При этом власти ФРГ ранее не стали отрицать, что у местной разведки BND с 1990-х годов был доступ к боевому отравляющему средству "Новичок".В декабре президент РФ Владимир Путин заявил, что по поводу "отравления" Навального проводится проверка, но уголовное дело без материалов завести нельзя, а Запад игнорирует просьбы России представить хотя бы официальное заключение по инциденту. Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали российские прокуратура и полиция.Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН – по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.Ранее ряд стран Запада заявили, что РФ должна объяснить передвижения своих войск на границе с Украиной. В Кремле ответили, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и не должно никого волновать. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210405/voyska-1604305426.html

https://ria.ru/20210331/pentagon-1603716262.html

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ив роше, сергей лавров, алексей навальный, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), владимир путин, москва, берлин (город), украина, в мире