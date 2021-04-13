https://ria.ru/20210413/vaktsina-1728153392.html

ЮАР решила приостановить использование вакцины Johnson & Johnson

ЮАР решила приостановить использование вакцины Johnson & Johnson

ЮАР решила временно приостановить использование вакцины против коронавируса от компании Johnson & Johnson, сообщает телеканал eNCA со ссылкой на министра... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T20:43

2021-04-13T20:43

2021-04-13T20:43

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. ЮАР решила временно приостановить использование вакцины против коронавируса от компании Johnson & Johnson, сообщает телеканал eNCA со ссылкой на министра здравоохранения страны Звели Мкхизе.По словам Мкхизе, ЮАР решила временно приостановить использование вакцины от J&J до тех пор, пока не будет должным образом исследована причинно-следственная связь между образованием тромбов и самой вакциной.Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от COVID-19 препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson "из соображений предосторожности". Johnson & Johnson выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что решила отложить применение своей вакцины от коронавируса в Европе. Компания сообщила, что ей известно о случаях образования тромбов после вакцинации препаратом J&J.В начале апреля Южноафриканское управление по регулированию медицинских товаров (SAHPRA) зарегистрировало вакцину от коронавируса производства компании Janssen, входящей в холдинг Johnson & Johnson. Сообщалось, что власти ЮАР договорились о получении 31 миллиона доз препарата разработки компании Johnson & Johnson. Более 269 тысяч медработников в ЮАР были привиты этой вакциной, вакцинация широких слоев населения должна была стартовать 17 мая.

https://ria.ru/20210413/vaktsina-1728150864.html

европа

юар

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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, johnson & johnson, европа, юар, сша, в мире