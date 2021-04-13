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Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что приписываемые России "агрессивные действия" у границ станут проверкой отношения Запада к Киеву. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T03:48
2021-04-13T03:54
ситуация на украине
россия
владимир зеленский
сша
украина
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что приписываемые России "агрессивные действия" у границ станут проверкой отношения Запада к Киеву.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения в начале апреля. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученной информацией. Позже в беседе с РИА Новости он опроверг информацию американской стороны о том, что контакты по теме Украины прошли на уровне глав МИД и Минобороны России и США.Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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ситуация на украине, россия, владимир зеленский, сша, украина, в мире

Зеленский: активность России станет проверкой отношений Запада и Киева

03:48 13.04.2021 (обновлено: 03:54 13.04.2021)
 
© РИА Новости / СтрингерПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что приписываемые России "агрессивные действия" у границ станут проверкой отношения Запада к Киеву.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

"То, что они хотят сделать, это поднять градус настолько, чтобы показать, что Запад будет колебаться в вопросе поддержки Украины, что они на самом деле не считают нас партнером. Это своего рода испытание", - сказал Зеленский журналу Time.

США призвали Россию объяснить эти предполагаемые передвижения и заявили о готовности к общению. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял РИА Новости, что американской стороне даны пояснения в начале апреля. Он отмечал, что в "тональности и перспективе", предложенной США, Россия вести диалог не будет, и Вашингтону придется удовлетвориться уже полученной информацией. Позже в беседе с РИА Новости он опроверг информацию американской стороны о том, что контакты по теме Украины прошли на уровне глав МИД и Минобороны России и США.
Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
01:52
Глава офиса Зеленского посетовал на отсутствие у Украины ЗРК Patriot
 
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