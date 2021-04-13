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В Миннесоте продолжаются столкновения после убийства афроамериканца Райта

В Миннесоте продолжаются столкновения после убийства афроамериканца Райта

Столкновения правоохранителей и протестующих после убийства афроамериканца Данте Райта сотрудницей полиции второй день продолжаются в американском городе... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T08:41

2021-04-13T08:41

2021-04-13T09:14

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ВАШИНГТОН, 13 апр - РИА Новости. Столкновения правоохранителей и протестующих после убийства афроамериканца Данте Райта сотрудницей полиции второй день продолжаются в американском городе Бруклин-Сентер, несмотря на введение комендантского часа, сообщает телеканал CBS.Несколько сотен членов Национальной гвардии штата Миннесота привлечены к обеспечению порядка в городе. Ожидается, что их число будет расти.Правоохранители применяют слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона демонстрантов, немалое число которых собрались вокруг здания местного полицейского участка и требуют привлечь виновных к ответственности. Сотрудники правоохранительных органов после начала комендантского часа не раз отдавали приказ демонстрантам разойтись, однако их призывы остались без внимания.Участники беспорядков в понедельник бросают в правоохранителей бутылки, кирпичи и снаряды, а также используют лазеры, отмечают власти, обеспечивающие безопасность во время слушаний по делу экс-полицейского Дерека Шовина в Миннеаполисе.Ранее мэр Бруклин-Сентер Майк Эллиот ввел комендантский час из-за протестов после гибели темнокожего мужчины. Эллиот призвал протестующих жителей вернуться домой.Полиция Миннесоты заявила, что сотрудница полиции с 26-летним стажем перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила темнокожего Райта, вырвавшегося из рук правоохранителей при задержании. Сообщалось, что полиция остановила машину за нарушение правил дорожного движения, при проверке выяснилось, что был выдан ордер на арест водителя. Гибель Райта вызвала демонстрации протеста.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/ssha-1597271974.html

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