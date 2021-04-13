Косачев призвал россиян, запланировавших отдых в Турции, к патриотизму
08:57 13.04.2021 (обновлено: 10:32 13.04.2021)
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал россиян, запланировавших ранее свой отдых в Турции, проявить патриотизм и гражданскую солидарность и посчитать для себя невозможным отдыхать в стране, чьи власти заявили об "аннексии" Крыма.
"Вне зависимости от действий властей должна же быть и гражданская солидарность. Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых. И это было бы по-настоящему мощным ответом нашего общества на заявления лидера страны, приглашающей к себе на отдых россиян и рассчитывающей на их любовь к тёплому морю, а не к родине", - написал Косачев в Facebook.
Он напомнил, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее о том, что Турция не признает "аннексию" Крыма и выступает в защиту территориальной целостности Украины.
"Заявления Эрдогана прозвучали уже после того, как люди спланировали свой отпуск, и они, разумеется, имели полное право так поступить. Но так хотелось бы, чтобы уже после таких заявлений хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали бы для себя невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан, по собственному выбору, а не из-за отменённых авиарейсов", - заявил Косачев.
Вместе с тем он не исключил, что "начнётся нытьё типа "вы там сами разбирайтесь, а у меня планы рухнули".
Сенатор отметил, что уже появились расчеты, что ограничение авиасообщения с Турцией затронет планы около 500 тысяч россиян, забронировавших на этот период поездки в эту страну.
"В Крыму живет около 2 миллионов граждан России, в Севастополе - ещё около 500 тысяч. Это их Эрдоган не считает гражданами России, а (президент Украины Владимир) Зеленский, которого он столь решительно поддержал, считает оккупантами. На каждого "турецкого" отпускника - по пять сограждан, которых они не считают свободными людьми", - сказал он.
Россия ограничила в понедельник авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.