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https://ria.ru/20210413/turtsiya-1728011658.html
Косачев призвал россиян, запланировавших отдых в Турции, к патриотизму
Косачев призвал россиян, запланировавших отдых в Турции, к патриотизму
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал россиян, запланировавших ранее свой отдых в Турции, проявить патриотизм и гражданскую солидарность и... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T08:57
2021-04-13T10:32
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
совет федерации рф
константин косачев
турция
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал россиян, запланировавших ранее свой отдых в Турции, проявить патриотизм и гражданскую солидарность и посчитать для себя невозможным отдыхать в стране, чьи власти заявили об "аннексии" Крыма.Он напомнил, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее о том, что Турция не признает "аннексию" Крыма и выступает в защиту территориальной целостности Украины.Вместе с тем он не исключил, что "начнётся нытьё типа "вы там сами разбирайтесь, а у меня планы рухнули".Сенатор отметил, что уже появились расчеты, что ограничение авиасообщения с Турцией затронет планы около 500 тысяч россиян, забронировавших на этот период поездки в эту страну.Россия ограничила в понедельник авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.
https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727993422.html
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россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф, константин косачев, турция, украина

Косачев призвал россиян, запланировавших отдых в Турции, к патриотизму

08:57 13.04.2021 (обновлено: 10:32 13.04.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал россиян, запланировавших ранее свой отдых в Турции, проявить патриотизм и гражданскую солидарность и посчитать для себя невозможным отдыхать в стране, чьи власти заявили об "аннексии" Крыма.
"Вне зависимости от действий властей должна же быть и гражданская солидарность. Именно в таких ситуациях нация проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых. И это было бы по-настоящему мощным ответом нашего общества на заявления лидера страны, приглашающей к себе на отдых россиян и рассчитывающей на их любовь к тёплому морю, а не к родине", - написал Косачев в Facebook.
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Он напомнил, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее о том, что Турция не признает "аннексию" Крыма и выступает в защиту территориальной целостности Украины.
"Заявления Эрдогана прозвучали уже после того, как люди спланировали свой отпуск, и они, разумеется, имели полное право так поступить. Но так хотелось бы, чтобы уже после таких заявлений хотя бы какая-то часть, если не все отпускники, посчитали бы для себя невозможным отдыхать в стране, посягающей на права и свободы миллионов их сограждан, по собственному выбору, а не из-за отменённых авиарейсов", - заявил Косачев.
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08:10Туризм
Турция однозначно под запретом — слишком опасно. Где теперь отдыхать?
Вместе с тем он не исключил, что "начнётся нытьё типа "вы там сами разбирайтесь, а у меня планы рухнули".
Сенатор отметил, что уже появились расчеты, что ограничение авиасообщения с Турцией затронет планы около 500 тысяч россиян, забронировавших на этот период поездки в эту страну.
"В Крыму живет около 2 миллионов граждан России, в Севастополе - ещё около 500 тысяч. Это их Эрдоган не считает гражданами России, а (президент Украины Владимир) Зеленский, которого он столь решительно поддержал, считает оккупантами. На каждого "турецкого" отпускника - по пять сограждан, которых они не считают свободными людьми", - сказал он.
Россия ограничила в понедельник авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.
 
РоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Совет Федерации РФКонстантин КосачевТурцияУкраина
 
 
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