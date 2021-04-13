https://ria.ru/20210413/turtsiya-1728011658.html

Косачев призвал россиян, запланировавших отдых в Турции, к патриотизму

Косачев призвал россиян, запланировавших отдых в Турции, к патриотизму

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал россиян, запланировавших ранее свой отдых в Турции, проявить патриотизм и гражданскую солидарность и... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T08:57

2021-04-13T08:57

2021-04-13T10:32

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

совет федерации рф

константин косачев

турция

украина

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев призвал россиян, запланировавших ранее свой отдых в Турции, проявить патриотизм и гражданскую солидарность и посчитать для себя невозможным отдыхать в стране, чьи власти заявили об "аннексии" Крыма.Он напомнил, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее о том, что Турция не признает "аннексию" Крыма и выступает в защиту территориальной целостности Украины.Вместе с тем он не исключил, что "начнётся нытьё типа "вы там сами разбирайтесь, а у меня планы рухнули".Сенатор отметил, что уже появились расчеты, что ограничение авиасообщения с Турцией затронет планы около 500 тысяч россиян, забронировавших на этот период поездки в эту страну.Россия ограничила в понедельник авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны.

https://ria.ru/20210412/koronavirus-1727993422.html

https://ria.ru/20210413/turtsiya-1727985458.html

россия

турция

украина

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россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), совет федерации рф, константин косачев, турция, украина