https://ria.ru/20210413/sud-1728096838.html

Волгоградец отсудил 700 тысяч рублей за неисправный полотенцесушитель

Волгоградец отсудил 700 тысяч рублей за неисправный полотенцесушитель

Суд обязал владельца магазина в Волгограде выплатить более 700 тысяч рублей компенсации покупателю за потоп в квартире из-за некачественного полотенцесушителя,... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T15:56

2021-04-13T15:56

2021-04-13T15:56

волгоградский областной суд

волгоград

волгоградская область

происшествия

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ВОЛГОГРАД, 13 апр - РИА Новости. Суд обязал владельца магазина в Волгограде выплатить более 700 тысяч рублей компенсации покупателю за потоп в квартире из-за некачественного полотенцесушителя, сообщила журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская.По информации суда, в 2016 году житель Волгограда купил в магазине полотенцесушитель, установил дома, а через некоторое время квартиру затопило, была испорчена мебель. Согласно акту коммунальной службы, по данным суда, причиной аварии стал полотенцесушитель, вода протекала через сварочные швы. Покупатель потребовал от магазина вернуть деньги за товар и компенсировать причиненный ущерб, но продавец отдал только 5 тысяч рублей за сам полотенцесушитель, мужчина обратился в суд. В суде была назначена экспертиза, которая определила размер причиненного ущерба в 478 тысяч рублей. По информации ведомства, суд первой инстанции отказал в иске покупателю, он обжаловал это решение."Апелляционным определением Волгоградского областного суда решение Центрального районного суда Волгограда отменено, с индивидуального предпринимателя в пользу истца взыскана сумма материального ущерба – 478 780 рублей, штраф – 239 390 рублей, расходы на оценку – 4099 рублей", - сообщила Вальковская.

https://radiosputnik.ria.ru/20210217/kredit-1597907222.html

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волгоградский областной суд, волгоград, волгоградская область, происшествия