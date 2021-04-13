https://ria.ru/20210413/sovfed-1728092002.html

В Совфеде заявили о росте угрозы терактов с применением беспилотников

В Совфеде заявили о росте угрозы терактов с применением беспилотников

Угроза совершения терактов в России с применением беспилотников нарастает, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T15:29

2021-04-13T15:29

2021-04-13T15:29

россия

виктор бондарев

совет федерации рф

технологии

безопасность

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Угроза совершения терактов в России с применением беспилотников нарастает, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.Сенаторы обсудили дополнительные меры по защите от незаконного использования беспилотных воздушных судов в местах массового пребывания людей, на территориях оборонно-промышленного, ядерного, химического, топливно-энергетического комплексов страны, объектах жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, других критически важных и потенциально опасных объектах.В частности, решено рассмотреть возможность использования инициативных разработок стационарных и мобильных комплексов противодействия беспилотников и дальнейшего принятия их на вооружение и оснащения подразделений, осуществляющих охрану и оборону важных государственных объектов.Сенаторы считают необходимым внести изменения в воздушное законодательство Российской Федерации, которые ввели бы обязательное наступление ответственности за нарушения правил безопасности полетов беспилотников,Также они обсудят возможность принятия законов, направленных на пресечение незаконного использования беспилотников в воздушном пространстве над потенциально опасными объектами обеспечивающими их физическую защиту подразделениями ведомственной охраны и частными охранными предприятиями.

https://ria.ru/20210411/rebenok-1727767542.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210409/fsb-1727606591.html

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2021

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россия, виктор бондарев, совет федерации рф, технологии, безопасность