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В Совфеде заявили о росте угрозы терактов с применением беспилотников
В Совфеде заявили о росте угрозы терактов с применением беспилотников
Угроза совершения терактов в России с применением беспилотников нарастает, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T15:29
2021-04-13T15:29
россия
виктор бондарев
совет федерации рф
технологии
безопасность
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Угроза совершения терактов в России с применением беспилотников нарастает, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.Сенаторы обсудили дополнительные меры по защите от незаконного использования беспилотных воздушных судов в местах массового пребывания людей, на территориях оборонно-промышленного, ядерного, химического, топливно-энергетического комплексов страны, объектах жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, других критически важных и потенциально опасных объектах.В частности, решено рассмотреть возможность использования инициативных разработок стационарных и мобильных комплексов противодействия беспилотников и дальнейшего принятия их на вооружение и оснащения подразделений, осуществляющих охрану и оборону важных государственных объектов.Сенаторы считают необходимым внести изменения в воздушное законодательство Российской Федерации, которые ввели бы обязательное наступление ответственности за нарушения правил безопасности полетов беспилотников,Также они обсудят возможность принятия законов, направленных на пресечение незаконного использования беспилотников в воздушном пространстве над потенциально опасными объектами обеспечивающими их физическую защиту подразделениями ведомственной охраны и частными охранными предприятиями.
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россия, виктор бондарев, совет федерации рф, технологии, безопасность

В Совфеде заявили о росте угрозы терактов с применением беспилотников

15:29 13.04.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Угроза совершения терактов в России с применением беспилотников нарастает, заявил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
"Бурное развитие технических решений позволяет постоянно расширять сферу применения беспилотной авиации. При этом она обеспечивает не только интересы государственного и коммерческого развития. Нарастание угрозы совершения противоправных действий, в том числе террористических, с применением беспилотников требует построения в России надежной системы защиты граждан и территорий", - сказал он на совещании в Совфеде.
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Сенаторы обсудили дополнительные меры по защите от незаконного использования беспилотных воздушных судов в местах массового пребывания людей, на территориях оборонно-промышленного, ядерного, химического, топливно-энергетического комплексов страны, объектах жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, других критически важных и потенциально опасных объектах.
В частности, решено рассмотреть возможность использования инициативных разработок стационарных и мобильных комплексов противодействия беспилотников и дальнейшего принятия их на вооружение и оснащения подразделений, осуществляющих охрану и оборону важных государственных объектов.
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Сенаторы считают необходимым внести изменения в воздушное законодательство Российской Федерации, которые ввели бы обязательное наступление ответственности за нарушения правил безопасности полетов беспилотников,
Также они обсудят возможность принятия законов, направленных на пресечение незаконного использования беспилотников в воздушном пространстве над потенциально опасными объектами обеспечивающими их физическую защиту подразделениями ведомственной охраны и частными охранными предприятиями.
 
РоссияВиктор БондаревСовет Федерации РФТехнологииБезопасность
 
 
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