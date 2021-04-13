https://ria.ru/20210413/shoygu-1728128231.html

Шойгу сообщил о переброске войск НАТО к российским границам

Шойгу сообщил о переброске войск НАТО к российским границам

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о переброске войск США и их союзников по НАТО к российским границам. РИА Новости, 14.04.2021

2021-04-13T18:04

2021-04-13T18:04

2021-04-14T02:12

россия

арктика

нато

сергей рябков

дмитрий песков

сергей шойгу

сша

безопасность

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал о переброске войск США и их союзников по НАТО к российским границам.По его словам, основная часть подразделений расквартирована в Причерноморье и Балтийском регионе. Их общая численность составляет около 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц вооружения и военной техники, включая стратегическую авиацию.Разведка и ученияГлава военного ведомства также указал на увеличение частоты разведывательных операций войск альянса."В Польше и странах Балтии усиливаются группировки войск США, принята и реализуется американская концепция "четыре по тридцать", по сравнению с прошлым годом в два раза увеличена интенсивность воздушной разведки и в полтора раза — морской", — сказал он.Также министр напомнил, что этой весной запланированы крупнейшие учения НАТО за последние 30 лет Defender Europe — 2021.Обстановка в АрктикеПомимо этого, Шойгу заявил, что сложной остается ситуация на северных рубежах России — в Арктике. Он объяснил это ростом конкуренции между ведущими мировыми державами за ресурсы Северного Ледовитого океана и доступ к транспортным коммуникациям."США и их союзники по НАТО наращивают морские и сухопутные группировки в Арктике, увеличивают интенсивность боевой подготовки, расширяют и модернизируют военную инфраструктуру", — отметил он.В то же время министр подчеркнул, что эти действия вписываются в общий тренд политики Брюсселя. Он добавил, что за последние три года альянс нарастил военную активность у российских границ.Ответ РоссииШойгу также поделился подробностями проходящих сейчас учений российских войск у западных границ страны, который продлятся еще две недели."В течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи Российской Федерации в районы выполнения учебно-боевых задач", — сказал Шойгу на совещании в Североморске во вторник.Он подчеркнул, что "войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны". Министр также отметил, что Северный флот российских ВМС может эффективно противостоять всем угрозам и вызовам в регионе Арктики и Северного Ледовитого океана."Он оснащается современной военной техникой, адаптированной к применению в суровых климатических условиях. Активно ведется боевая подготовка, проводятся различные исследовательские мероприятия", — рассказал министр обороны.Он также напомнил, что на прошлой неделе завершилась комплексная арктическая экспедиция "Умка-2021"."Значение трудно переоценить. Впервые в истории советского подводного флота, российского флота было осуществлено всплытие из подо льда одновременно трех атомных подводных лодок", — сказал Шойгу.Ранее Вашингтон заявил об эскалации "российской агрессии" в Донбассе и призвал Москву объяснить передвижение войск у границ с Украиной и в Крыму. В ответ замминистра иностранных дел Сергей Рябков отметил, что США уже предоставлялись все необходимые комментарии. Он назвал неприемлемой тональность американской стороны и добавил, что Вашингтону придется довольствоваться уже полученной информацией. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремль не обязан кому-либо объяснять передвижение войск внутри страны.

https://ria.ru/20210413/donbass-1728102104.html

https://ria.ru/20210408/provokatsiya-1727252863.html

https://ria.ru/20210408/sverkhderzhava-1727245479.html

https://ria.ru/20210326/diplomatiya-1602839251.html

https://ria.ru/20210406/ukraina-1604427141.html

россия

арктика

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россия, арктика, нато, сергей рябков, дмитрий песков, сергей шойгу, сша, безопасность