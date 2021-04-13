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Шойгу прибыл с инспекцией на Северный флот
Шойгу прибыл с инспекцией на Северный флот
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник прибыл на Северный флот. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T11:21
2021-04-13T11:21
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
сергей шойгу
безопасность
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СЕВЕРОМОРСК, 13 апр – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник прибыл на Северный флот.Также Шойгу заслушает командование флота по вопросам развития социальной инфраструктуры.В завершение поездки министр проведет совещание с командованием Военно-морского флота, представителями центральных органов военного управления министерства обороны РФ, Минпромторга и военно-промышленного комплекса. Будет обсуждаться выполнение государственного оборонного заказа по модернизации тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов" предприятиями промышленности.
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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сергей шойгу, безопасность

Шойгу прибыл с инспекцией на Северный флот

11:21 13.04.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Читать ria.ru в
СЕВЕРОМОРСК, 13 апр – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник прибыл на Северный флот.
"В рамках рабочей поездки министр обороны проинспектирует пункт базирования, а также инфраструктуру причального фронта атомных подводных крейсеров "Борей" и "Борей-А", - сообщили журналистам в российском военном ведомстве.
Роботизированный комплекс - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
9 апреля, 11:56
Минобороны расширит линейку военных роботов, заявил Шойгу
Также Шойгу заслушает командование флота по вопросам развития социальной инфраструктуры.
В завершение поездки министр проведет совещание с командованием Военно-морского флота, представителями центральных органов военного управления министерства обороны РФ, Минпромторга и военно-промышленного комплекса. Будет обсуждаться выполнение государственного оборонного заказа по модернизации тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов" предприятиями промышленности.
 
РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Сергей ШойгуБезопасность
 
 
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