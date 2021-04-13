https://ria.ru/20210413/shoygu-1728032919.html

Шойгу прибыл с инспекцией на Северный флот

Шойгу прибыл с инспекцией на Северный флот

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник прибыл на Северный флот. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T11:21

2021-04-13T11:21

2021-04-13T11:21

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

сергей шойгу

безопасность

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СЕВЕРОМОРСК, 13 апр – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник прибыл на Северный флот.Также Шойгу заслушает командование флота по вопросам развития социальной инфраструктуры.В завершение поездки министр проведет совещание с командованием Военно-морского флота, представителями центральных органов военного управления министерства обороны РФ, Минпромторга и военно-промышленного комплекса. Будет обсуждаться выполнение государственного оборонного заказа по модернизации тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов" предприятиями промышленности.

https://ria.ru/20210409/roboty-1727503031.html

россия

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2021

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россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сергей шойгу, безопасность