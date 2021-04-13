https://ria.ru/20210413/shoygu-1728032919.html
Шойгу прибыл с инспекцией на Северный флот
Шойгу прибыл с инспекцией на Северный флот
Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник прибыл на Северный флот. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T11:21
2021-04-13T11:21
2021-04-13T11:21
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
сергей шойгу
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155616/06/1556160619_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_aaef0fbd1c961ace15a4e969453f1fbf.jpg
СЕВЕРОМОРСК, 13 апр – РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу во вторник прибыл на Северный флот.Также Шойгу заслушает командование флота по вопросам развития социальной инфраструктуры.В завершение поездки министр проведет совещание с командованием Военно-морского флота, представителями центральных органов военного управления министерства обороны РФ, Минпромторга и военно-промышленного комплекса. Будет обсуждаться выполнение государственного оборонного заказа по модернизации тяжёлого авианесущего крейсера "Адмирал флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов" предприятиями промышленности.
https://ria.ru/20210409/roboty-1727503031.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155616/06/1556160619_54:0:2783:2047_1920x0_80_0_0_eda666dd256d7132043b231cf4c0f81e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), сергей шойгу, безопасность