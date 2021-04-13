Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210413/sheremetevo-1728162907.html
В "Шереметьево" высказались о попадании жидкости для самолетов в Клязьму
В "Шереметьево" высказались о попадании жидкости для самолетов в Клязьму
"Шереметьево" планирует окончательно решить проблему попадания противообледенительной жидкости для самолетов в реку Клязьма к 2023 году, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T22:48
2021-04-13T22:48
россия
светлана радионова
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
шереметьево (аэропорт)
экология
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/37741/68/377416816_0:443:2027:1583_1920x0_80_0_0_a52dee6a34a207e0535c6f5240632c28.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. "Шереметьево" планирует окончательно решить проблему попадания противообледенительной жидкости для самолетов в реку Клязьма к 2023 году, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее сообщила, что жидкость для обработки самолетов от обледенения, используемая в "Шереметьево", попадает в Клязьму, из-за чего предельно допустимая концентрация этиленгликоля, который входит в ее состав, превышена в реке Клязьма в 6-10 раз, а в ручье, впадающем в реку, – в 604 раза.Захаренкова отметила, что очистные сооружения на водовыпуске аэродрома "Шереметьево" находятся в ведении государства. Их реконструкция и строительство должны были идти за счет федерального бюджета, но проект не был реализован до конца. Концессионное соглашение, заключенное между аэропортом и РФ в 2018 году, позволит завершить строительство и ввести в эксплуатацию очистные сооружения за счет собственных средств аэропорта."Аэропорт уже вложил 100 миллионов рублей собственных средств, всего планирует вложить 3 миллиарда рублей на реконструкцию очистных сооружений. Качество очистки сбрасываемых сточных вод от загрязняющих веществ будет приведено в соответствие с действующими нормативами. Передача соответствующих объектов по концессионному соглашению осуществлена в 2019 году. 29 января 2019 года утверждена дорожная карта мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию очистных сооружений аэродрома "Шереметьево", - сказала Захаренкова."Мероприятия, направленные на реконструкцию очистных сооружений на водовыпуске, осуществлялись в строгом соответствии со сроками, установленными дорожной картой и обязательствами, принятыми "Шереметьево" перед РФ", - добавила она.Чтобы предотвратить негативное воздействие на окружающую среду, "Шереметьево" разработало дорожную карту, по которой уже выполняются компенсационные мероприятия."В частности, за счет собственных средств "Шереметьево" построены и введены в эксплуатацию временные очистные модули, проводятся постоянные работы по приему, транспортировке и очистке загрязненных поверхностных стоков с привлечением специализированной организации, производится своевременный вывоз снега в результате уборки перрона и взлетно-посадочных полос и другое", - пояснила Захаренкова.Она отметила, что аэропорт реализует меры по приведению сточных вод в соответствие с требованиями государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
https://ria.ru/20201030/zagryaznenie-1582294752.html
https://ria.ru/20210413/baykalsk-1728129362.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/37741/68/377416816_0:253:2027:1773_1920x0_80_0_0_828d1df370c852bcbd337f980bd460e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), шереметьево (аэропорт), экология, общество

В "Шереметьево" высказались о попадании жидкости для самолетов в Клязьму

22:48 13.04.2021
 
© РИА Новости / А. Князев / Перейти в фотобанкАэропорт "Шереметьево"
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© РИА Новости / А. Князев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. "Шереметьево" планирует окончательно решить проблему попадания противообледенительной жидкости для самолетов в реку Клязьма к 2023 году, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее сообщила, что жидкость для обработки самолетов от обледенения, используемая в "Шереметьево", попадает в Клязьму, из-за чего предельно допустимая концентрация этиленгликоля, который входит в ее состав, превышена в реке Клязьма в 6-10 раз, а в ручье, впадающем в реку, – в 604 раза.
Захаренкова отметила, что очистные сооружения на водовыпуске аэродрома "Шереметьево" находятся в ведении государства. Их реконструкция и строительство должны были идти за счет федерального бюджета, но проект не был реализован до конца. Концессионное соглашение, заключенное между аэропортом и РФ в 2018 году, позволит завершить строительство и ввести в эксплуатацию очистные сооружения за счет собственных средств аэропорта.
"Аэропорт уже вложил 100 миллионов рублей собственных средств, всего планирует вложить 3 миллиарда рублей на реконструкцию очистных сооружений. Качество очистки сбрасываемых сточных вод от загрязняющих веществ будет приведено в соответствие с действующими нормативами. Передача соответствующих объектов по концессионному соглашению осуществлена в 2019 году. 29 января 2019 года утверждена дорожная карта мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию очистных сооружений аэродрома "Шереметьево", - сказала Захаренкова.
Вид на тайгу - РИА Новости, 1920, 30.10.2020
30 октября 2020, 15:11
Активисты выявили 78 фактов загрязнения сибирских рек золотодобытчиками
"Мероприятия, направленные на реконструкцию очистных сооружений на водовыпуске, осуществлялись в строгом соответствии со сроками, установленными дорожной картой и обязательствами, принятыми "Шереметьево" перед РФ", - добавила она.

По словам Захаренковой, изменение экологического законодательства сделало невозможным завершение реконструкции этих сооружений по изначальному проекту, пришлось готовить новый проект. "Это, в свою очередь, определяет соответствующие изменения сроков реализации дорожной карты на 2023 год", - добавила она.

Чтобы предотвратить негативное воздействие на окружающую среду, "Шереметьево" разработало дорожную карту, по которой уже выполняются компенсационные мероприятия.
"В частности, за счет собственных средств "Шереметьево" построены и введены в эксплуатацию временные очистные модули, проводятся постоянные работы по приему, транспортировке и очистке загрязненных поверхностных стоков с привлечением специализированной организации, производится своевременный вывоз снега в результате уборки перрона и взлетно-посадочных полос и другое", - пояснила Захаренкова.
Она отметила, что аэропорт реализует меры по приведению сточных вод в соответствие с требованиями государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
Вчера, 18:07
Губернатор Иркутской области заявил о риске утечки отходов БЦБК в Байкал
 
РоссияСветлана РадионоваФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Шереметьево (аэропорт)ЭкологияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:33В МИД обозначили план действий в случае отключения от SWIFT
04:25В Амурском заливе дельфин застрял на отмели
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
Лента новостейМолния