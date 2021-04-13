https://ria.ru/20210413/sheremetevo-1728162907.html

В "Шереметьево" высказались о попадании жидкости для самолетов в Клязьму

В "Шереметьево" высказались о попадании жидкости для самолетов в Клязьму

"Шереметьево" планирует окончательно решить проблему попадания противообледенительной жидкости для самолетов в реку Клязьма к 2023 году, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T22:48

2021-04-13T22:48

2021-04-13T22:48

россия

светлана радионова

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

шереметьево (аэропорт)

экология

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/37741/68/377416816_0:443:2027:1583_1920x0_80_0_0_a52dee6a34a207e0535c6f5240632c28.jpg

МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. "Шереметьево" планирует окончательно решить проблему попадания противообледенительной жидкости для самолетов в реку Клязьма к 2023 году, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее сообщила, что жидкость для обработки самолетов от обледенения, используемая в "Шереметьево", попадает в Клязьму, из-за чего предельно допустимая концентрация этиленгликоля, который входит в ее состав, превышена в реке Клязьма в 6-10 раз, а в ручье, впадающем в реку, – в 604 раза.Захаренкова отметила, что очистные сооружения на водовыпуске аэродрома "Шереметьево" находятся в ведении государства. Их реконструкция и строительство должны были идти за счет федерального бюджета, но проект не был реализован до конца. Концессионное соглашение, заключенное между аэропортом и РФ в 2018 году, позволит завершить строительство и ввести в эксплуатацию очистные сооружения за счет собственных средств аэропорта."Аэропорт уже вложил 100 миллионов рублей собственных средств, всего планирует вложить 3 миллиарда рублей на реконструкцию очистных сооружений. Качество очистки сбрасываемых сточных вод от загрязняющих веществ будет приведено в соответствие с действующими нормативами. Передача соответствующих объектов по концессионному соглашению осуществлена в 2019 году. 29 января 2019 года утверждена дорожная карта мероприятий, направленных на строительство и реконструкцию очистных сооружений аэродрома "Шереметьево", - сказала Захаренкова."Мероприятия, направленные на реконструкцию очистных сооружений на водовыпуске, осуществлялись в строгом соответствии со сроками, установленными дорожной картой и обязательствами, принятыми "Шереметьево" перед РФ", - добавила она.Чтобы предотвратить негативное воздействие на окружающую среду, "Шереметьево" разработало дорожную карту, по которой уже выполняются компенсационные мероприятия."В частности, за счет собственных средств "Шереметьево" построены и введены в эксплуатацию временные очистные модули, проводятся постоянные работы по приему, транспортировке и очистке загрязненных поверхностных стоков с привлечением специализированной организации, производится своевременный вывоз снега в результате уборки перрона и взлетно-посадочных полос и другое", - пояснила Захаренкова.Она отметила, что аэропорт реализует меры по приведению сточных вод в соответствие с требованиями государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

https://ria.ru/20201030/zagryaznenie-1582294752.html

https://ria.ru/20210413/baykalsk-1728129362.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, светлана радионова, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), шереметьево (аэропорт), экология, общество