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В Петербурге провели уникальную операцию по повторной пересадке сердца
В Петербурге провели уникальную операцию по повторной пересадке сердца
Хирурги Научного медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Петербурге выполнили уникальную операцию по повторной пересадке сердца ребенку. Об этом РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T16:46
2021-04-13T16:46
2021-04-13T17:55
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Хирурги Научного медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Петербурге выполнили уникальную операцию по повторной пересадке сердца ребенку. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.Пациентом стал 11-летний мальчик из Саранска, которому три года назад пересадили сердце в Индии. Через месяц после этого у него стал развиваться коронарит — болезнь коронарных артерий, из-за которой они воспаляются и зарастают изнутри. Чтобы предотвратить инфаркт миокарда, мальчику несколько раз делали стентирование, а затем медики решились на повторную пересадку. "Ретрансплантацию сердца в Центре Алмазова делали впервые, а с учетом того, что на операционном столе оказался ребенок, мы четко осознавали уровень ответственности, которая на нас легла", — рассказал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии № 3 Вадим Гребенник.По его словам, операция длилась четыре с половиной часа и прошла успешно. Сейчас мальчик в реанимации.Руководитель НИЛ торакальной хирургии Центра Алмазова, главный внештатный специалист-трансплантолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Герман Николаев отметил, что это была первая подобная операция в Петербурге, а в России насчитывается лишь несколько таких хирургических вмешательств."Даже в мире такие случаи крайне редки, ведь для того, чтобы пересадить органы ребенку, нужно предпринять очень много усилий и соблюсти различные условия. Несмотря на все сложности, врачам удалось успешно выполнить эту операцию", — сказал он.
https://ria.ru/20210408/koronavirus-1727306885.html
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россия, здоровье - общество, санкт-петербург, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости. Хирурги Научного медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Петербурге выполнили уникальную операцию по повторной пересадке сердца ребенку. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.
Пациентом стал 11-летний мальчик из Саранска, которому три года назад пересадили сердце в Индии
. Через месяц после этого у него стал развиваться коронарит — болезнь коронарных артерий, из-за которой они воспаляются и зарастают изнутри. Чтобы предотвратить инфаркт миокарда, мальчику несколько раз делали стентирование, а затем медики решились на повторную пересадку.
"Ретрансплантацию сердца в Центре Алмазова делали впервые, а с учетом того, что на операционном столе оказался ребенок, мы четко осознавали уровень ответственности, которая на нас легла", — рассказал заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии № 3 Вадим Гребенник.
По его словам, операция длилась четыре с половиной часа и прошла успешно. Сейчас мальчик в реанимации.
Руководитель НИЛ торакальной хирургии Центра Алмазова, главный внештатный специалист-трансплантолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Герман Николаев отметил, что это была первая подобная операция в Петербурге, а в России насчитывается лишь несколько таких хирургических вмешательств.
"Даже в мире такие случаи крайне редки, ведь для того, чтобы пересадить органы ребенку, нужно предпринять очень много усилий и соблюсти различные условия. Несмотря на все сложности, врачам удалось успешно выполнить эту операцию", — сказал он.