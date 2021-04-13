https://ria.ru/20210413/sanatorii-1728042879.html
Названы регионы России с самым дешевым отдыхом в санаториях
Названы регионы России с самым дешевым отдыхом в санаториях
Эксперты представили рейтинг курортов России с наиболее доступными ценами для отдыха и лечения в санаториях в летний сезон-2021, сообщает ТурСтат со ссылкой на... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:35
2021-04-13T13:35
2021-04-13T13:35
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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Эксперты представили рейтинг курортов России с наиболее доступными ценами для отдыха и лечения в санаториях в летний сезон-2021, сообщает ТурСтат со ссылкой на портал Санатории-России.рф.По данным аналитиков, стоимость путевок в здравницы Центральной России и Поволжья в два разе дешевле, чем на Черноморские курорты.Первую пятерку регионов с наиболее доступными по ценам санаториями составили Курская (примерно 1850 рублей в сутки) и Владимирская области (1950 рублей), Марий Эл (2030 рублей), Орловская (2070 рублей) и Брянская (2090 рублей) области.В десятку также вошли Курганская область (2150 рублей), Забайкальский край (2190 рублей), Тульская (2200 рублей), Костромская (2220 рублей) и Амурская (2230 рублей) области.В Крыму дешевле всего летний отдых обойдется в санаториях Коктебеля (3160 рублей), дороже всего — в Ялте (4850 рублей).В Краснодарском крае наиболее доступные здравницы расположены в Туапсе, где суточное пребывание с питанием и лечением стоит в среднем 3120 рублей. Больше всего заплатить придется за отдых в Сочи: в среднем 4380 рублей в сутки.В санаториях Кавказских Минеральных Вод дешевле всего в Железноводске — менее трех тысяч рублей, дороже — в Кисловодске (3680 рублей).
https://ria.ru/20210404/kislovodsk-1603445449.html
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куда поехать, россия, цены, поволжье, новости - туризм, республика марий эл, амурская область, орловская область, курская область, владимирская область, костромская область, коктебель, курганская область, брянская область, отдых
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Эксперты представили рейтинг курортов России с наиболее доступными ценами для отдыха и лечения в санаториях в летний сезон-2021, сообщает ТурСтат со ссылкой на портал Санатории-России.рф.
По данным аналитиков, стоимость путевок в здравницы Центральной России и Поволжья в два разе дешевле, чем на Черноморские курорты.
Первую пятерку регионов с наиболее доступными по ценам санаториями составили Курская (примерно 1850 рублей в сутки) и Владимирская области (1950 рублей), Марий Эл (2030 рублей), Орловская (2070 рублей) и Брянская (2090 рублей) области.
В десятку также вошли Курганская область (2150 рублей), Забайкальский край (2190 рублей), Тульская (2200 рублей), Костромская (2220 рублей) и Амурская (2230 рублей) области.
В Крыму дешевле всего летний отдых обойдется в санаториях Коктебеля (3160 рублей), дороже всего — в Ялте (4850 рублей).
В Краснодарском крае наиболее доступные здравницы расположены в Туапсе, где суточное пребывание с питанием и лечением стоит в среднем 3120 рублей. Больше всего заплатить придется за отдых в Сочи: в среднем 4380 рублей в сутки.
В санаториях Кавказских Минеральных Вод дешевле всего в Железноводске — менее трех тысяч рублей, дороже — в Кисловодске (3680 рублей).