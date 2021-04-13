https://ria.ru/20210413/sanatorii-1728042879.html

Названы регионы России с самым дешевым отдыхом в санаториях

Названы регионы России с самым дешевым отдыхом в санаториях

Эксперты представили рейтинг курортов России с наиболее доступными ценами для отдыха и лечения в санаториях в летний сезон-2021, сообщает ТурСтат со ссылкой на... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T13:35

2021-04-13T13:35

2021-04-13T13:35

туризм

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республика марий эл

амурская область

орловская область

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МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Эксперты представили рейтинг курортов России с наиболее доступными ценами для отдыха и лечения в санаториях в летний сезон-2021, сообщает ТурСтат со ссылкой на портал Санатории-России.рф.По данным аналитиков, стоимость путевок в здравницы Центральной России и Поволжья в два разе дешевле, чем на Черноморские курорты.Первую пятерку регионов с наиболее доступными по ценам санаториями составили Курская (примерно 1850 рублей в сутки) и Владимирская области (1950 рублей), Марий Эл (2030 рублей), Орловская (2070 рублей) и Брянская (2090 рублей) области.В десятку также вошли Курганская область (2150 рублей), Забайкальский край (2190 рублей), Тульская (2200 рублей), Костромская (2220 рублей) и Амурская (2230 рублей) области.В Крыму дешевле всего летний отдых обойдется в санаториях Коктебеля (3160 рублей), дороже всего — в Ялте (4850 рублей).В Краснодарском крае наиболее доступные здравницы расположены в Туапсе, где суточное пребывание с питанием и лечением стоит в среднем 3120 рублей. Больше всего заплатить придется за отдых в Сочи: в среднем 4380 рублей в сутки.В санаториях Кавказских Минеральных Вод дешевле всего в Железноводске — менее трех тысяч рублей, дороже — в Кисловодске (3680 рублей).

https://ria.ru/20210404/kislovodsk-1603445449.html

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курганская область

брянская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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