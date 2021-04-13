Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210413/sanatorii-1728042879.html
Названы регионы России с самым дешевым отдыхом в санаториях
Названы регионы России с самым дешевым отдыхом в санаториях
Эксперты представили рейтинг курортов России с наиболее доступными ценами для отдыха и лечения в санаториях в летний сезон-2021, сообщает ТурСтат со ссылкой на... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T13:35
2021-04-13T13:35
туризм
куда поехать
россия
цены
поволжье
новости - туризм
республика марий эл
амурская область
орловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572531764_0:62:1001:625_1920x0_80_0_0_e18c3b03f9e9afc78af8382985241a84.jpg
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Эксперты представили рейтинг курортов России с наиболее доступными ценами для отдыха и лечения в санаториях в летний сезон-2021, сообщает ТурСтат со ссылкой на портал Санатории-России.рф.По данным аналитиков, стоимость путевок в здравницы Центральной России и Поволжья в два разе дешевле, чем на Черноморские курорты.Первую пятерку регионов с наиболее доступными по ценам санаториями составили Курская (примерно 1850 рублей в сутки) и Владимирская области (1950 рублей), Марий Эл (2030 рублей), Орловская (2070 рублей) и Брянская (2090 рублей) области.В десятку также вошли Курганская область (2150 рублей), Забайкальский край (2190 рублей), Тульская (2200 рублей), Костромская (2220 рублей) и Амурская (2230 рублей) области.В Крыму дешевле всего летний отдых обойдется в санаториях Коктебеля (3160 рублей), дороже всего — в Ялте (4850 рублей).В Краснодарском крае наиболее доступные здравницы расположены в Туапсе, где суточное пребывание с питанием и лечением стоит в среднем 3120 рублей. Больше всего заплатить придется за отдых в Сочи: в среднем 4380 рублей в сутки.В санаториях Кавказских Минеральных Вод дешевле всего в Железноводске — менее трех тысяч рублей, дороже — в Кисловодске (3680 рублей).
https://ria.ru/20210404/kislovodsk-1603445449.html
россия
поволжье
амурская область
орловская область
курская область
владимирская область
костромская область
коктебель
курганская область
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572531764_46:0:935:667_1920x0_80_0_0_217bf93e29d8f5106545a1c56a345346.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
куда поехать, россия, цены, поволжье, новости - туризм, республика марий эл, амурская область, орловская область, курская область, владимирская область, костромская область, коктебель, курганская область, брянская область, отдых

Названы регионы России с самым дешевым отдыхом в санаториях

13:35 13.04.2021
 
© Фото : Санаторий "Пятигорский Нарзан"Санаторий "Пятигорский Нарзан"
Санаторий Пятигорский Нарзан - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© Фото : Санаторий "Пятигорский Нарзан"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Эксперты представили рейтинг курортов России с наиболее доступными ценами для отдыха и лечения в санаториях в летний сезон-2021, сообщает ТурСтат со ссылкой на портал Санатории-России.рф.
По данным аналитиков, стоимость путевок в здравницы Центральной России и Поволжья в два разе дешевле, чем на Черноморские курорты.
Первую пятерку регионов с наиболее доступными по ценам санаториями составили Курская (примерно 1850 рублей в сутки) и Владимирская области (1950 рублей), Марий Эл (2030 рублей), Орловская (2070 рублей) и Брянская (2090 рублей) области.
В десятку также вошли Курганская область (2150 рублей), Забайкальский край (2190 рублей), Тульская (2200 рублей), Костромская (2220 рублей) и Амурская (2230 рублей) области.
В Крыму дешевле всего летний отдых обойдется в санаториях Коктебеля (3160 рублей), дороже всего — в Ялте (4850 рублей).
В Краснодарском крае наиболее доступные здравницы расположены в Туапсе, где суточное пребывание с питанием и лечением стоит в среднем 3120 рублей. Больше всего заплатить придется за отдых в Сочи: в среднем 4380 рублей в сутки.
В санаториях Кавказских Минеральных Вод дешевле всего в Железноводске — менее трех тысяч рублей, дороже — в Кисловодске (3680 рублей).
Города России. Пятигорск - РИА Новости, 1920, 04.04.2021
4 апреля, 08:00Туризм
Мифы и реальные истории: что посмотреть на курортах Кавминвод
 
Туризмкуда поехатьРоссияЦеныПоволжьеНовости - ТуризмРеспублика Марий ЭлАмурская областьОрловская областьКурская областьВладимирская областьКостромская областьКоктебельКурганская областьБрянская областьОтдых
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:33В МИД обозначили план действий в случае отключения от SWIFT
04:25В Амурском заливе дельфин застрял на отмели
04:10Назван способ обезопасить публичный Wi-Fi
04:08Times: Великобритания выведет почти весь свой контингент из Афганистана
04:05"Известия": фармкомпании и активисты заявили о риске дефицита лекарств
04:01В нескольких районах Камчатки объявили лавинную опасность
03:49В Хабаровском крае начали проверку из-за обезглавленного тигра
03:42СМИ: не менее 20 человек погибли при ДТП с автобусом в Египте
03:38СМИ сообщило о гибели в Нигере около 20 учеников при пожаре в школе
03:30Разработчик назвал особенности создающейся многоразовой ракеты "Крыло-СВ"
03:13Вильфанд рассказал, каким будет лето
03:12На Чукотке осудили экс-замглавы фирмы за попытку обокрасть "Почту России"
03:07Эксперт оценила необходимость обязательной вакцинации для ряда профессий
02:42Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации
02:20NI предрек гибель "миллионов американцев" при столкновении с Россией
02:15Эксперт рассказал какой дефект автомобиля может оказаться фатальным
02:10Россиянам объяснили, какое молоко полезнее
02:02В Литве пенсионер умер сразу после прививки от COVID-19 вакциной Moderna
01:51Постпред России оценил решение Ирана обогащать уран до 60 процентов
01:47МИД Швеции вызвал посла России на фоне обвинений в кибератаках
Лента новостейМолния