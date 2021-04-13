https://ria.ru/20210413/razvedchik-1728038520.html

Кембриджская пятерка: как агенты СССР работали в спецслужбах Британии

Кембриджская пятерка: как агенты СССР работали в спецслужбах Британии

Как советские шпионы почти 30 лет скрытно работали в ключевых госорганах и спецслужбах Британии. Почему представители лучших английских семей сами решили работать на разведку СССР. От секретных данных нацистов до атомного оружия американцев: главные успехи легендарных агентов. Кем были самые эффективные советские разведчики XX века?

2021-04-13T14:00

2021-04-13T14:00

2021-04-13T14:00

кембридж

форин-офис

франклин рузвельт

уинстон черчилль

россия

вероника крашенинникова

прохоровка

курская битва

секретная служба сша

ядерное оружие

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Кембриджская пятерка: как агенты СССР работали в спецслужбах Британии Как советские шпионы почти 30 лет скрытно работали в ключевых госорганах и спецслужбах Британии. Почему представители лучших английских семей сами решили работать на разведку СССР. От секретных данных нацистов до атомного оружия американцев: главные успехи легендарных агентов. Кем были самые эффективные советские разведчики XX века? audio/mpeg

Кембриджская пятерка: как агенты СССР работали в спецслужбах Британии Как советские шпионы почти 30 лет скрытно работали в ключевых госорганах и спецслужбах Британии. Почему представители лучших английских семей сами решили работать на разведку СССР. От секретных данных нацистов до атомного оружия американцев: главные успехи легендарных агентов. Кем были самые эффективные советские разведчики XX века? audio/mpeg

О судьбе, работе и успехах легендарных разведчиков рассказала историк и политолог Вероника Крашенинникова. Эпизод подготовлен совместно с проектом Cambridge 5 и Музеем современной истории России.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовила Артем Буфтяк Эксперт эпизода: Вероника КрашенинниковаГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Наталья ШашинаМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кембридж, форин-офис, франклин рузвельт, уинстон черчилль, россия, вероника крашенинникова, прохоровка, курская битва, секретная служба сша, ядерное оружие, армия, аудио, фбр, ми-6, ми-5, нквд ссср, холодная война (1946-1991), центральное разведывательное управление (цру), иосиф сталин (джугашвили), великобритания, франция, германия, сша, кембриджская пятерка, советский , великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ссср, коминтерн, история, общество