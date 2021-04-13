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Истории.doc
Подкаст о незаурядных людях и событиях. Как работает таксидермист, чем жили заключенные ГУЛАГа, что такое Мурочинский дацан: ищем самые необычные истории.
https://ria.ru/20210413/razvedchik-1728038520.html
Кембриджская пятерка: как агенты СССР работали в спецслужбах Британии
Кембриджская пятерка: как агенты СССР работали в спецслужбах Британии
Как советские шпионы почти 30 лет скрытно работали в ключевых госорганах и спецслужбах Британии. Почему представители лучших английских семей сами решили работать на разведку СССР. От секретных данных нацистов до атомного оружия американцев: главные успехи легендарных агентов. Кем были самые эффективные советские разведчики XX века?
2021-04-13T14:00
2021-04-13T14:00
кембридж
форин-офис
франклин рузвельт
уинстон черчилль
россия
вероника крашенинникова
прохоровка
курская битва
секретная служба сша
ядерное оружие
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Кембриджская пятерка: как агенты СССР работали в спецслужбах Британии
Как советские шпионы почти 30 лет скрытно работали в ключевых госорганах и спецслужбах Британии. Почему представители лучших английских семей сами решили работать на разведку СССР. От секретных данных нацистов до атомного оружия американцев: главные успехи легендарных агентов. Кем были самые эффективные советские разведчики XX века?
audio/mpeg
Кембриджская пятерка: как агенты СССР работали в спецслужбах Британии
Как советские шпионы почти 30 лет скрытно работали в ключевых госорганах и спецслужбах Британии. Почему представители лучших английских семей сами решили работать на разведку СССР. От секретных данных нацистов до атомного оружия американцев: главные успехи легендарных агентов. Кем были самые эффективные советские разведчики XX века?
audio/mpeg
О судьбе, работе и успехах легендарных разведчиков рассказала историк и политолог Вероника Крашенинникова. Эпизод подготовлен совместно с проектом Cambridge 5 и Музеем современной истории России.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Эпизод подготовила Артем Буфтяк Эксперт эпизода: Вероника КрашенинниковаГолоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Наталья ШашинаМонтаж: Андрей ТемновСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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кембридж, форин-офис, франклин рузвельт, уинстон черчилль, россия, вероника крашенинникова, прохоровка, курская битва, секретная служба сша, ядерное оружие, армия, аудио, фбр, ми-6, ми-5, нквд ссср, холодная война (1946-1991), центральное разведывательное управление (цру), иосиф сталин (джугашвили), великобритания, франция, германия, сша, кембриджская пятерка, советский , великая отечественная война (1941-1945), вторая мировая война (1939-1945), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), ссср, коминтерн, история, общество

Кембриджская пятерка: как агенты СССР работали в спецслужбах Британии

14:00 13.04.2021
 
Истории.doc
Кембриджская пятерка: как агенты СССР работали в спецслужбах Британии
Вчера, 14:00
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Как советские шпионы почти 30 лет скрытно работали в ключевых госорганах и спецслужбах Британии. Почему представители лучших английских семей сами решили работать на разведку СССР. От секретных данных нацистов до атомного оружия американцев: главные успехи легендарных агентов. Кем были самые эффективные советские разведчики XX века?
О судьбе, работе и успехах легендарных разведчиков рассказала историк и политолог Вероника Крашенинникова. Эпизод подготовлен совместно с проектом Cambridge 5 и Музеем современной истории России.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод подготовила Артем Буфтяк
Эксперт эпизода: Вероника Крашенинникова
Голоса эпизода: Артем Буфтяк, Игорь Кривицкий, Наталья Шашина
Монтаж: Андрей Темнов
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Истории.docКембриджФорин-офисФранклин РузвельтУинстон ЧерчилльРоссияВероника КрашенинниковаПрохоровкаКурская битваСекретная служба СШАядерное оружиеАрмияФБРМи-6Ми-5НКВД СССРХолодная война (1946-1991)Центральное разведывательное управление (ЦРУ)Иосиф Сталин (Джугашвили)ВеликобританияФранцияГерманияСШАКембриджская пятеркаСоветскийВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)СССРКоминтернисторияОбщество
 
 
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