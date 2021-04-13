Экспортеры приостановили закупку российской пшеницы, сообщили СМИ
09:49 13.04.2021 (обновлено: 11:42 13.04.2021)
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВыращивание сельскохозяйственных культур в Красноярском крае
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Крупные компании прекратили покупку пшеницы для её дальнейшего экспорта, так как не готовы работать с высокими экспортными пошлинами и ждут падения внутренних цен перед новым урожаем, сообщает во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Действующая экспортная пошлина составляет 59 долларов за тонну. Эксперты отмечают, что со 2 июня заработает новый механизм расчета пошлины и она снизится до 21 доллара при цене 230 долларов за тонну, что сделает бизнес экспортеров привлекательнее. Однако ситуация создаст и риски, компании могут просто не успеть с закупками. Запасы пшеницы в России далеко не рекордные, отмечает директор "Совэкона" Андрей Сизов.
По данным одного из источников газеты, с рынка фактически ушли Louis Dreyfus, KZP, Bunge и Sierentz Global Merchants. Другие собеседники издания добавляют, что закупки приостановили Cargill и Gemcorp. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, докупать партии продолжают Объединенная зерновая компания и "пара других игроков" в рамках контрактов, заключенных по более высоким ценам.
Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин говорит, что большинство экспортеров "вообще не торопятся с закупками". По его словам, производители и перекупщики ждут, что пошлину отменят, и не готовы учитывать ее в цене. Зернин пояснил, что такое упорство спровоцирует резкую коррекцию цен вместо плавного снижения, когда возникнет необходимость освобождать элеваторы под новый урожай.
По данным "Совэкона", на прошлой неделе средние цены на российскую пшеницу с 12,5%-ным протеином снизились на 4 доллара, до 244 долларов за тонну (FOB). Внутри страны пшеница третьего класса в среднем подешевела на 75 рублей, до 13,55 тысячи рублей за тонну, четвертого — на 50 рублей, до 13,52 тысячи. Динамика при этом несколько замедлилась. За последнюю неделю марта цены снижались на 225–250 рублей за тонну, пишет газета.
В Минсельхозе полагают, что основная причина приостановок закупок — ожидание снижения внутренних цен в преддверии нового урожая, а фактор пошлин уже отыгран в цене зерновых. Это подтверждается и выигрышем экспортерами пяти из шести лотов на последних торгах египетской госкомпании GASC, поясняют в министерстве. Там считают, что Россия сохранит ведущие позиции в экспорте пшеницы. По таможенным данным, с начала сезона РФ экспортировала 39,1 миллиона тонн, включая 32,4 миллиона тонн пшеницы, что на 22% и 17% больше, чем годом ранее, соответственно.