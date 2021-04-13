https://ria.ru/20210413/pshenitsa-1728018909.html

Экспортеры приостановили закупку российской пшеницы, сообщили СМИ

Экспортеры приостановили закупку российской пшеницы, сообщили СМИ

Крупные компании прекратили покупку пшеницы для её дальнейшего экспорта, так как не готовы работать с высокими экспортными пошлинами и ждут падения внутренних... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T09:49

2021-04-13T09:49

2021-04-13T11:42

россия

cargill

объединенная зерновая компания

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

общество

экономика

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Крупные компании прекратили покупку пшеницы для её дальнейшего экспорта, так как не готовы работать с высокими экспортными пошлинами и ждут падения внутренних цен перед новым урожаем, сообщает во вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.Действующая экспортная пошлина составляет 59 долларов за тонну. Эксперты отмечают, что со 2 июня заработает новый механизм расчета пошлины и она снизится до 21 доллара при цене 230 долларов за тонну, что сделает бизнес экспортеров привлекательнее. Однако ситуация создаст и риски, компании могут просто не успеть с закупками. Запасы пшеницы в России далеко не рекордные, отмечает директор "Совэкона" Андрей Сизов.По данным одного из источников газеты, с рынка фактически ушли Louis Dreyfus, KZP, Bunge и Sierentz Global Merchants. Другие собеседники издания добавляют, что закупки приостановили Cargill и Gemcorp. По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, докупать партии продолжают Объединенная зерновая компания и "пара других игроков" в рамках контрактов, заключенных по более высоким ценам.Глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин говорит, что большинство экспортеров "вообще не торопятся с закупками". По его словам, производители и перекупщики ждут, что пошлину отменят, и не готовы учитывать ее в цене. Зернин пояснил, что такое упорство спровоцирует резкую коррекцию цен вместо плавного снижения, когда возникнет необходимость освобождать элеваторы под новый урожай.По данным "Совэкона", на прошлой неделе средние цены на российскую пшеницу с 12,5%-ным протеином снизились на 4 доллара, до 244 долларов за тонну (FOB). Внутри страны пшеница третьего класса в среднем подешевела на 75 рублей, до 13,55 тысячи рублей за тонну, четвертого — на 50 рублей, до 13,52 тысячи. Динамика при этом несколько замедлилась. За последнюю неделю марта цены снижались на 225–250 рублей за тонну, пишет газета.В Минсельхозе полагают, что основная причина приостановок закупок — ожидание снижения внутренних цен в преддверии нового урожая, а фактор пошлин уже отыгран в цене зерновых. Это подтверждается и выигрышем экспортерами пяти из шести лотов на последних торгах египетской госкомпании GASC, поясняют в министерстве. Там считают, что Россия сохранит ведущие позиции в экспорте пшеницы. По таможенным данным, с начала сезона РФ экспортировала 39,1 миллиона тонн, включая 32,4 миллиона тонн пшеницы, что на 22% и 17% больше, чем годом ранее, соответственно.

https://ria.ru/20210406/tseny-1727094857.html

https://ria.ru/20210316/rost-1601525012.html

https://ria.ru/20210407/dgtu-1727104651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, cargill, объединенная зерновая компания, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество, экономика