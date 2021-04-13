https://ria.ru/20210413/protesty-1728011935.html
В Миннесоте протесты после убийства Данте Райта переросли в мародерство
В Миннесоте протесты после убийства Данте Райта переросли в мародерство
Протесты после убийства афроамериканца Данте Райта в городе Бруклин-Сентер привели к мародерству, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T09:02
2021-04-13T09:02
2021-04-13T10:29
джордж флойд
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БРУКЛИН-СЕНТЕР (Миннесота), 13 апр — РИА Новости. Протесты после убийства афроамериканца Данте Райта в городе Бруклин-Сентер привели к мародерству, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье в полиции Миннесоты заявили, что их сотрудница перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила Райта, оказавшего сопротивление при задержании. В знак протеста люди вышли на улицы.В понедельник вечером силовикам удалось усмирить демонстрантов с помощью слезоточивого газа и светошумовых гранат.Сейчас город патрулируют бойцы Нацгвардии с автоматами и спецсредствами для разгона толпы, повсюду видны бронеавтомобили.В магазине Dollar Tree по соседству с городским управлением полиции выбиты стекла, опрокинуты полки с товарами. Также пострадал находящийся поблизости салон сотовой связи.В Бруклин-Сентер, как и в Миннеаполисе, действует комендантский час.Данте Райта убили на фоне продолжающегося процесса над полицейским Дереком Шовином, который в 2020 году в Миннеаполисе участвовал в задержании афроамериканца Джорджа Флойда, закончившемся его смертью. Это происшествие спровоцировало волну массовых демонстраций и беспорядков по всей стране.
https://radiosputnik.ria.ru/20210212/ssha-1597271974.html
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джордж флойд, миннеаполис, в мире
БРУКЛИН-СЕНТЕР (Миннесота), 13 апр — РИА Новости. Протесты после убийства афроамериканца Данте Райта в городе Бруклин-Сентер привели к мародерству, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в полиции Миннесоты заявили, что их сотрудница перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила Райта, оказавшего сопротивление при задержании. В знак протеста люди вышли на улицы.
В понедельник вечером силовикам удалось усмирить демонстрантов с помощью слезоточивого газа и светошумовых гранат.
Сейчас город патрулируют бойцы Нацгвардии с автоматами и спецсредствами для разгона толпы, повсюду видны бронеавтомобили.
В магазине Dollar Tree по соседству с городским управлением полиции выбиты стекла, опрокинуты полки с товарами. Также пострадал находящийся поблизости салон сотовой связи.
В Бруклин-Сентер, как и в Миннеаполисе
, действует комендантский час.
Данте Райта убили на фоне продолжающегося процесса над полицейским Дереком Шовином, который в 2020 году в Миннеаполисе участвовал в задержании афроамериканца Джорджа Флойда
, закончившемся его смертью. Это происшествие спровоцировало волну массовых демонстраций и беспорядков по всей стране.