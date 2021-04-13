https://ria.ru/20210413/protesty-1728011935.html

В Миннесоте протесты после убийства Данте Райта переросли в мародерство

В Миннесоте протесты после убийства Данте Райта переросли в мародерство

Протесты после убийства афроамериканца Данте Райта в городе Бруклин-Сентер привели к мародерству, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T09:02

2021-04-13T09:02

2021-04-13T10:29

джордж флойд

миннеаполис

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728013395_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33d8e0959dd937d7dd5fbb9b68c8b0cd.jpg

БРУКЛИН-СЕНТЕР (Миннесота), 13 апр — РИА Новости. Протесты после убийства афроамериканца Данте Райта в городе Бруклин-Сентер привели к мародерству, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье в полиции Миннесоты заявили, что их сотрудница перепутала электрошокер с пистолетом и застрелила Райта, оказавшего сопротивление при задержании. В знак протеста люди вышли на улицы.В понедельник вечером силовикам удалось усмирить демонстрантов с помощью слезоточивого газа и светошумовых гранат.Сейчас город патрулируют бойцы Нацгвардии с автоматами и спецсредствами для разгона толпы, повсюду видны бронеавтомобили.В магазине Dollar Tree по соседству с городским управлением полиции выбиты стекла, опрокинуты полки с товарами. Также пострадал находящийся поблизости салон сотовой связи.В Бруклин-Сентер, как и в Миннеаполисе, действует комендантский час.Данте Райта убили на фоне продолжающегося процесса над полицейским Дереком Шовином, который в 2020 году в Миннеаполисе участвовал в задержании афроамериканца Джорджа Флойда, закончившемся его смертью. Это происшествие спровоцировало волну массовых демонстраций и беспорядков по всей стране.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/ssha-1597271974.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210406/floyd-1604385530.html

миннеаполис

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, миннеаполис, в мире