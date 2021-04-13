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Пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога
Пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога
Причиной крупного пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге мог стать поджог, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:16
2021-04-13T12:28
санкт-петербург
происшествия
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Причиной крупного пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге мог стать поджог, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки, пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров и затем почти потушен, но впоследствии загорелись завалы. Сейчас борьба с огнем продолжается.При этом из материалов городских властей известно, что несколько лет назад обсуждалась идея застроить территорию "Невской мануфактуры", была даже согласована концепция, в рамках которой предполагалось возвести девятиэтажные жилые дома с парковками, парк, пешеходные зоны и другие объекты. Архитектурная доминанта обновленной территории должна была иметь высоту 60 метров.Проект планировала реализовать компания "Невское наследие" - комментарием этой организации о судьбе задуманного проекта агентство пока не располагает. Сейчас на территории исторического памятника капитальное строительство запрещено. Также нельзя увеличивать "объемно-пространственные характеристики" исторических объектов.
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санкт-петербург, происшествия

Пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога

12:16 13.04.2021 (обновлено: 12:28 13.04.2021)
 
© REUTERS / Anton VaganovПожар в здании фабрики "Невская мануфактура" на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге
Пожар в здании фабрики Невская мануфактура на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
© REUTERS / Anton Vaganov
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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Причиной крупного пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге мог стать поджог, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.

"Предварительная причина — умышленный поджог", — сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.

В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки, пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров и затем почти потушен, но впоследствии загорелись завалы. Сейчас борьба с огнем продолжается.
При этом из материалов городских властей известно, что несколько лет назад обсуждалась идея застроить территорию "Невской мануфактуры", была даже согласована концепция, в рамках которой предполагалось возвести девятиэтажные жилые дома с парковками, парк, пешеходные зоны и другие объекты. Архитектурная доминанта обновленной территории должна была иметь высоту 60 метров.
Пожар на фабрике Невская мануфактура - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
09:56
Гендиректора "Невской мануфактуры" задержали по делу о гибели пожарного
Проект планировала реализовать компания "Невское наследие" - комментарием этой организации о судьбе задуманного проекта агентство пока не располагает. Сейчас на территории исторического памятника капитальное строительство запрещено. Также нельзя увеличивать "объемно-пространственные характеристики" исторических объектов.
 
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