https://ria.ru/20210413/pozhar-1728044786.html

Пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога

Пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога

Причиной крупного пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге мог стать поджог, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T12:16

2021-04-13T12:16

2021-04-13T12:28

санкт-петербург

происшествия

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МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Причиной крупного пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге мог стать поджог, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки, пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров и затем почти потушен, но впоследствии загорелись завалы. Сейчас борьба с огнем продолжается.При этом из материалов городских властей известно, что несколько лет назад обсуждалась идея застроить территорию "Невской мануфактуры", была даже согласована концепция, в рамках которой предполагалось возвести девятиэтажные жилые дома с парковками, парк, пешеходные зоны и другие объекты. Архитектурная доминанта обновленной территории должна была иметь высоту 60 метров.Проект планировала реализовать компания "Невское наследие" - комментарием этой организации о судьбе задуманного проекта агентство пока не располагает. Сейчас на территории исторического памятника капитальное строительство запрещено. Также нельзя увеличивать "объемно-пространственные характеристики" исторических объектов.

https://ria.ru/20210413/zaderzhanie-1728019958.html

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, происшествия