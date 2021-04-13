https://ria.ru/20210413/pozhar-1728044786.html
Пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога
Пожар на "Невской мануфактуре" мог начаться из-за поджога
Причиной крупного пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге мог стать поджог, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб. РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T12:16
2021-04-13T12:16
2021-04-13T12:28
санкт-петербург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727939671_0:353:2730:1889_1920x0_80_0_0_f0692dfc6aaef8e2514d17caae60475b.jpg
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости. Причиной крупного пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге мог стать поджог, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки, пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров и затем почти потушен, но впоследствии загорелись завалы. Сейчас борьба с огнем продолжается.При этом из материалов городских властей известно, что несколько лет назад обсуждалась идея застроить территорию "Невской мануфактуры", была даже согласована концепция, в рамках которой предполагалось возвести девятиэтажные жилые дома с парковками, парк, пешеходные зоны и другие объекты. Архитектурная доминанта обновленной территории должна была иметь высоту 60 метров.Проект планировала реализовать компания "Невское наследие" - комментарием этой организации о судьбе задуманного проекта агентство пока не располагает. Сейчас на территории исторического памятника капитальное строительство запрещено. Также нельзя увеличивать "объемно-пространственные характеристики" исторических объектов.
https://ria.ru/20210413/zaderzhanie-1728019958.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727939671_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8be1501511eaec6595b469b35f5627f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия
МОСКВА, 13 апр - РИА Новости.
Причиной крупного пожара на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге
мог стать поджог, рассказал РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
"Предварительная причина — умышленный поджог", — сказал собеседник агентства. Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
В понедельник огонь охватил все шесть этажей производственного здания "Невской мануфактуры" 1861 года постройки. Обрушились кровля и внутренние перегородки, пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров и затем почти потушен, но впоследствии загорелись завалы. Сейчас борьба с огнем продолжается.
При этом из материалов городских властей известно, что несколько лет назад обсуждалась идея застроить территорию "Невской мануфактуры", была даже согласована концепция, в рамках которой предполагалось возвести девятиэтажные жилые дома с парковками, парк, пешеходные зоны и другие объекты. Архитектурная доминанта обновленной территории должна была иметь высоту 60 метров.
Проект планировала реализовать компания "Невское наследие" - комментарием этой организации о судьбе задуманного проекта агентство пока не располагает. Сейчас на территории исторического памятника капитальное строительство запрещено. Также нельзя увеличивать "объемно-пространственные характеристики" исторических объектов.