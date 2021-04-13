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В МЧС рассказали о погибшем на "Невской мануфактуре" пожарном
В МЧС рассказали о погибшем на "Невской мануфактуре" пожарном
Пожарный, погибший при тушении огня на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге, одним из первых прибыл на место происшествия, рассказал начальник городского... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T01:03
2021-04-13T01:03
2021-04-13T10:11
пожар на "невской мануфактуре"
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 апр - РИА Новости. Пожарный, погибший при тушении огня на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге, одним из первых прибыл на место происшествия, рассказал начальник городского ГУМЧС Алексей Аникин.Аникин отметил, что все сотрудники МЧС выполняли поставленные задачи, распространение огня удалось остановить. "И только таким сплавом технической оснащенности службы и героизма наших пожарных нам удалось остановить распространение пламени", - добавил он.Пожар в здании фабрики "Невская мануфактура" вспыхнул в понедельник. Огонь охватил все шесть этажей производственного здания 1861 года постройки. Пожар был локализован на площади 10 тысяч квадратных метров в 22.22 мск, в 23.27 ранг возгорания понизили.По данным МЧС, при тушении пострадали трое пожарных, двое из них находятся в больнице на ИВЛ, один человек погиб. По данным Минздрава, пять человек пострадали, один погиб.
санкт-петербург
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Кадры с места пожара "Невской мануфактуры"
Погиб один человек. Двое пожарных получили ожоги 40-50 процентов поверхности тела. Их госпитализировали. Других спасателей вывели из здания. Объект будут тушить с вертолета Ка-32.
2021-04-13T01:03
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PT0M37S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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пожар на "невской мануфактуре", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия