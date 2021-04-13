https://ria.ru/20210413/podzhog-1728005903.html

В Белогорске сгорели автомобили двух депутатов от ЛДПР

В Белогорске сгорели автомобили двух депутатов от ЛДПР

Автомобиль руководителя фракции ЛДПР Белогорского городского Совета народных депутатов Натальи Михайловой и ее заместителя Бориса Стрельского сгорели в ночь на... РИА Новости, 13.04.2021

2021-04-13T07:14

2021-04-13T07:14

2021-04-13T10:20

амурская область

белогорск

происшествия

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 апр – РИА Новости. Автомобиль руководителя фракции ЛДПР Белогорского городского Совета народных депутатов Натальи Михайловой и ее заместителя Бориса Стрельского сгорели в ночь на вторник, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Амурской области.Как сообщили РИА Новости в УМВД России по Амурской области, наряд ДПС обнаружил возгорание автомобиля Nissan Vanette и Suzuki Escudo, припаркованных около дома по улице Никольское шоссе в Белогорске.Михайлова сообщила РИА Новости, что связывает поджог автомобилей с политической деятельностью, а именно с расследованием по ремонту дорог в Белогорске."Конечно, я связываю поджог с нашей политической деятельностью. Мы провели расследование по ремонту дороги Металлургической в Белогорске, независимая экспертиза установила, что почти на 11 миллионов рублей не выполнены работы, ещё примерно на 26 миллионов рублей – некачественные. Эти результаты мы опубликовали в печатном СМИ "Просто газета". Такие методы как поджог я считаю методами из 90-х годов", - рассказала Михайлова РИА Новости.Белогорск – второй по численности населения город Амурской области.

https://ria.ru/20210411/proisshestvie-1727767060.html

https://ria.ru/20210324/podzhog-1602666384.html

амурская область

белогорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, белогорск, происшествия