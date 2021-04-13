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В Белогорске сгорели автомобили двух депутатов от ЛДПР
В Белогорске сгорели автомобили двух депутатов от ЛДПР
Автомобиль руководителя фракции ЛДПР Белогорского городского Совета народных депутатов Натальи Михайловой и ее заместителя Бориса Стрельского сгорели в ночь на... РИА Новости, 13.04.2021
2021-04-13T07:14
2021-04-13T07:14
2021-04-13T10:20
амурская область
белогорск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 апр – РИА Новости. Автомобиль руководителя фракции ЛДПР Белогорского городского Совета народных депутатов Натальи Михайловой и ее заместителя Бориса Стрельского сгорели в ночь на вторник, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Амурской области.Как сообщили РИА Новости в УМВД России по Амурской области, наряд ДПС обнаружил возгорание автомобиля Nissan Vanette и Suzuki Escudo, припаркованных около дома по улице Никольское шоссе в Белогорске.Михайлова сообщила РИА Новости, что связывает поджог автомобилей с политической деятельностью, а именно с расследованием по ремонту дорог в Белогорске."Конечно, я связываю поджог с нашей политической деятельностью. Мы провели расследование по ремонту дороги Металлургической в Белогорске, независимая экспертиза установила, что почти на 11 миллионов рублей не выполнены работы, ещё примерно на 26 миллионов рублей – некачественные. Эти результаты мы опубликовали в печатном СМИ "Просто газета". Такие методы как поджог я считаю методами из 90-х годов", - рассказала Михайлова РИА Новости.Белогорск – второй по численности населения город Амурской области.
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амурская область, белогорск, происшествия
БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 апр – РИА Новости.
Автомобиль руководителя фракции ЛДПР Белогорского городского Совета народных депутатов Натальи Михайловой и ее заместителя Бориса Стрельского сгорели в ночь на вторник, возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Амурской области
.
"Установлено, что в ночь на вторник неустановленное лицо совершило поджог транспортных средств, принадлежащих жителям Белогорска, являющимся депутатами Белогорского городского Совета народных депутатов. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления части 2 статьи 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога)", - сообщает надзорное ведомство.
Как сообщили РИА Новости в УМВД России по Амурской области, наряд ДПС обнаружил возгорание автомобиля Nissan Vanette и Suzuki Escudo, припаркованных около дома по улице Никольское шоссе в Белогорске.
Михайлова сообщила РИА Новости, что связывает поджог автомобилей с политической деятельностью, а именно с расследованием по ремонту дорог в Белогорске.
"Конечно, я связываю поджог с нашей политической деятельностью. Мы провели расследование по ремонту дороги Металлургической в Белогорске, независимая экспертиза установила, что почти на 11 миллионов рублей не выполнены работы, ещё примерно на 26 миллионов рублей – некачественные. Эти результаты мы опубликовали в печатном СМИ "Просто газета". Такие методы как поджог я считаю методами из 90-х годов", - рассказала Михайлова РИА Новости.
Белогорск
– второй по численности населения город Амурской области.